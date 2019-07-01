賽事心得／倫敦馬拉松 3:30PB+五星到手

2019-07-01 09:44 運動筆記 Tony Lin



2015年開始跑世界六大馬，我就開始抽倫敦馬拉松，4年過去我已經陸續完成紐約、東京、芝加哥、柏林四場六大馬賽事，但倫敦馬卻是連續4年抽籤槓龜，因為倫敦馬每年報名抽籤人數皆超過40萬人，搶不到4萬參賽名額，加上居住英國跑者具有優先抽籤制，海外跑者中籤率始終相當低。

2017年完成柏林馬後，就在思考要以贊助方式取得倫敦馬名額，2018年9月在抽籤還未公布前，已經開始聯繫許多慈善單位，到10月抽籤公布槓龜後至少送出10份申請書，最後都被回絕。就在已經準備放棄2019倫敦馬時，11月初突然PSPA突然通知我名額，邀請加入他們團隊，為他們募款，於是就此展開這趟五星2019倫敦馬旅程。

PSPA慈善名額募款

這二年台灣許多跑者為了完成六大馬賽事，都會選擇以慈善贊助獲取倫敦馬參賽名額，一般來說倫敦馬的慈善名額最低贊助金額大多在£1,500~£2,000，隨著團體的國際性、知名性訂定不同，當然不同團體也會提供不同跑者的賽前募款支持和賽前賽後服務等。

這次我加入的PSPA慈善名額最低募款金額為£1,600，再加上£99報名手續費，通常很多跑者會直接自己付清這筆贊助費用，就當作是參賽費用，但我卻選擇線上募資的方式來達成這個目標，在官方的募款平台Virgin money giving上開立募款頁面，邀請親朋好友一起來贊助PSPA，一方面讓我達成倫敦馬的募款目標；另一方面自己這些年工作接觸到長照產業，開始認識帕金森症、失智症，更能體會到年老與疾病照顧的辛苦，希望藉由這次機會讓更多人認識這些神經退化性疾病，以及預防、照顧、減緩的知識。最後很感謝37位好朋友和我一起贊助£1,615順利達成目標，讓我完成倫敦馬的夢想。

黃金海岸馬陰影

2015跑初馬後至倫敦馬前我一共跑過6場全程馬拉松，初馬受傷外，後面4場六大馬賽事不僅全程平安完賽，而且還場場破PB，給自己很大的信心，就在2017柏林馬突破Sub4後，下一場馬拉松賽我已經把目標訂在Sub325-330之間。經歷9個多月的準備，我在黃金海岸參加了第6場全馬，這場起初跑得很穩定，過30K時還想說應該可以穩穩挑戰過Sub330，哪知道好景不常過32K後兩腳內側開始出現緊脹痛，幾次停下來按摩、拉筋，但還是跑一小段後又來了，看著原本目標Sub325、Sub330飛了，最後連PB都不可能破，曾經也想過到醫務站DNF，但最後還是以3:50硬撐回到終點，雖然成績不算太差，但卻是我三年來跑全馬最差的一次，賽後心很痛也很嘔，自己也花了一點時間才讓自己有想再參加下一場全馬賽。

倫敦馬準備期

黃金海岸馬後我和我的RQ線上教練文彥教練討論一些狀況，為我重新打基礎，從柔軟度訓練、協調度訓練、跑步技術，再到重量、肌耐力訓練，慢慢改變自己的跑步觀念、技巧與訓練，提升自我的能力。

就在倫敦馬賽前7個月我一共參加5場半馬賽、1場12.5路跑賽、3次10K及1次5K測驗，中間雖然有破過自己5K、10K的紀錄，但在半馬賽上始終維持在97分完賽。不過透過許多以前從未體驗的訓練中，也讓自己越跑越輕鬆，越跑越敢衝。

英國初體驗

這次是我第二次前往歐洲旅行，也是第1次去英國旅行，因為這回正值我每年工作最忙前夕休長假出門，出發前很多事情還沒定下來，也搞得自己壓力很大，最後硬是拖到4/25(四)傍晚才搭機經香港至倫敦。週五清晨抵達倫敦後，立即先奔向位在離起跑區Greenwich一站之隔的Moote民宿。民宿位置雖然在倫敦地鐵第二區，但輕軌Island Garden一出站過馬路就到家，真的很方便，而且樓下就有小超市買東西也很方便。我在Moote民宿一共住8晚，前5晚還我自己一個人享受整間民宿，客廳、廚房、浴室都不用跟別人搶，真的很開心。我第一天早上7點多到民宿就已經直接讓我入住享用民宿，而且民宿除了小幫手外，主人Moote也很熱情，是我在歐美住民宿以來最開心的一次住宿經驗。

在民宿稍微整理行囊、安頓下來後，就出發前往EXPO報到。很迅速以賽前報到信和護照完成領取號碼布、晶片。這回除了拿到紅色(慈善贊助名額)起跑區，更意外拿到Zone 1起跑區，是我參加這麼多大賽以來最前面的一次。倫敦馬EXPO比我預期更沒甚麼好逛，逛了一圈最後在官方贊助運動品牌new balance攤位上買了一件£20紀念T shirt；而且在new balance攤位上憑號碼布可以再領取一份選手包，裡面有魔術頭巾、NB鞋帶組、啤酒開瓶鑰匙圈及小置物盒，相當貼心。

倫敦馬拉松

這回賽前只預留二天調整時差，本來出發前還想自己會不會調的不好，結果我想太多，第一天在飛倫敦的班機上睡得很好，竟然12小時飛行中只看了一部電影，扣掉兩餐吃飯時間，其餘時間大多在睡覺，讓我這趟一到倫敦清晨沒有疲憊感就開始走行程，賽前一天早上還在泰唔士河畔小輕鬆跑。

這次雖然住的離起跑區很近，但畢竟一早天氣還是很寒冷，也不想散步把自己的體力用掉，還是搭地鐵前往起跑區，但其實出地鐵站後還是要走10多分才能進到起跑區。倫敦馬起跑時間是在早上10:10，我還沒8點就到起跑區去伸展筋骨、暖身、吃早餐，完成寄物後先去喝杯熱茶、上完廁所後就前往起跑區前等待。

因為拿到Zone 1起跑區，加上卡位卡的早，開賽後很快就出發，起跑後幾乎沒有大群跑者塞到賽道，剛起跑後有一段約5K緩下坡，雖然一直被人超車，但我還是小心不要讓自己飆太快，畢竟後面還有40K的路要走，加上剛開賽一定要讓自己輕鬆跑，之後才會跑的順，5K後開始匯集藍、綠起跑區的跑者，開始越來越覺得賽道擁擠，而且好幾段路明明道路已經不寬闊，兩旁加油民眾還擠到賽道上來湊熱鬧，頓時都影響到自己步伐。我雖然速度沒有很快，但4:50上下的配速其實也不低，但沿路竟然過半程後還一直被刷卡超車，我都不知道怎麼有這麼多人這麼強...，過20K後跑上London Tower Bridge，很經典的畫面，讓很多跑友刻意停下來拍照，但橋上的強風讓我只想趕快離開這，一步都不想說停留。

半程過沒多久，突然跑友間都大叫，原來對向出現Kipchoge，頓時自己也開心起來，這次是我第二次和世界紀錄保持人同場賽事，但還第一次親眼看到他在賽道上奔馳。進入25K後看到錶上已經過2小時，當下已經知道手上3:25目標配速表已經bye bye，但這時候我完全不想發動去追回時間，畢竟文彥教練有交代最後10K才是關鍵，而且我也不想再發生去年32K後步兵的狀況，心裡告訴自己不要去管配速，先穩穩跑完32K再說，掉多少後面真有能力都有辦法追回來。

進入32K後其實自己感覺狀況比想像中好，內心還在想等會到40K可以來開直播帶朋友一起來跑過倫敦眼、大笨鐘，還有最後衝進終點線的白金漢宮這段路。沒多久到37K知道剩最後5K，而且身體狀況還ok，於是開始慢慢加速發動一波刷卡攻勢，跑了2K多感覺力量快用完，而且這時候右腿股四頭肌開始感覺緊繃，但此時發現似乎還可以拼看看Sub330，當下很快決定不開直播了，先放掉一點速度，最後1K再加速。很快開始出現倒數1K、800m、600m指標，這時候自己全力衝刺，看到白金漢宮後再轉入最後一個彎道後馬上就看到終點線，但此時我已經完全沒力再加速衝刺，就穩穩的以3:30:32跑完衝過終點線。睽違19個月的新PB。

這場衝過終點後，第一件事就是轉向賽道鞠躬致敬，感謝這賽事讓我能夠無傷順利完賽。完賽後很快就從志工們手上獲得完賽獎牌，完賽物資包以及完賽紀念T-shirt。倫敦馬賽後沒有走很久就可以領取賽前的寄物包，由於沒有陽光風吹來一直有冷的感覺，馬上找了廁所去換上乾淨衣服，之後開始做賽後拉筋緩和，但因為全程運動飲料還是喝太少，讓我一邊拉筋較就一直抽筋起來，沒多久教練要我放棄，先去補充電解質、食物。

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很迅速離開完賽區，前往我贊助的PSPA在場外規劃的賽後Party，有免費的三明治、水果、運動飲料、熱飲等，最重要是還有免費按摩，我讓他按了小腿、大腿幫助排除乳酸。

雖然這場破PB，但嚴格來說這是我這些年跑全馬賽中外在環境最辛苦的一場，起跑前氣溫雖然有約9度，但陽光一直出不來，加上陣陣風勢，體感一直在4-5度左右，過程中還幾度小飄雨，我已經是穿薄長袖緊身衣，但全程都還是沒脫掉防風外套，不過因為氣溫低心率表現很不錯，整體跑完平均才168，這真的就是我的馬拉松配速心率。

在過去五年的跑步人生中，我已經完成5場六大馬的賽事，也完成人生第一個1萬公里，但以一位市民跑者來說我成績始終不上不下，不知道甚麼時候才能達BQ去完成六大馬。暫時不去想這麼多，但我想在明年去非洲跑馬，先完成跑遍五大洲的夢想，展開下個五年的運動人生。Never give up!

六大馬參賽個人紀錄

New York Marathon 2015 4:25:31

Tokyo Marathon 2016 4:21:32

Chicago Marathon 2016 4:01:47

Berlin Marathon 2017 3:40:10

London Marathon 2019 3:30:32