賽事心得／中興新村半馬 感謝家人支持之久違的參賽

2019-06-23 17:49 運動筆記 徐寶芬



距離上一次參賽已經半年

這半年來雖然沒有在賽道上與大家一起跑步

但自己一直都有保持運動的好習慣

6/16是老公的生日，決定再次全家報名參賽

希望用健康的方式慶祝與記錄

我們沒有屬於任何跑團，我們沒有任何壓力

我們大小胖胖一家就是簡單又快樂

老公一直都擔任歡樂組組長，陪著兩個女兒

媽媽我就會跑稍微長一些的距離，去挑戰自我

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這次各組報名人數爆炸多

各組出發也只差10分鐘時間

一開跑因為是下坡，自己的配速比平常快上許多，也不感覺累，一會就趕上21公里組後面的跑友……接著就是大家都跑在一起了😂😂

進入補給站，滿滿的人，我其實完全看不到補給的水和食物，只能過站不停，努力往下個補給站前進😅

中興新村賽道蠻舒服的，很多綠色樹木

我也一路鼓勵自己向前，享受美好的賽道風景

回到終點前約3公里處，看到還有許多參賽的跑友走著，此時獲得的不是肯定的聲音，而是“這些人跑這麼快幹嘛，神經病”……😯

鮮少在賽道上聽到負面的評語，因為大家就是喜歡跑步才會一起參賽的吧？跑快跑慢就依自我狀況調配，不是嗎？

不過，我也只是聽到，並沒有認可這樣的聲音，反而更加穩住速度往終點前進😄

回到終點站前，看見歡樂組組長為了等我幫我拍照，自己沒有先過感應站😂😂

越過感應站，發現自己的時間是55分鐘

心裡知道今天與凸台又有緣

歡喜把這喜悅送給生日的老公😊😊

這次獎座也是夜燈造型，好特別！

謝謝我最愛，最愛我的家人

也謝謝大會所有辛苦工作人員

期待下次的參賽了……