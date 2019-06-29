7場賽事一次滿足 2019 彰化馬拉松嘉年華開跑

2019-06-29 06:00 運動筆記 賽事報



今年彰化縣政府特別結合地方特色，力推行銷在地產業，串連縣內 10 月至 12 月期間共 7 場馬拉松賽事辦理「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，於28日上午在台北立法院康園餐廳前廣場舉行啟動記者會，彰化縣長王惠美、藝人「社頭女兒」方文琳、ABL 球員陳世念、代言人段慧琳 Windy 共同參與行銷，縣長熱忱邀請國內外朋友一起來彰化跑步，體驗半線的人文風光。

2019 彰化馬拉松嘉年華正式啟動 （圖片來源：筆記實業）

7 場賽事包含 10 月 20 的「社頭織足盃超半程馬拉松」、10 月 27 日「員林獅子盃路跑」、11 月 10 日「田中馬拉松」、11 月 3 日「戀戀二水 跑水馬拉松」、11 月 17 日的「鹿港馬拉松」、11 月 24 日「Formosa樂活盃彰化親子路跑」，以及 12 月 8 日「二林伯立歐蕎麥馬」。預估將吸引海內外約 4 萬位選手參賽，帶動彰化運動經濟 1.2 億元產值。為方便跑者一次報名多場次賽事，特別在官網開設聯合報名專區，7 月 19 日開始受理報名，每次報名至少3場。除了原主辦單位受理名額外， 7 場賽事更各別加碼釋出 300 個名額，歡迎大家踴躍報名。

2019彰化縣政府馬拉松嘉年華串連縣內 10 月至 12 月期間共 7 場馬拉松賽事（圖片來源：筆記實業）

今天記者會現場特別邀請到 Windy 段慧琳擔任活動代言人，身為旅遊、行腳類外景節目主持人，段慧琳曾經成功挑戰田中及二水兩場彰化在地賽事，身體力行感受彰化馬拉松的魅力，健康清新的形象為活動大大加分。彰化在地球隊寶島夢想家球員陳世念與藝人方文琳今日也到場力挺，共同響應彰化馬拉松盛宴。主場位於彰化的ABL職籃寶島夢想家，對於在地推廣運動不遺餘力，藉由籃球成功帶動彰化的運動風氣，發展當地的運動經濟；而「社頭女兒」方文琳則在去年，選定彰化完成人生的初半馬，把別具意義的里程碑留在彰化，充分展現對家鄉的認同感。

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活動代言人 Windy 段慧琳不僅為旅遊節目主持人更愛運動（圖片來源：筆記實業）

彰化縣長王惠美表示，彰化要打造運動縣，希望成為一個健康城市，所以縣府近年致力於推廣運動，彰化縣從 10 月到 12 月有 7 場馬拉松賽事，場場都精采，有與產業結合、有與親子結合，還有地方人文風情及社團總動員，讓來參加馬拉松的朋友們能夠體會到彰化縣民都非常熱情，體會田野的風景和彰化產業的好。

活動現場展示各賽事紀念品與在地農特產（圖片來源：筆記實業）

此外，為了讓學子發揮創意、舞動活力，也將彰化推行健康長壽、樂活運動的理念，傳遞給每一位民眾，此次活動也同時辦理「啦啦舞票選活動」，邀請 7 大賽事在地學校規劃編排啦啦舞作品並上傳至官網，讓全國民眾一起參與票選，選出最佳人氣獎、最佳服裝獎、最佳團隊獎，而每一位參加票選活動的民眾，都有機會抽中彰化在地廠商 CHAIRMAN 跑步機、立足彰化的知名運動品牌 361° 跑鞋、運動筆記獨家研發的路跑裝備包等獎品。

啦啦舞票選活動獎品豐富，最大獎為 CHAIRMAN 跑步機（圖片來源：筆記實業）

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