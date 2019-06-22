親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

韓柯「民調」比一比！微服出巡搞突襲 基層員警有話說...

港府：逃犯修例草案 明年7月自動失效

運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記女子關子嶺大凍山一日高雄來回【嘉義】眠月線
NBA2019選秀第8順位- Jaxson Hayes2019選秀第7順位- Coby White

賽事報導／adidas RUN FOR THE OCEANS為海開跑

2019-06-22 06:00運動筆記 Jennifer Lin

  adidas Ｘ Parley跑步做公益  

運動品牌 adidas 長期關注海洋環境，致力於公益活動向來義不容辭，為了守護遭到過度開發與污染的海洋，adidas 與 Parley 海洋學校攜手合作環保公益活動「Run For The Oceans」，在 6 月 8 日世界海洋日當天起至 6 月 16 日期間，號召全球支持環保行動的熱血跑者，為海洋而跑！

「Run For The Oceans 」串聯了紐約、巴塞隆納與上海等地跑者為海開跑，用運動改變日漸惡化的海洋塑料問題。跑者只要下載 Runtastic 跑步 app，每跑 1 公里 adidas 捐出 1 美元，捐贈 Parley 海洋學校，培養下一代的海洋守護者。

去年全球跑者透過跑步 Runtastic 累積里程共達 100 萬公里，adidas 也正式捐出 100 萬美金投入海洋環境教育。今年期待號召更多愛好海洋與環保的跑者透過跑步讓海洋逐步回歸到純淨的蔚藍，adidas 也將挑戰捐出至多 150 萬美金，以行動守護海洋！

世界海洋日透過跑步支持環保行動，為向人類賴以生存的海洋致敬！（圖片來源：Fatty）

「Run For The Oceans」為海開跑  

除了透過數位活動串聯跑者守護海洋的決心，adidas 臺灣也在 6 月 16 日於福隆海水浴場舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」5K 環保路跑活動，活動當天邀請到了台灣田徑好手楊俊瀚與陳傑助陣，並由戲劇男神李國毅帶領 800 位熱血跑者共襄盛舉，一同為海洋保育注入滿滿能量。

台灣田徑好手楊俊瀚、陳傑與戲劇男神李國毅現身支持「Run For The Oceans 為海開跑」活動（圖片來源：Fatty）

800 位熱血跑者參與「Run For The Oceans 為海開跑」活動，一起為守護海洋而跑（圖片來源：Fatty）

本次的「Run For The Oceans 為海開跑」活動可説是十分用心，全方位落實環保，每位跑者都是「不塑之客」。跑者報到後，每人會領到一份物資，內含T恤、環保提袋還有環保水杯，鼓勵大家在日常生活中減少使用塑膠袋、寶特瓶等一次性塑料製品。

跑者報到，領取物資（圖片來源：Fatty）

以海洋的藍色為主題的物資，既實用又環保（圖片來源：adidas）

會場更設有許多與海洋保育及環保相關的活動與攤位等待跑者們親臨體驗。環保組織海湧工作室藉由講座讓跑者們認識海洋生態浩劫的議題，並帶領跑者參與 DIY 手作束口袋，以有趣的體驗及實用的成品來開啟減塑生活，將守護海洋變成日常的一部分！

跑者們加入環保組織海湧工作室的「海洋環保大使養成班」，了解更多海洋生態浩劫的議題（圖片來源：Fatty）

除此之外，adidas 與 Parley 更將海洋塑料回收再利用，運用高科技製作出 Parley 系列鞋款，發揮環保又減塑的雙重效益。新一代的鞋款除了由李國毅、楊俊瀚和陳傑帥氣演繹，也在現場展出，提供跑者們試穿體驗。

Parley 系列鞋款原料取自海洋、沙灘沿海地帶的塑料回收再利用（圖片來源：Fatty）

  田徑好手及藝人領跑 帶頭減塑守護海洋  

開跑前，領跑大使李國毅向現場 800 位跑者們精神喊話，他表示自己熱愛水上運動、常往海邊跑，但每每看到海邊充斥著眾多垃圾和廢棄塑料，內心十分地感慨，因此致力於把環保變成生活習慣，不僅從自身做起拒絕使用塑料產品，也發揮藝人的影響力、送給粉絲們環保餐具，號召他們一起落實減塑生活、一同守護海洋。

李國毅支持環保的用心不落人後，以實際行動展現出他對於守護海洋的決心（圖片來源：adidas）

他還提到「Run For The Oceans 為海開跑」是他的第一場路跑，能夠從事喜愛的跑步運動並為熱愛的海洋而跑、以行動幫助環保如此有意義的活動，即便腳傷未癒，也全力以赴跑完 5 公里，過程雖然累，但跑完心裡很踏實滿足。他更鼓勵每位跑者透過這次參與環保路跑的親身體驗與感受，將海洋保育的重要性傳達給身邊的親友們，發揮影響力讓更多人一同來做環保。

路跑活動由李國毅領跑，大家一起身體力行做環保（圖片來源：Fatty）

而兩位台灣田徑之光楊俊瀚和陳傑本次除了為所有跑者鳴槍外，也在終點熱情迎接完賽的跑者們、與他們擊掌打氣。

楊俊瀚、陳傑與完賽跑者擊掌（圖片來源：adidas）

  環保愛地球 從你我開始做起  

現場跑者當中不乏優秀的環保大使，阿梅（梅賢治）就是其中之一。熱愛跑步的他每年都會參與半馬賽事，今天的路跑活動雖然距離不長，但對他而言是個舒服又難忘的經驗，他表示跑在沙灘上充滿了挑戰性但跑得很過癮。阿梅（梅賢治）說他平時也愛去海邊衝浪，沙灘上總有清不完的垃圾，再加上自己是金門人，常常看到來自廈門的海漂垃圾，因此深深感受到海洋保育的重要性，除了自己會固定參與淨灘活動，也會邀請親朋好友一起加入環保的行列，共同為守護海洋盡心盡力。

阿梅（梅賢治）相當重視海洋保育，他認為路跑改用環保杯非常有助於環境保護，值得大力推廣（圖片來源：Fatty）

adidas 校園美力小隊的若綺是第一次參加路跑，她說自己有參與過淨灘活動，對於能夠幫助改善海洋環境感到很開心，平時也會自備環保杯、環保餐具來幫助減塑。她更以「環保愛地球」這句簡而有力的口號，呼籲大家從小地方做起落實環保。

若綺將環保愛地球變成習慣，號召大家一起做環保（圖片來源：Fatty）

adidas Runners Taipei 的 Captain 嘟嘟每週帶領跑者們進行跑步訓練與肌力課程，跑在海邊卻是第一次，她表示雖然今天天氣炎熱，但路跑距離還有補給安排都很適當，跑者們都能夠順利完成，是一場很特別又有意義的活動。她也觀察到經由蠻多環保團體的長期努力，今天沙灘上的垃圾量相較以往確實減少了許多，希望能夠持續下去，改善海洋環境。她個人也認真參與這次的跑 1 公里捐 1 美金救海洋的活動，並在日常生活中使用環保餐具、環保水壺，也影響周邊的朋友，一起確實地用行動做環保。最後更呼籲來海邊玩的朋友要記得把垃圾帶走，不要破壞海洋生態。

分享

Captain 嘟嘟響應跑 1 公里捐 1 美金救海洋的活動，也認真執行無塑生活（圖片來源：Fatty）

adidas「Run For The Oceans 為海開跑」活動帶領 800 位跑者們為海而跑，為國際環保組織 Parley for the Oceans 的海洋合作計劃邁出了強而有力的第一步。團結力量大，一群人一起跑可以跑得更遠更久，海洋保育也是一樣，需要集結眾人之力、日積月累持續進行才能見效。守護海洋，你也可以身體力行！讓我們在享受運動之餘一起做公益，藉由改變日常習慣、透過運動落實環保，一同為保護乾淨與美麗的海洋而盡一份心力吧！

與 adidas 一起支持環保行動，為海洋而跑！（圖片來源：Fatty）

以上內容由 adidas 贊助刊出。

＊跑步 活動 盡在運動筆記＊ 

楊俊瀚田徑巴塞隆納
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

賽事分享／海外馬拉松說明會 飛到塞班島去運動

2019-06-22 06:00

運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！

2019-06-22 06:00

NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班

2019-06-22 06:00

路跑／2019柏林馬拉松「台灣精品代表隊」 強力募集隊員

2019-06-21 15:43

報名費全額捐出 三星公益路跑開報

2019-06-21 06:00

跑步知識／4個常見的跑者肌力訓練問題

2019-06-21 06:00

賽事心得／不跑步就等死 癌後第一跑

2019-06-21 06:00

氣爆「羊角姊妹」備戰澳洲馬拉松

2019-06-20 23:03

高雄氣爆癱瘓「羊角姐妹」 前進澳洲黃金海岸馬拉松

2019-06-20 18:57

跑步知識／肌肉狀態讓你的姿勢有問題？

2019-06-20 10:07

賽事心得／早安台北半程馬拉松 第一屆NBRC畢業一鞠躬

2019-06-20 09:50

賽事心得／嘉義超半程啤酒馬拉松 差1名就能上台

2019-06-20 09:37

三星路跑／兩大天后同台 目標東奧奪牌

2019-06-19 23:40

三星路跑／今起開放報名 號召全民「挑戰你所不能」

2019-06-19 17:40

三星路跑／盼成體壇「星人才」 陳享瑜成郭婞淳陪練員

2019-06-19 16:54

路跑圖輯／早安台北半程馬邀請賽 豔陽真的太曬了

2019-06-19 14:28

練跑心得／雲林縣馬拉松協會 久違的秘境團訓

2019-06-18 10:01

賽事心得／阿里山雲端路跑 與鄒族美女共同跑、品嚐道地烤山豬

2019-06-18 09:51

帶小比旅跑台灣／為愛飛翔公益路跑 為弱勢兒童盡一份力量

2019-06-18 09:46

2019 寶礦力路跑 全力應援你的挑戰

2019-06-18 09:40

田中馬拉松系列活動 畢業生路跑歡樂起跑

2019-06-18 09:24

彰縣5校聯合路跑 500畢業生奔未來

2019-06-17 23:37

「田中馬」人情味 帶動地方經濟

2019-06-17 23:33

【即時短評】民間路跑成風氣 政府應有積極作為

2019-06-17 19:35

跑步小品／用雙腳看風景

2019-06-17 09:26

練跑心得／無所畏懼 我跑南橫我驕傲

2019-06-16 17:44

移工路跑賽侯友宜憶當年 差點在菲遭槍擊喪命

2019-06-16 15:51

最速男楊俊瀚、陳傑響應 800人為海開跑

2019-06-16 14:40
看更多

熱門文章

日職／王柏融對中日龍敲一安 火腿2:4吞敗

2019-06-21 19:43

NBA／選秀會上動作頻頻 勇士一口氣收進3位新人

2019-06-21 13:21

NBA／歐陸新秀受訪遭媒體無視 格林、韋德送鼓勵話語

2019-06-21 12:20

NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23

NBA／八村壘棄棒從籃 成就日本紀錄

2019-06-21 12:42

NBA／2019年選秀會 首輪選秀結果一覽

2019-06-21 12:36

NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

2019-06-21 12:21

NBA／選秀會封口令解禁 沃神展現「先知」功力

2019-06-21 15:22

NBA／灰狼太陽交易 薩里奇轉戰鳳凰城

2019-06-21 12:15

NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27

日職／王柏融3支1連三戰上壘 火腿不敵中日

2019-06-21 19:58

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35

NBA／杜蘭特「先簽後換」去紐約？可能是謠言

2019-06-21 16:30

MLB／今日戰績表 洋基轟垮太空人拉出6連勝

2019-06-21 13:48

中職／彭政閔降二軍休養 拚兩千安等下半季

2019-06-21 15:57

美洲盃／阿根廷瀕臨淘汰邊緣 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

MLB／阿隆索25轟出爐 平國聯新人上半季最多轟

2019-06-21 11:30

中職／朱育賢第17轟出爐 再3轟平本土半季紀錄

2019-06-21 23:07

日職／王柏融手感正熱 日職月MVP候選

2019-06-22 00:16

MLB／凱柯本季初登板 22日迎戰國民小史

2019-06-21 09:33

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53

MLB／哈波扛首棒 費城人變招照吞四連敗

2019-06-21 11:19

NBA／狀元威廉森 想求教詹姆斯

2019-06-22 00:10

MLB／連10場無關勝負創隊史 達比修：太怪了

2019-06-22 08:17

中職／李茲7局飆11K鎖悍將 猿上半季最快周六亮燈M2

2019-06-21 22:24

U12世界盃／開打倒數 亞太棒球中心近完工

2019-06-21 17:24

射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49

中職／張聖豪交選秀報名表4輪內非難事 黃弘毅拚5輪

2019-06-21 20:51

MLB／9勝投手蒙塔斯被驗出禁藥 禁賽80場

2019-06-22 07:57

棒球／專家齊聚論壇討論 提升棒球國際競爭力

2019-06-21 18:38

NBA／相信勇士王朝未完 伊古達拉：會再次奪冠

2019-06-22 08:47

皇后網賽／復出首戰成功過關 墨瑞：臀部沒有不適

2019-06-21 10:30

中職／李茲7局飆11K 猿封王倒數

2019-06-22 00:20

哈雷網賽／3盤辛苦勝出 費德勒距第10冠只差2步

2019-06-22 07:56

U12世界盃／中華隊3連亞 今年要留下冠軍

2019-06-21 18:08

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

體操亞錦賽／賽前看好鞍馬奪金 李智凱惜「落馬」

2019-06-22 00:04

女足世界盃╱美國擊敗瑞典3連勝晉級

2019-06-21 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top