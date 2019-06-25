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帶小比旅跑台灣／橋頭星光夜跑 感謝志工、交管！

2019-06-25 09:47運動筆記 陳嘉齡

上星期六下午，我和小比一起去參加Haoming Yen主辦的橋頭星光夜跑。這也是我的好友山寶妹第一次參加路跑10K，我和她每天都會去家裡附近的操場跑走，昨天也算是驗收成果，順便讓她體驗一下什麼是真正的路跑。

昨天下午，一到會場看到好命哥和黑小銘在會場忙進忙出的，這陣子真是辛苦他們了，為了這場賽事用心良苦。

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或許是因為隔天有賽事的跑友比較多，所以這場賽事認識的跑友並不多，反而是找我拍照的跑友很多，真的很不好意思，也謝謝您們。希望大家在這場賽事裡，跑出好成績。這場賽事因為有抽獎，獎品是150張的泰國機票，所以參加賽事的人還蠻多的。在開賽前，意外見到好久不見的勞工局前同事廖桂芬，她也和家人一起來參加，我覺得好開心啊！本來我們要一起走的，但無奈開賽前人太多，我們就走散了，希望下次有機會再一起走啊！

隨著鳴笛聲響起，選手一一陸續出發，也開始了今天的賽事。每到一個路口，都有志工站在路邊為大家引導並為跑者加油，讓大家不至於跑錯方向，在這裡很謝謝您們。

而補給站差不多平均3K就有一個，可能是天氣太熱的關係，所以水和舒跑喝起來都是溫的，實在無法解渴。大會準備的補給很豐盛，但也因為太熱，我幾乎都沒有胃口吃，只想趕緊回到會場結束賽事。到了第三個補給站，大會準備冰的黑糖檸檬，我狂喝了好幾杯，才消暑一些…

沿路山寶妹怕我太累，所以我們兩個人就輪流推小比，而小比在路上吹到涼涼的風，也露出開心的表情。就這樣走著跑著，我們也完成了這場賽事。在此恭喜山寶妹完成了人生第一場路跑。

再次感謝好命哥，黑小銘用心準備這場賽事，讓大家攜老扶幼帶著全家大小一起來參加。謝謝志工和交管為在那麼熱的天氣，為大家服務。

謝謝陳俊瑋及各大平台攝影師，為大家拍出美美的相片。謝謝一起合照及沿途加油的跑者。

#20190622閃愛螢光橋頭星光夜跑#VISION勇氣與熱情#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣 

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