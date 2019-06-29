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賽事報名／痛風系美食嗑到爽 DADA RUN桃園場

2019-06-29 06:00運動筆記 DADA RUN

今年的11/3跟著 DADA RUN 一起到桃園永安漁港來場痛風系路跑吧!跑在海邊感受海風徐徐吹來，就讓我們迎著海風向前跑吧！這次 DADA 帶大家來到桃園永安漁港，位於社子溪出海口，各位跑友跑完必須到觀光漁市鮮味過癮嚐，是親子們一起啖海鮮美食、出外走走的好去處。

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（圖片來源：桃園觀光導覽網）

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（圖片來源：觀光漁市在地美食）

回到本文重點啦！DADA RUN 堪稱最潮物資馬，現在來和大家介紹究竟潮在哪邊狂在哪邊啦~

專屬城市設計款紀念衣

大網孔快速吸濕排乾的面料，將汗水更加迅速帶離肌膚表面，同時採用四針六線拼縫法，將低身體與縫線摩擦導致的不適感。

1-超值組-DADA排汗紀念衣.jpg

（圖片來源：DADA）

超輕量防風外套

彈性袖口設計，可降低風雨灌入，降低身體受寒的機率，同時推出兩款顏色供大家自行選擇喜愛樣式。

（圖片來源：DADA）

運動慢跑褲

彈性材質讓身體不因布料而影響到跑步擺動姿勢，男女款跑褲皆有暗袋設計，可放置零錢隨身小物。

（圖片來源：DADA）

海洋風旅行托特包

以海浪為主設計，搭配遠洋深海顏色，讓你在路跑寄物在茫茫包海中一眼找到自己的包包，同時也是外出旅行必備良物阿!

2-旅行托特包.jpg

（圖片來源：DADA）

運動中空帽

LOGO 採用反光材質，就算夜晚跑步也安心，後方魔鬼氈設計，可依照自身頭圍調整舒適的穿戴感受。

3-運動中空帽.jpg

（圖片來源：DADA）

獎牌

以白沙岬燈塔為設計主軸，加上美到讓人心動不已的織帶，你說還能不收藏一波嗎?

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（圖片來源：DADA）

報名費只要 800 元就可以獲得這麼豐富的物資內容，你還不心動嗎？

這次分了4 公里/ 10 公里/ 21 公里三種里程數，非常適合全家大小一起報名參加，不管是親子共遊漫步還是挑戰自我破 PB 三種選擇讓你報好報滿。

組別

超值健康組(4公里)

豪華健康組(4公里)

超值路跑組(10公里)

豪華路跑組(10公里)

超值半馬組(21公里)

豪華半馬組(21公里)

報名費用

$800

$1,580

$900

$1,680

$1,000

$1,780

晶片押金

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

活動前的物資 (郵寄)

排汗衣

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運動短褲

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輕量防風外套

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號碼布、計時晶片

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完賽禮 (現場憑號碼布領取)

桃園場限定托特包

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運動中空帽

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運動毛巾

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紀念獎牌

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完賽餐盒+礦泉水

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團隊報名滿 30 人還能獲得超精美最潮流的 DADA RUN 專屬團旗呢！（團名將依據報名時登記團名製作）大家拿著一起合影絕對是最有價值的一張合照，帶著團旗上山下海凝聚團隊向心力！

介紹完滿滿物資是不是已經迫不及待想要趕快前往報名啦!來來來不要急，DADA RUN 賽道補給更是強大！滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！

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太早起來跑步沒吃早餐?不用擔心，賽道上滿滿補給就等你來完食(圖片來源：DADA)

跑完還能帶著家人一起到觀海橋賞永安夕照，情侶一起看著夕陽落下格外浪漫，閃瞎單身狗都是無罪的！不能錯過的還有新興 IG 打卡聖地：竹圍豬鼻子沙灘以及大園後厝港擱淺貨輪振豐號，抓對潮汐時間前往拍照，絕對可以拍出讚數破千網紅美照阿!

C:\Users\zepor\Desktop\風景-01.jpg桃園其實你比想像中的更好玩！

活動路線

4K 健康組路線

會場 → 往笨鯊橋方向 → 新港路右轉 → 觀海路二段右轉 → 觀海路一段 → 4K折返點 → 觀海路一段 → 過橋後左轉 → 往笨鯊橋方向 → 會場（終點）

路線圖-4K.jpg

10K 路跑組路線

會場 → 往笨鯊橋方向 → 新港路右轉 → 觀海路二段右轉 → 觀海路一段 → 10 K 折返點 → 原路折返 → 會場（終點）

路線圖-10K.jpg

21K 半馬組路線

會場 →往笨鯊橋方向 → 新港路左轉 → 台 61 快速道路告示牌右轉 → 桃 96 鄉道左轉 → 藻礁路右轉 → 保興橋左轉 → 電廠二路左轉 → 環北路左轉 → 環南路左轉 → 台 61右轉 → 桃科三路右轉 → 環北路左轉 → 桃科二路右轉 → 原路折返 → 會場（終點） 

路線圖-21K.jpg

看完本篇文章再和大家小道消息報好康!!

早鳥報名加碼贈品，於 7/8 前兩千名完成報名繳費可獲得慢跑襪乙雙。

(贈品恕不挑款挑色，將隨物資一起寄出)

C:\Users\zepor\Desktop\桃園文章\2-早鳥襪.jpg

賽事時間

2019 年 11 月3日（星期日）05:00～11:00

報名時間

2019年 06 月25日至  2019 年 08 月08 日 23:59 止 （若額滿則提前截止）

報名方式

一律採取網路報名

以上文章由 DADA RUN 贊助刊出。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

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