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運動筆記【體驗】迪卡儂間歇訓練防水電子錶 W500 M swip久違的參賽
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裝備評測／開箱迪卡儂間歇訓練防水電子錶 實測報告

2019-06-23 17:59運動筆記 阿寬（Mong Kwung Wong）

迪卡儂間歇訓練防水電子錶 W500 M SWIP（ 圖片來源：Kelly ）

專為間歇運動而生：迪卡儂 W500 M swip

運動手錶至今已是相當普及的一項配備，除了在馬場奔馳的跑者們之外，舉凡登山、健行、自行車，乃至於游泳等各項活動，利用運動手錶來輔助自己的訓練過程與內容，也已然成為一項學問。而運動手錶的類型也趨向多元，這次所要測試的迪卡儂間歇訓練防水電子錶 W500 M swip（ 以下簡稱 W500 SWIP ），就是一款專為間歇訓練而誕生的運動錶。

專為間歇運動而生：迪卡農 W500 M SWIP（ 圖片來源：Kelly ）

運動手錶與運動生涯

筆者目前的跑齡約莫七年，入門時懵懵懂懂，只覺得應該要替自己的運動留下紀錄，於是選擇用「手機」來計時。約莫跑齡邁入第三年時才真正開始使用運動錶。爾後接續完成了 2017 陽明山超馬 100 K ，2018 棲蘭越野 100 K ，2018 福爾摩沙越野 104 K ；自 2017 年以來擔任運動筆記配速列車的配速員，參與過超過 10 場以上的配速任務；2018 年開始在野跑筆記擔任團練教練，定期開授課程。至今，只要外出運動，配戴運動手錶已是我的必然配備。

與運動錶密不可分的運動生涯（圖片來源：Kelly）

為什麼我們會需要運動手錶？

一言以蔽之：方便且更有效率地運動。

運動並不是一項盲目的過程，只求流流汗就好。在運動科學已然成為顯學的年代，我們必須因循著「時間、強度，以及次數」這三項指標來讓自己知道「有無達到目的」，「下次要朝什麼目標邁進」。舉例，政府目前推廣的「 333 原則」：每週至少運動三次（次數），每次超過 30 分鐘（時間），心跳達到每分鐘 130 下（強度）。運動錶的存在能讓我們方便地知曉上述指標，進而更有效率化從事運動，進而提升效果。

因此筆者建議舉凡路跑新人，或者想要開始從事各類運動的朋友們，都應針對自己的需求項目來選擇適合的手錶。只要動動手指，輕輕一鍵，便能知道我們目前的狀況，以及距離目標還有多久、多遠。手機雖然同樣有紀錄功能，但在使用上限制過多，譬如不防水，帶著手機從事 400 公尺間歇衝刺是件很不方便的事情（不小心沒拿好手機噴掉就糟了）。

運動錶的便利，讓我們能隨時掌握自己目前的狀況（圖片來源：Kelly ）

迪卡儂 W500 M SWIP 的主要功能：間歇模式

間歇運動，早已被公認為運動員最有效的訓練方式之一。原理就是透過高強度（接近無氧狀態）和低強度（中間緩和或休息）的活動，進行組數與次數的反覆操作，藉以提升最大攝氧量與心血管耐力。

因此，作為一款間歇專用的運動錶，W500 SWIP 的主要功能及目的非常單純：計時、計次、間歇循環模式。其主要功能有幾個特性：

計時的精確性。搭配精準度可達百分之一秒的碼錶衡量運動的表現。防水性。腕錶具備 5 ATM 防水效果，沿著水面游泳或在運動後淋浴時不需取下，按鈕在水中亦可使用。

間歇模式。這是 W500 M SWIP 最具有特色的功能，有著四段時間設計：暖身、活動、休息、緩和。使用者可以根據自己想要的組數、次數，以及時間進行設定。W500 M SWIP 的間歇模式設定也相當簡當，官方的教學影片如下：

搭配SWIP固定系統，工具即可輕鬆更換錶帶。輕鬆滑上或滑下錶帶。採波形設計，提供安全耐用的系統。

間歇運動專用錶，專屬間歇模式（圖片來源：Mong Kwung Wong ）

按鍵經過兩萬次以上按壓測試，確保品質（圖片來源：Kelly）

安全材質，不鏽鋼防底盤防磨，防水性（圖片來源：Mong Kwung Wong）

河濱實際測試

這次以平常出沒的河濱做為 W500 SWIP 的測試，主要測試間歇模式的使用狀況。首先按照官方影片的說明，針對暖身時間、活動時間，以及休息時間設定秒數，然後再加入組數。因為模式與功能很單純，所以在頁面的使用上還算簡單明瞭，大約反覆操作幾次後就能熟悉。但小小美中不足的就是，操作頁面沒有中文。

設定好後就按下開始鍵，開始這次的間歇內容：暖身 10 秒，快速跑 30 秒，休息 10 秒，重複操作三組，最後 30 秒的和緩。其實上手之後，使用起來算是很順。只要聽從錶的指示執行，可以很專心地在當下的衝刺。若是使用手機 app，缺點就是你幾乎很難帶著手機跑；要進行全力衝刺之類的動作，建議還是配戴運動錶較好。

操作多次後即能快速上手的間歇模式（圖片來源：Kelly）

開始運動，首先是暖身階段（圖片來源：運動筆記）

接著開始全力衝刺，反覆操作間歇（圖片來源：Kelly）

W500 SWIP，是我間歇訓練時的最佳夥伴（圖片來源：Kelly ）

經過測試，有幾點是筆者認為 W500 SWIP 值得推薦的原因：

1.設計簡約，模式單純，便於操作。沒有其他多餘的功能，只要上手間歇運動模式，基本上就能使用無虞了。

2.便利性。相較於使用手機，運動錶戴著就跑，不用擔心會有噴裝的問題。而且萬一手機還會有螢幕濕掉沒辦法觸控的問題，屆時秒數又會失真。

3.防水程度，耐刮耐磨。心愛的手機可不能刮傷，也不能帶入水中。

4.精準度。相較於一般運動錶還要被動自己低頭看秒數按停錶跟按開始，W500 SWIP 是直接告知使用者時間到了，該跑或該休息，只要跟著錶的指示就對了。如此一來會大大提升訓練秒數的精確度。

5.CP 值。如果只是要練間歇，W500 SWIP 比一般跑步專用的錶實在是便宜很多呢。

而其實除了跑步以外，其實間歇運動還有諸多種形式，譬如更高強度的 HIIT，還有標榜燃脂效果非常好的 TABATA。其他種間歇的型式，諸如游泳間歇，健身房常會做的肌力循環訓練等，這些場合跟運動都非常適合使用 W500 SWIP 。

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不需要邊跑邊低頭看秒數，跟從錶的指示跑就對了（圖片來源：Kelly）

結語：一支極具 CP 值且恰如其分的間歇運動錶

間歇運動已被證明是提升最大攝氧量與心血管耐力最有效的方式之一，而無論是那種型式的間歇運動（跑步、游泳、TABATA ），若想達到一定的訓練效果，嚴格的秒數與組數控制是必然的先決條件。因此，從一個正要入門操練間歇運動的新手，或者對於使用手機看秒數覺得很不方便的間歇運動者，甚至是追求組數與秒數精準控制高階鍛鍊者，使用 W500 SWIP 絕對能幫助你更有效率地從事訓練。

最後，做為一支間歇運動的專用錶，W500 SWIP 除了恰如其分地展現出其價值，而且CP值也相當高，防刮防模又防水，穩固耐用，推薦給所有想要專心從事間接運動的朋友們。

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