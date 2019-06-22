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運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！

2019-06-22 06:00運動筆記 運動筆記編輯團隊

我是健身教練安安，一個愛跑步、愛健身的女孩。很多人都說女生練重訓不好看，但我認為這是愛自己的表現，20 公斤、30 公斤，一次一次的突破自己極限，跑步也是，3 K、5 K 到半馬，我也和許多女孩一樣，在這一次又一次的痛苦、撐住、達到目標的過程中，真正感受到原來這就是我要的！

盡情享受運動人生的安安(照片來源：健身女孩安安)

在突破極限的背後，除了不斷訓練以外，飲食補充也十分重要，運動與營養是分不開的，許多女生怕胖，在運動後也不敢吃東西，以前的我也有這樣的迷思。但自從我當上了健身教練，上過很多運動營養課程後，才知道運動前後的補充都是眉眉角角！運動後的30分鐘到1小時內，攝取營養均衡的食物有助於身體能量的恢復，蛋白質能幫助肌肉修補，吃對食物不會影響減重還有助於達成運動目標。

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一次一次突破自己的極限(照片來源：健身女孩安安)

有許多學生問我該怎麼吃，我覺得把握補充營養的黃金時段更重要，越晚吃對肌肉修補越不利，下面會跟大家分享如何在運動後馬上取得符合運動營養補充的食物。

運動後聰明吃，幫助肌肉修復(圖片來源：健身女孩安安)

運動後怎麼吃？這樣搭配滿足運動後蛋白質需求

這次安安和推廣運動營養補充的全家便利商店合作，全家今年的主軸是「健康志向」，請營養師推出一系列的運動組合菜單，讓不擅長計算碳水化合物和蛋白質的人，輕輕鬆鬆也可以做好補充！這裡和大家分享到全家首選三款蛋白質主力產品：

  • 青檸烤雞握沙拉：熱量217大卡、蛋白質9.2克

  • 果香莎莎烤雞麵沙拉：熱量224大卡、蛋白質10.4克

  • 蘋果油醋雞肉沙拉：熱量194克，蛋白質9.7克

這三款沙拉的熱量適中，蛋白質含量約等於一杯小罐的牛奶，比茶葉蛋還高，非常適合我們在運動後吃！對於女生來說，運動後大概要補充 15 克的蛋白質，運動女孩們可以這樣補充，選擇上面一款美味沙拉，再加上一顆溫泉蛋就可以達到足夠的蛋白質需求囉！

備註：也可選擇茶葉蛋，我是買一包溫泉蛋，可以晚上繼續吃

掌握運動後黃金一小時內進食，不用擔心變胖問題(圖片來源：健身女孩安安)

許多在健身的朋友訓練完都會補充乳清蛋白，但安安要提醒大家，若是在訓練期，碳水化合物非常重要，攝取足夠的碳水化合物能加強蛋白質效能，因此要同時注意碳水化合物的攝取，只吃蛋白質食物是不夠的！

蛋白質搭配足夠的碳水化合物促進肌肉生長(圖片來源：健身女孩安安)

女生運動後蛋白質攝取建議15克，這樣吃就對了！(圖片來源：健身女孩安安)

 

我也幫大家配了另外一個組合，適合在訓練期時吃！

青檸烤雞握沙拉+無糖優格+胡蘿蔔綜合蔬果汁，蛋白質超過 15 克，碳水化合物為 56.5 克，符合碳水化合物與蛋白質的完美比例（蛋白質：碳水化合物最佳比例為 1：2 至 1：4 間）。若是男生的話，建議可以多一顆茶葉蛋，這樣也達到男生重訓後的 20 克蛋白質的需求！

運動前後菜單組合和飲食檢測：讓你免費索取！

全家便利商店這次除了推出多款運動補充的沙拉，讓今年夏天多了很多健康又清爽的選擇。而且不只有運動後的補充組合菜單，營養師也幫大家搭配了運動前的組合，讓大家免費索取。

在全家粉絲頁上，還有營養師的運動飲食檢測活動，讓你了解運動後是否吃的合適，各位運動男孩和女孩們，趕快到全家活動頁面來學習運動營養和了解運動後怎麼搭配吧！👉全家Familymart   

活動網址：全家健康志向

以上文章由 全家便利商店 贊助刊出。

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