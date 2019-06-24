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賽事心得／橋頭星光夜跑 跑到厭世~~

2019-06-24 09:29運動筆記 李忠憲

上週下雨瘋狂練跑，雙腿疲憊，為了本週的路跑，只好休息再休息，居然一週沒跑。轉眼間週末到了......       

坐捷運出發來參加橋頭星光夜跑21k組，雖然沒啥太陽，但仍悶熱，因為之前練過下午耐熱跑，所以自信滿滿，更熱的，我都練過。       

大家幾乎都身穿大會發的跑衣，一眼望去一片螢光黃，起跑後逐漸加速，參加人數不算多，即使排在後面出發，穿越人牆也不算太困難。跑著跑著...漸漸遠離人群，追上前面某集團跑者，就這樣一路慢慢的追趕。       

聽前輩說天氣熱要多補水，所以這次的補給，預定每一站都要停，但計畫趕不上變化，雖然每站都有喝水，不過總覺得口乾舌燥，好在補給站算多，不至於讓我極度缺水。       

我以平日練跑的速度前進著，要求自己不可墮落太慢，此時有達到自我要求，但是心率一直飆高不下(幾乎都落在Z5區間)，也代表著我跑得很辛苦，奇怪一樣的速度，平日心率都沒這麼高，今天真的很吃力，沒有多餘的心力欣賞風景，以及回應志工熱情的加油打氣，右手一揮示意即過。       

來到近10k速度有飆升，有些嚇到，果真隨即後面5k開始降速，無法再提升，心中想著怎麼會這麼折磨，平日也有練跑半馬過，這次真的很苦，跑到厭世啊~~本來以為跑全馬才會有厭世感，半馬沒什麼......但這次好想結束啊！心中開始罵自己，好好的自己練半馬就好，報名路跑多麼折騰人.....       

來到最後5K，既然跑了就堅持下去！「自己造的孽，自己擔。」不加快也不行，因為好想結束啊！就這樣幻想著終點快到，拼命跑就要結束。       

最後2K也是折騰，路線彎彎曲曲，又遇到一堆10K組的人群，難跑、虐心，當下以為到會場了，看錶結果還沒......      繞來繞去終究會到終點，跑過之後，只有一個想法─讓我躺一下。奇怪沒有完賽獎牌，原來是要自己去領，天啊.....步履蹣跚的我...令人厭世，下次不來了....夏天還是在家吹電風扇比較好。

賽後沒有拍照，因為好累，而且排隊等領寄物等好久，都快要抽筋了......甚至身體逐漸不適，發冷~~讓我很不舒服，跟跑友求救下，應該是低血糖，果真吃了東西後，慢慢恢復，不過說真的賽後的餐盒，我吃得很不習慣，即使這場賽事幸運的撿到分10，但是下次不想再來參加了！天氣悶熱，志工太少.....弄得太晚回家，夜跑不如想像中的好玩，體驗過就好......

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