賽事報導/adidas RUN FOR THE OCEANS為海開跑

2019-06-22 運動筆記 Jennifer Lin



adidas X Parley跑步做公益

運動品牌 adidas 長期關注海洋環境,致力於公益活動向來義不容辭,為了守護遭到過度開發與污染的海洋,adidas 與 Parley 海洋學校攜手合作環保公益活動「Run For The Oceans」,在 6 月 8 日世界海洋日當天起至 6 月 16 日期間,號召全球支持環保行動的熱血跑者,為海洋而跑!

「Run For The Oceans 」串聯了紐約、巴塞隆納與上海等地跑者為海開跑,用運動改變日漸惡化的海洋塑料問題。跑者只要下載 Runtastic 跑步 app,每跑 1 公里 adidas 捐出 1 美元,捐贈 Parley 海洋學校,培養下一代的海洋守護者。

去年全球跑者透過跑步 Runtastic 累積里程共達 100 萬公里,adidas 也正式捐出 100 萬美金投入海洋環境教育。今年期待號召更多愛好海洋與環保的跑者透過跑步讓海洋逐步回歸到純淨的蔚藍,adidas 也將挑戰捐出至多 150 萬美金,以行動守護海洋!

世界海洋日透過跑步支持環保行動,為向人類賴以生存的海洋致敬!(圖片來源:Fatty)

「Run For The Oceans」為海開跑

除了透過數位活動串聯跑者守護海洋的決心,adidas 臺灣也在 6 月 16 日於福隆海水浴場舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」5K 環保路跑活動,活動當天邀請到了台灣田徑好手楊俊瀚與陳傑助陣,並由戲劇男神李國毅帶領 800 位熱血跑者共襄盛舉,一同為海洋保育注入滿滿能量。

台灣田徑好手楊俊瀚、陳傑與戲劇男神李國毅現身支持「Run For The Oceans 為海開跑」活動(圖片來源:Fatty)

800 位熱血跑者參與「Run For The Oceans 為海開跑」活動,一起為守護海洋而跑(圖片來源:Fatty)

本次的「Run For The Oceans 為海開跑」活動可説是十分用心,全方位落實環保,每位跑者都是「不塑之客」。跑者報到後,每人會領到一份物資,內含T恤、環保提袋還有環保水杯,鼓勵大家在日常生活中減少使用塑膠袋、寶特瓶等一次性塑料製品。

跑者報到,領取物資(圖片來源:Fatty)

以海洋的藍色為主題的物資,既實用又環保(圖片來源:adidas)

會場更設有許多與海洋保育及環保相關的活動與攤位等待跑者們親臨體驗。環保組織海湧工作室藉由講座讓跑者們認識海洋生態浩劫的議題,並帶領跑者參與 DIY 手作束口袋,以有趣的體驗及實用的成品來開啟減塑生活,將守護海洋變成日常的一部分!

跑者們加入環保組織海湧工作室的「海洋環保大使養成班」,了解更多海洋生態浩劫的議題(圖片來源:Fatty)

除此之外,adidas 與 Parley 更將海洋塑料回收再利用,運用高科技製作出 Parley 系列鞋款,發揮環保又減塑的雙重效益。新一代的鞋款除了由李國毅、楊俊瀚和陳傑帥氣演繹,也在現場展出,提供跑者們試穿體驗。

Parley 系列鞋款原料取自海洋、沙灘沿海地帶的塑料回收再利用(圖片來源:Fatty)

田徑好手及藝人領跑 帶頭減塑守護海洋

開跑前,領跑大使李國毅向現場 800 位跑者們精神喊話,他表示自己熱愛水上運動、常往海邊跑,但每每看到海邊充斥著眾多垃圾和廢棄塑料,內心十分地感慨,因此致力於把環保變成生活習慣,不僅從自身做起拒絕使用塑料產品,也發揮藝人的影響力、送給粉絲們環保餐具,號召他們一起落實減塑生活、一同守護海洋。

李國毅支持環保的用心不落人後,以實際行動展現出他對於守護海洋的決心(圖片來源:adidas)

他還提到「Run For The Oceans 為海開跑」是他的第一場路跑,能夠從事喜愛的跑步運動並為熱愛的海洋而跑、以行動幫助環保如此有意義的活動,即便腳傷未癒,也全力以赴跑完 5 公里,過程雖然累,但跑完心裡很踏實滿足。他更鼓勵每位跑者透過這次參與環保路跑的親身體驗與感受,將海洋保育的重要性傳達給身邊的親友們,發揮影響力讓更多人一同來做環保。

路跑活動由李國毅領跑,大家一起身體力行做環保(圖片來源:Fatty)

而兩位台灣田徑之光楊俊瀚和陳傑本次除了為所有跑者鳴槍外,也在終點熱情迎接完賽的跑者們、與他們擊掌打氣。

楊俊瀚、陳傑與完賽跑者擊掌(圖片來源:adidas)

環保愛地球 從你我開始做起

現場跑者當中不乏優秀的環保大使,阿梅(梅賢治)就是其中之一。熱愛跑步的他每年都會參與半馬賽事,今天的路跑活動雖然距離不長,但對他而言是個舒服又難忘的經驗,他表示跑在沙灘上充滿了挑戰性但跑得很過癮。阿梅(梅賢治)說他平時也愛去海邊衝浪,沙灘上總有清不完的垃圾,再加上自己是金門人,常常看到來自廈門的海漂垃圾,因此深深感受到海洋保育的重要性,除了自己會固定參與淨灘活動,也會邀請親朋好友一起加入環保的行列,共同為守護海洋盡心盡力。

阿梅(梅賢治)相當重視海洋保育,他認為路跑改用環保杯非常有助於環境保護,值得大力推廣(圖片來源:Fatty)

adidas 校園美力小隊的若綺是第一次參加路跑,她說自己有參與過淨灘活動,對於能夠幫助改善海洋環境感到很開心,平時也會自備環保杯、環保餐具來幫助減塑。她更以「環保愛地球」這句簡而有力的口號,呼籲大家從小地方做起落實環保。

若綺將環保愛地球變成習慣,號召大家一起做環保(圖片來源:Fatty)

adidas Runners Taipei 的 Captain 嘟嘟每週帶領跑者們進行跑步訓練與肌力課程,跑在海邊卻是第一次,她表示雖然今天天氣炎熱,但路跑距離還有補給安排都很適當,跑者們都能夠順利完成,是一場很特別又有意義的活動。她也觀察到經由蠻多環保團體的長期努力,今天沙灘上的垃圾量相較以往確實減少了許多,希望能夠持續下去,改善海洋環境。她個人也認真參與這次的跑 1 公里捐 1 美金救海洋的活動,並在日常生活中使用環保餐具、環保水壺,也影響周邊的朋友,一起確實地用行動做環保。最後更呼籲來海邊玩的朋友要記得把垃圾帶走,不要破壞海洋生態。

Captain 嘟嘟響應跑 1 公里捐 1 美金救海洋的活動,也認真執行無塑生活(圖片來源:Fatty)

adidas「Run For The Oceans 為海開跑」活動帶領 800 位跑者們為海而跑,為國際環保組織 Parley for the Oceans 的海洋合作計劃邁出了強而有力的第一步。團結力量大,一群人一起跑可以跑得更遠更久,海洋保育也是一樣,需要集結眾人之力、日積月累持續進行才能見效。守護海洋,你也可以身體力行!讓我們在享受運動之餘一起做公益,藉由改變日常習慣、透過運動落實環保,一同為保護乾淨與美麗的海洋而盡一份心力吧!

與 adidas 一起支持環保行動,為海洋而跑!(圖片來源:Fatty)

以上內容由 adidas 贊助刊出。

