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NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班

2019-06-22 06:00運動筆記 劉雯齡

這是一場 New Balance Running Club（NBRC）賽後慶功宴，每個學員的背後都有段精采的故事，他們笑著說著、卻又哭著笑了。因為在突破自我的喜悅中，他們有更多不捨，是即將要跟互相扶持 10 週的夥伴們道別 ...

課程即將結束，跑者生涯才要開始（圖片來源：New Balance）

 五大理念－正式啟動 New Balance Running Club 

以「為跑者打造最優質的跑步環境」的目標，New Balance 於 2019 正式啟動 New Balance Running Club（NBRC）跑團，聘請國手級的教練群，透過鼓勵、挑戰、認同、訓練、獎勵五大理念，以一季一賽事的主題做為目標來規劃，招募勇於突破自我的跑者。NBRC 首發以「女子香香半馬」為主題，讓「無畏班」的姊姊們，勇敢跑出自我；延續「姊無畏」的高人氣，第二期的 NBRC 以「早安台北半馬」為目標，在將近兩百位報名者中，挑選出 35 位想突破半馬成績的初階跑者，展開為期 10 週 12 次的科學化訓練。

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在近兩百人中徵選出 35 人，以早安台北半馬為目標賽事出發（圖片來源：New Balance）

 教練最棘手的挑戰－報名後的篩選 

「最難的是篩選！」擔任 NBRC 教練的世大運長跑國手陳秉豐這樣說。

每一位跑者都很珍貴，但因為只招募 35 位，最後教練群以學員背景故事性、對跑步的態度、以及自我突破的企圖心來做選擇。

賽後慶功宴上，教練陳秉豐分享他帶這期學員的心路歷程（圖片來源：New Balance）

秉豐教練提到，在課堂上，「教」的比重會大於「練」，教練要給的是知識跟經驗，將對的觀念傳授予學員，尤其 35 位的學員的程度落差很大，如何從分組到學員課表設計，都挑戰著有別於過去的經驗。

這就像挑選裝備一樣，依能力、依課表內容選擇適合的裝備，將有助跑步效能的提升。例如：長距離練跑時可穿緩震的鞋款來增加舒適度；練間歇時則以輕量化的鞋款來提速。當肌力不足時，可穿保護性高的鞋以減少運動傷害；當肌力隨著鍛鍊而強化，改穿競速型鞋款會讓你跑得更有成就感。

輕量提速款的 890v7，能讓追求更速的跑者，跑得更有成就感（圖片來源：New Balance）

 跑者沒有選擇天氣的權利 堅持跑下去就對了！ 

正值盛夏，熱情的豔陽也陪伴著 NBRC 到最後一刻！跑者沒有選擇天氣的權利，過去 10 週練習昇華成鼓動內心的力量，即使頂著豔陽高溫，學員們依然堅持到最後一秒。秉豐教練表示除了成績 PB 之餘，更看中的是學員們在課程中是否有所收穫，尤其是在夏季高溫，對想挑戰半馬的初階跑者是個考驗，平時更要拉長耐熱訓練的週期，在裝備穿搭上更要留意透氣排濕的功能性，及適度補充水分，才能讓自己更享受暢跑、把跑步當成快樂的事。

秉豐教練說到針織面布料的跑鞋，除了輕盈，透氣性也很好，夏季練跑能提高舒適性（圖片來源：New Balance）

 跑最快的那一個，對自己的表現最不滿意 ... 

跑團裡成績最好的林承頡，其實對自己在「早安台北半馬」中的表現非常不滿意。

這期 NBRC 最速一哥林承頡（圖片來源：New Balance）

承頡是兩個孩子的爸，平常又要管理一間公司，再加上跑者這個身分，他的斜槓人生，就是典型的從早晨五點開始。承頡說：「有時課表比較長，我就必須四點多起床。」能讓承頡這樣日復一日自律的生活著，靠的就是他對跑步的熱愛。

一向不講究跑鞋的承頡，總是隨便穿著大賣場賣的廉價跑鞋就出門練跑，為了 NBRC，他入手了 NB Hanzo C 這款針對亞洲人設計的寬楦型競速型跑鞋，不僅參賽時穿，連平常吃課表他也穿。

New Balance Hanzo C（圖片來源：Fish

「工欲善其事、必先利其器。」課表才吃兩周，承頡便穿著 NB Hanzo C 突破 PB，跑出半馬 99 分的紀錄，這也讓他很有把握能在「早安台北半馬」中再次破百。

賽前一周，承頡因突然激增的工作量打亂作息，進而影響了周末賽事的表現。承頡說：「天氣炎熱根本就不是問題，沒達到目標的最大主因還是出在沒好好休息。」雖然是團裡跑最快的學員，但他還是為自己沒能跑更好而懊惱。

訪談的過程中，感覺得到承頡自我要求很高（圖片來源：New Balance）

 跑團女總一的第一次凸台 

「這是我第一次上凸台 ...」在炎熱高溫的天氣下，跑出女總 5 的沈郁萱難掩興奮之情。跑齡兩年的郁萱臉上堆著滿滿的笑容，她說：「我的第一場賽事是 10K，那時還要跑上一個多小時才跑得完。」

訪談時臉上總是堆滿笑容的（左一）沈郁萱（圖片來源：New Balance）

來參加 NBRC 之前，郁萱練跑方式是有跑友揪才跑，並沒有規律在練習，對於隨興練跑的郁萱來說，吃課表是很硬的一件事。當時教練鼓勵她：「沒跑到目標秒數也別氣餒，能盡力完成它，達到訓練效果就好。」

郁萱說，過去她從來不認為自己跑步可以穩定配速 ，沒想到透過吃課表，她從只有 1 圈可以穩定跑進時間變成 2 圈、3 圈 ...，她才發現自己原來還能更快。

透過訓練，郁萱發現自己真的還有提速的潛力（圖片來源：New Balance）

這次在「早安台北半馬」交出亮眼成績單的郁萱說，她穿的是 NBx系列跑鞋，這是以輕量緩震為設計主軸的比賽專用鞋，其訴求除了保持跑鞋輕量之外，又要能發揮支撐保護的效果。郁萱在平常訓練也都穿著它跑，跟過去她穿過的它牌競速款來比較，郁萱覺得 NBx系列穩定度明顯比較好。

 NBx競速款，是郁萱這次的共戰好夥伴（圖片來源：New Balance）

 跑團 PB 王－進步 17 分的大躍進 

「我都跑到快放棄了，只要放棄痛苦就可以結束了 ...」黃鈺惠地語帶激動地說著。

就在這時，鈺惠聽到 NB 2 小時的配速員－蔡佳真在她後方大聲的吼著：「X！妳給我跑起來。」拚著這份堅持，鈺惠爭氣地以 1:58 完成半馬，成為這一季的 PB 王，大破 PB 17 分鐘。

鈺惠（中）在早安台北半馬跟著 2 小時配速員蔡佳真（左），跑出 1:58 分的好成績（圖片來源：New Balance）

身為護理師的鈺惠在醫院看過許多生老病死，她認為沒有什麼比健康更重要，於是開始跑步。相信跑步只有累積沒有奇蹟的鈺惠，就這樣傻傻地跑著練著，直到她在網路上看到 NBRC 在招募學員，認為這是一個難能可貴的機會，鈺惠希望能透過有計畫的訓練更加精進。

跟上教練的訓練課表，鈺惠對自己跑力提升開始產生期待（圖片來源：New Balance）

由於鈺惠的跑齡才一年多，她知道自己肌力不夠強大，所以先選了 New Balance 緩震好評代表－1080 系列跑鞋來做日常的訓練鞋；當她發覺自己的速度有明顯進步後，對於講求舒適跑感的 1080 系列緩震鞋已感到不滿足，趁著跑團有給學員購鞋優惠，她便入手了以輕量提速為指標的 890 v7，也就是讓她這次大破 PB 的跑鞋。

鈺惠感謝教練的指導、感謝助教的期待，也感謝自己能夠堅持下來（圖片來源：New Balance）

 為自己跑的每一步 身體都會記住 

在這個跑團裡，有第一次跑半馬，卻堅持不上回收車的學員，因為她說：「我只要沒被回收，就是破 PB。」有著經常喊累，卻還是按部就班吃課表的學員，因為教練說：「妳正在跨出舒適圈。」還有受了傷無法跑課表，卻堅持跟大家一起上課的學員，教練欣賞他的態度，為此幫他開了肌力課表，讓他跟著大家一起進步。

每個衝過終點的人，都戰勝了想要放棄的時刻。你呢？有勇氣突破全馬成績嗎？NBRC 第三季以紐約馬拉松訓練營為主題，並提供 5 個賽事名額，給想突破全馬成績的學員，一起來暢快奔馳大蘋果紐約馬吧！（小編：NBRC 第三季招募只到 6/23 呦！ ）

下一季 NBRC 指向紐約馬，你準備好了嗎？（圖片來源：New Balance）

以上內容由 New Balance 贊助刊出。

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