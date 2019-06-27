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運動筆記【知識】野跑界三大天王 越野技巧不藏私大公開【賽事】ZEPRO RUN 物資馬回到台南囉! 報名即可抽台灣之光國旗跑鞋!!
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ZEPRO RUN 台南場 報名即可抽國旗跑鞋

2019-06-27 09:39運動筆記 ZEPRO

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廣受台南好評的 ZEPRO RUN 回來台南場囉!只要在 7/24 完成繳費即可抽 100 雙國旗跑鞋! 額滿提前截止報名!（圖片來源：ZEPRO）

關於路跑你想說的是？跑步就是自己對自己的對話，而參加賽事就是驗證你平日努力的時刻，有句話這麼說「初馬就跟初戀一樣，一生僅此一次。」你和阿編先說你有女友，再說你跑過全馬了阿!各位看倌別急著傷心難過，沒參賽全馬沒關係，沒有女友也沒關係，但到台南戀愛廣場跑場屬於自己的戀愛路跑，就和你有關係啦!!

（圖片來源：ZEPRO）

一直以來廣受跑友好評平均 4.4 顆星的 ZEPRO RUN 賽事，這次我們回到台南安平戀愛廣場舉辦第二屆 ZEPRO RUN，在海景絕佳的路線悠遊漫步將一整片的美景盡收眼底，加上飽受罪惡的逆天補給，絕對是你必須來參賽的理由阿!

紀念衣也有出兒童版，擁有全家福的好機會（圖片來源：ZEPRO）

於今年四月份參賽屏東場奪下男子 21K 總 4 的跑友鄭皓宇，偷偷和阿編說每個月參加 ZEPRO RUN 是他選擇跑旅的方式，一開始會參賽此系列賽事也是很猶豫，不過受到豐盛物資所吸引，就當作平日練跑的驗收吧!跑著跑著一路從新竹、屏東、桃園、月底還跟著 ZEPRO 到高雄參賽，每場賽事的衣服、獎牌都針對該城市的風俗民情訂製設計，極具富涵收藏意義，且未來只要時間允許，接下來的日子都會跟著 ZEPRO 一直跑下去。

許多跑友跟著ZEPRO全台灣走透透（圖片來源：ZEPRO）

這次 ZEPRO RUN 台南場除了邪惡到不行的物資，更是升級豪華組提供跑友做選擇，穿上專為跑者設計的路跑慢跑鞋，讓你輕鬆破 PB 追上馬尾妹啊！說了這麼多就先來看看究竟有哪些物資呢？

（圖片來源：ZEPRO）

  • 報名超值組就送城市設計款排汗紀念衣、慢跑短褲。

  • 參賽豪華組物資升級破PB專業路跑鞋。

  • 完賽禮不論組別，皆有運動涼感巾、獎牌以及台南場限定的運動後背包。

身為台灣在地品牌，致力於讓跑者都能擁有最強、最舒適的運動裝備，並研發出專業的路跑鞋，擦亮台灣製鞋王國的招牌，在這樣的定位與使命下，ZEPRO RUN 台南場整套裝備可以說是跑者護身符，用「拿到手軟」來形容參賽物資完全一點都不為過！

3.5K 健康組報名費只要 800 元就可以得到衣、褲、包全套超值參賽禮！賽事物資重點整理趕緊筆記下來～

好啦!說了這麼多，沒參加過 ZEPRO RUN 的你一定非常好奇，究竟傳說等級的補給到底是怎樣呢？這個都市傳說是這麼緒論的，有一種餓叫做 ZEPRO 覺得跑友餓，滿滿的熱食水果冷飲小點，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！

你以為你跑的是路跑？其實是吃補給吃到跑不動阿!那個吃了會忘記在參加賽事補給都來給我一點（圖片來源：ZEPRO）

跑完 hen 飽還是要來趟台南小吃巡禮補一下五臟廟，和美食沙漠絕對扯不上關係的熱帶雨林，若說台南第二就沒敢稱第一啊！那個讓離鄉打拼的北漂青年在午夜夢迴時，想念不禁潸然淚下的在地小吃，或者來台南一遊不吃不可的 IG 打卡聖地，來來來這下我們都不藏私，一口氣介紹給大家不用太感謝阿編，所謂高強度更要高強肚，跑完才是訓練的肚子的開始啊！

 （圖片來源：ZEPRO）

跑友認證品質保證

這世上絕沒有一場五顆星的賽事，賽事品質可說是跑者最關心的部份了，深怕報了名卻跑到地雷馬白花銀子又受氣，台灣第一路跑品牌 ZEPRO 究竟是為何可以一個月辦一場賽事，卻場場賽事均標 4.4 顆星， ZEPRO 除了最懂跑者的心，更將每位跑者的期望放在心上，就是希望可以再次造就台灣品牌的奇蹟，提供更優質的賽事給各位熱愛跑步的朋友!

連續十場的好口碑，台南場可別錯過了（圖片來源：運動筆記）

2018 ZEPRO RUN 台南場等你來！

賽事時間：2019 年 10 月20 日（星期日）

賽事地點：臺南市安平區戀愛廣場

半程馬拉松組（ 21KM ）

臺南市安平區戀愛廣場（起點） →左轉世平一街→左轉安港路→右轉漁濱路→直行漁濱路過四草大橋→四草大道→左轉北汕尾一路→北汕尾二路→北汕尾三路→ 21K 折返點→北汕尾三路→右轉媽祖宮路→鹿耳門天后宮補給站→左轉媽祖宮一街→右轉北汕尾二路→北汕尾一路→右轉北汕尾一路 83 巷→左轉四草大道 81 巷→右轉出四草大道→接四草大橋過橋→直走魚濱路→左轉世平一街→右轉世平路→右轉同平路口左轉城平路口臺南市安平區戀愛廣場（終點）

半程馬拉松組（ 21KM ）路線（圖片來源：ZEPRO）

路跑組（10KM）

臺南市安平區戀愛廣場（起點）→左轉世平一街→左轉安港路→右轉漁濱路→直行漁濱路過四草大橋（靠左） →四草大道→左轉北汕尾一路→上冠品有限公司前折返→北汕尾一路→右轉北汕尾一路 83 巷→左轉四草大道 81巷→右轉出四草大道→接四草大橋過橋→直走魚濱路→左轉世平一街→右轉世平路→右轉同平路口左轉城平路口臺南市安平區戀愛廣場（終點）

路跑組（ 10KM ）路線（圖片來源：ZEPRO）

健康組（3.5KM）

臺南市安平區戀愛廣場（起點） →左轉世平一街→左轉安港路→右轉漁濱路→直行漁濱路過四草大橋→四草大道→左轉北汕尾一路→北汕尾二路→北汕尾三路→ 21K 折返點→北汕尾三路→右轉媽祖宮路→鹿耳門天后宮補給站→左轉媽祖宮一街→右轉北汕尾二路→北汕尾一路→右轉北汕尾一路83巷→左轉四草大道 81 巷→右轉出四草大道→接四草大橋過橋→直走魚濱路→左轉世平一街→右轉世平路→右轉同平路口左轉城平路口臺南市安平區戀愛廣場（終點）

健康組（ 3.5 KM ）路線（圖片來源：ZEPRO）

ZEPRO RUN 期待再次和跑友們相聚在台南，來場屬於自己的戀愛路跑吧!

賽事時間2019 年 10 月20日（星期日）05:00～11:00
報名日期2019年 06 月11 日至  2019 年 07 月24 日 23:59 止 （若額滿則提前截止）                    
報名方式一律線上報名，全統運動報名網，賽事客服 0800-271-637

組 別超值健康組(3.5公里)豪華健康組(3.5公里)超值路跑組(10公里)豪華路跑組(10公里)超值半馬組(21公里)豪華半馬組(21公里)
報名費用$800$1,400$900$1,500$1,000$1,600
晶片押金$ 100$ 100$ 100$ 100$ 100$ 100
活動前的物資 (郵寄)
排汗衣VVVVVV
運動短褲VXVXVX
專業路跑鞋XVXVXV
號碼布、計時晶片VVVVVV
完賽禮 (現場憑號碼布領取)
台南場限定後背包VVVVVV
運動毛巾VVVVVV
紀念獎牌VVVVVV
完賽餐盒+礦泉水VVVVVV

跑友同樂 ZEPRO RUN（圖片來源：運動筆記）

以上文章由 ZEPRO 贊助刊出。

*跑步 賽事 盡在運動筆記*

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