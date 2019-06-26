「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」 浪漫沙灘路跑8月熱情開跑

2019-06-26 18:36 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」，浪漫沙灘路跑8月熱情開跑。 主辦單位提供 分享 facebook

澎湖縣擁有全台最豐富的觀光資源，一直是國內外遊客熱門造訪地點之一，可謂是臺灣海峽上最閃耀的明珠，九十座島嶼上累積著歷史人文的智慧結晶，壯麗的海洋景色，讓澎湖處處充滿了大自然的禮讚。今夏在擁有全台最美海灣之稱的澎湖吉貝舉辦第二屆「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」，結合吉貝地區獨特的自然景致、海島風情、風土人文以及在地美食，將讓偶像劇《海豚灣戀人》中吉貝黃金海岸的絕美風華再次展露於全國民眾眼前。

今(26)日舉辦行銷記者會邀請交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長 許宗民、澎湖縣政府參議 蔡淇賢以及華信航空與立榮航空的貴賓一同出席，由極地探險家林義傑協助規劃整場嘉年華活動，將訂於2019年8月15日至25日期間，結合生態體驗、沙灘路跑、熱力沙排、海風派對、海洋觀光市集等豐富多元的活動，帶領全台民眾深度體驗吉貝最美海灣的浪漫風貌，完整盛放澎湖吉貝夢幻又迷人的獨特魅力。

交通部觀光局局長 周永暉表示：「澎湖吉貝嶼是澎湖北海上最大且有有人居住的島嶼，來到吉貝嶼除了感受吉貝沙尾的貝殼沙灘魅力外，還有在地特色美食及人文等等。此次為推廣台灣離島觀光，我們整合澎湖以及吉貝當地機關的力量，並結合多樣觀光資源，將台灣最美浪漫沙灘與特有石滬文化，透過運動嘉年華將吉貝最美麗海灣夏天特有的嬌艷、多彩結合路跑賽事、趣味活動、音樂盛會等豐富內容推廣至國際，預計報名人次將比去年成長1.5倍以上，做為重頭戲的吉貝沙灘路跑報名人次更將上看千人以上，預估將為吉貝創造百萬觀光產值。」

2019澎湖吉貝沙灘嘉年華活動內容豐富精彩，經由澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府、澎湖縣白沙鄉公所一同精心規劃，並找來極地探險家林義傑團隊策畫，在8月15日至8月25日之間展開一連串的沙灘嘉年華活動，將為千餘民眾齊聚在美麗盛夏的海島一同追夢。其中吉貝沙灘路跑規劃4K休閒組、10K挑戰組以及10K雙人組等三大組別，將在「全台最美海灣」的沙尾沙灘熱情開跑，其中10公里的兩個組別將環島一周，擁抱整個吉貝的陽光、沙灘與海風。周邊還有多元活動邀請大家一同參與，包括石滬文化體驗、清淨環保淨灘、海洋觀光市集以及各種吉貝沙灘專屬趣味體驗，讓遠道而來的民眾能夠完整體驗澎湖吉貝的最佳魅力。

賽後當晚還有結合海洋觀光市集的豐富佳餚與HIGH翻天的海風派對，讓當日留宿的旅客們享受包島VIP的高規格待遇，並邀請到新生代高顏值饒舌團體CHING G SQUAD、第30屆金曲獎最佳國語女歌手熱門人選「孫盛希」，以及多組在地團體一起熱力開唱，HIGH翻整個吉貝嶼。沙灘排球錦標賽活動名額共500人，報名日期自即日起至7月15日或額滿為止；吉貝沙灘路跑賽事名額共1000人，報名日期自即日起至8月4日或額滿為止，澎湖地區居民更享有報名5折優惠，名額有限，欲報從速。

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全台最浪漫沙灘路跑躍動吉貝黃金海岸 2019澎湖吉貝熱情再臨

「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」於今(26)日舉辦行銷報名記者會，由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長 許宗民、澎湖縣政府參議 蔡淇賢以及華信航空與立榮航空的貴賓、極地探險家 林義傑、凍齡女神 林韋君、活力跑女歌后 徐潔兒等嘉賓一同到場共襄盛舉，邀請全台熱愛運動以及海島風光的民眾一起參與，藉由整合澎湖在地觀光資源以及各種優質多彩的活動，讓全台民眾再次認識澎湖吉貝獨有的海島風情。

本次嘉年華活動推手極地探險家林義傑表示：「澎湖吉貝擁有非常豐富的觀光資源，今年第二次舉辦的澎湖吉貝沙灘嘉年華，不只有各種多元的活動等著民眾一同參與，還有極具挑戰的沙灘路跑等著跑友一同環抱全台最美海灣，跑者除了能夠體驗吉貝獨有的海島風情，更可完整感受吉貝島嶼渾然天成的浪漫氛圍。」；久未在螢光幕前現身的林韋君以及徐潔兒也雙雙表明：「我們一直以來都是非常熱愛運動跟旅遊的人，這次澎湖吉貝沙灘嘉年華結合觀光、運動以及環境生態的復育，真的是非常有意義！當然也相約好了這次會以閨蜜之姿一起參加全台最浪漫的沙灘路跑，呼籲大家千萬不要錯過這次機會，快來跟我們一同見證這全台最美的迷人海灣吧！」

澎湖國家風景區管理處處長 許宗民說明：「今年的澎湖吉貝沙灘嘉年華活動是第二次舉辦，我們整合當地政府的各種觀光資源，邀請當地各個在地政府單位共同協力舉辦與支持，希望藉由豐富多元的精彩活動，讓熱愛運動以及海島觀光的消費者，能夠再次被澎湖吉貝的夢幻景致感動，度過今夏最不同凡響的浪漫仲夏。」

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2019澎湖吉貝沙灘嘉年華 沙灘路跑「#環抱全台最美麗海灣」

石滬體驗、熱力沙排、海洋集市、海風派對 8月仲夏熱情嗨翻吉貝

第二屆澎湖吉貝沙灘嘉年華將於8月15日開跑，報名參與的民眾即可拿到今年主辦單位特別準備的吉貝觀光護照，參與今年為大家準備的各種豐富活動，包括8月15日至8月17日的石滬遊憩體驗、8月19日與8月23日的清淨家園環保淨灘、8月22日至25日四天的沙灘熱力趣味排球賽，以及8月22日開始的各種多元沙灘童趣活動。其中重頭戲就是在8月24日舉辦的吉貝沙灘路跑，讓跑者能夠「#環抱全台最美麗海灣」，賽事共分為4K休閒組、10K挑戰組以及10K雙人組等三大組別，名額分別為500人、400人與100人，讓各界跑者能夠在吉貝黃金海岸展開最浪漫沙灘路跑，三個組別將由吉貝遊客中心後方廣場起跑，依組別不同將途經守護吉貝嶼的木魚石敢當、海豚灣渡假村、武聖殿廣場、大將廟、吉貝漁人海岸、西崁山水域活動區、吉貝沙尾海灘、石滬文化館等著名景點，其中10K雙人組為今年首次加入，跑者們將在過程中互相扶持與鼓舞共同完賽，三組跑者皆能夠一覽澎湖吉貝最美風光。

除了「#環抱全台最美麗海灣」的沙灘路跑之外，還有各種豐富多元的賽事活動邀請大家一同參與，包括在國際標準級沙灘排球場舉辦沙灘排球錦標賽，集結當地美食與創意人文的海洋觀光市集，感受當地特殊生態文化的石滬體驗與環保淨灘、星光燦爛的海風電音派對，且邀請當地居民擔任導覽員，帶領遊客與選手們認識吉貝全島人文、藝術、美食，更結合活力海洋、浪漫樂活、澎湃海味，為民眾譜出最為幸福快樂的協奏曲，讓今夏吉貝再度成為澎湖觀光的閃亮焦點！

「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」，浪漫沙灘路跑8月熱情開跑。 主辦單位提供 分享 facebook

●全台最浪漫沙灘路跑 #環抱全台最美麗海灣

即將於8月24日鳴槍起跑的吉貝沙灘路跑，今年將再度環抱吉貝全島，選手能夠在賽道途中，將吉貝全島美景盡收眼底，還有當地民眾自發組成的特色加油團為跑者灌注活力，一同感受澎湖吉貝特有的海島熱情。

●特色海洋美食補給站 給予跑者海洋活力

補給站除了備有路跑活動中必備的飲食補給外，還有各種吉貝在地美食加入特色補給站，如：鮮活牡蠣、生鮮小卷、海灘BBQ、當季水果...等，與白沙鄉公所一同推廣當地美食。

●石滬遊憩、環保淨灘 保育台灣世界遺產潛力點

嘉年華期間規劃澎湖吉貝獨有的石滬文化體驗遊程，將傳統捕魚技法的石滬產業再現，讓選手與遊客們親身感受追捕魚群的樂趣；同時廣邀社區民眾、遊客及選手們，用實際行動力挺環保、愛護沙灘，齊至吉貝沙灘淨灘，響應愛鄉、愛海、愛地球活動。

●熱力沙排、定向越野、沙尾尋寶 撼動全台最美沙灘

除了沙灘路跑之外，熱愛運動的遊客們還能夠在吉貝具備國際標準級的沙灘排球場一展高超球技，在吉貝海灘盡情揮灑汗水；並以定向越野與沙尾尋寶等趣味方式，讓遊客能夠透過闖關遊戲的方式，深度認識澎湖吉貝。

●吉興電音 貝斯一夏 電音轟炸浪漫海島

除了活力四射的海灘活動以及運動賽事之外，活動周邊結合吉貝海洋觀光市集，讓遊客與選手們不需勞累奔波，即可享受豐富佳餚，更享受VIP等級的包島體驗；晚間更舉辦海風派對，邀請高顏值饒舌團體CHING G SQUAD、第30屆金曲獎最佳國語女歌手熱門人選「孫盛希」，以及多組在地團體一起熱力開唱，熱力開唱嗨翻吉貝盛夏。

「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」邀請全民一同度過浪漫盛夏，本次嘉年華活動預計將吸引超過千人共襄盛舉，沙灘排球錦標賽報名日期自即日起至7月15日或額滿為止；「環抱最美麗海灣」吉貝沙灘路跑報名日期自即日起至8月4日或額滿為止，名額有限，歡迎一起到澎湖吉貝共度夢幻仲夏。

活動詳情，請至活動官方網站查閱。