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賽事心得／三仙台馬拉松 轉角遇見幾米

2019-06-30 18:24運動筆記 Meiyu Chen

哇塞~~什麼時候多了這些地方啊！

呵呵！或許這將是2019底 我最想聽到的話之一。

「臺東2019成功三仙台馬拉松」即將讓連續參加3年的選手都會大吃一驚！您不得不說：「好美喔！好浪漫喔~~」

是的！從三仙台補給站吃飽喝足後，繼續往前跑…

轉個彎，來到11K折返點的白守蓮海濱公園前。

【有脈動的名字】

白守蓮是行政區域的漢名，但當地人依稀稱它為「比西里岸」，而這場浪漫的開始，就從一個名叫「比西里岸Pisirian」的聚落開始，一個聽起來很歐洲的地名！如詩般的浪漫之處，讓一直以來以陽光、活力為名的台灣馬拉松賽事，不得不增添浪漫的定義。這將是「臺東2019成功三仙台馬拉松」讓您不得不報名的吸引力之一！

話說「比西里岸Pisirian」，位於臺東縣成功鎮三仙社區的一個濱海的小聚落；「siri 」是阿美族語山羊的意思，「Pisirian」則是放羊的地方。過去住在這裡的阿美族人靠海為生，利用海潮起落的空間智慧，在三仙台島上放養羊群，過著簡單自在的生活，故而得名！

※PS：好奇的上網查了原住民辭典才知道：pi=動詞、siri=羊、pisiri=放羊、an=地方、Pisirian=放羊的地方。

寫到這裡，而腦海裡浮現出一幕幕的場景： 畫面裡有個盤著長髮的阿美族婦人，她在田間種著野菜時蔬，羊群在不遠處的高台吃著草，彷彿跟女主人一起等著出海捕魚回來的男主人般，勾勒著與大自然為伍的恬淡生活。可想而知，阿美族人的足跡踏遍了比西里岸這片土地，使得地名並非一串凝結靜止的名詞，而是生活在其中的人們，他們深刻的留下生活過的點點痕跡。

【跟著幾米拜訪你】

聽著「小紅帽與大野狼」故事成長的我們，來到這裡，看見的是頂戴黃帽的女孩與溫馴的小狗，可千萬別直接叫她「小黃帽」喔！隨著她的身影，一步步走進比西里岸的生活中，串起了聚落裡的每一個點位、述說著原本生硬的水泥建築蘊含的故事…，將插畫家幾米《走在春天的下午》散落在聚落裡了。

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別誤會，這裡可不是幾米主題廣場，相對少了四處打卡、拍照的遊客、而多了寧靜與悠閒的氛圍；有種讓人不自主的放輕腳步、放慢腳步…，有種說不出的「抒壓感」。

在比西里岸，因當地居民、藝術家們齊心推動社區營造，而有了眼前成果，更值得一提的是，在人們的用心持續經營下，擁有藝術天份的部落族人以漂流木、廢棄酒瓶作成裝置藝術，打造出幾米的繪本世界，並融合了東海岸元素，將充滿童趣意象的動、植物、場景一一呈現在眼前。

【我想與你 答客問】

您知道「想像」與「現實」的距離有多遠嗎？

參加「臺東2019成功三仙台馬拉松」，便能找到答案！

幾米筆下的《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》故事，詮釋著小女孩已長大了！成為一位老太太後，她在廢棄的動物園裡再度與毛毛兔重逢，她們一起重溫兒時夢，夢境裡再次經歷了一個好玩的下午。毛毛兔將這位老太太心中沈睡的小女孩喚醒，與她一起到處遊樂！甦醒的小女孩站在比西里岸的河堤旁，敞開雙臂的她迎著風，好像快要飛起來了，他們正準備到巷弄裡去玩……。

您知道轉個彎能遇見什麼嗎？

來參加「臺東2019成功三仙台馬拉松」，在海風迎面吹拂臉龐下，請別忘了留意轉彎處，

因為，轉角便能遇見「」！

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