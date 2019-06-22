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賽事分享／海外馬拉松說明會 飛到塞班島去運動

2019-06-22 06:00運動筆記 Lai Yu-Hsiang

美國塞班島旅遊說明會 X 台中找路咖啡店

今年5月份在TTE台北觀光展中，首次認識「北馬里亞那群島」。「北馬里亞那群島」由14座珊瑚礁島嶼組成，位在赤道附近西太平洋海面上，關島、帛琉上方，號稱是美國屬地中的最美祕密花園。近期「馬里亞那觀光局」台灣辦事處，大力宣傳在地觀光。透過觀光局FB粉專的訊息，得知了這一場在台中的說明會，也很幸運的報名上了！

地點選在台中頗有名氣的寵物友善餐廳：找路咖啡。一間以旅行為主題的特色餐廳，整棟建築被植披圍繞，大門也充滿復古有趣的裝飾品。當我抵達現場時，活動旗幟早已擺設地位，十分明顯。

   

(照片出自ViVi&妞的點滴生活 痞客邦)

這次觀光局十分慷慨，凡報名參加就送SAEKO泳帽、紀念摺扇和觀光旅遊摺頁，現場除了很接地氣地播放海島音樂，工作人員都穿著花襯衫，整個很有海島的氣息。在搭配上簡易的餐點，實在是太完美了!!!

     

現場有擺設塞班島賽事衣服、獎牌以及在地特色的裝飾品，同時也掛上了群島的代表旗幟。

 

這次說明會主要分成三個主題：觀光介紹、塞班島越野障礙賽以及塞班馬拉松賽。首先，觀光局介紹賽班島非去不可的幾個理由：1. 號稱「水下30米」舉世知名的潛水勝地，豐富的海洋水下風光。2. 極限運動咖最愛的地點，有越野吉普車、高空跳傘、駕駛飛機‧‧‧等休閒活動。3. 二戰歷史迷必去的景點，塞班島過去是美日大戰的其中一個戰場，四處可見二戰遺留下的戰爭遺跡。4. 最後則是海島那美麗的風景以及熱情的人文風情，絕對是個觀光旅遊的好去處。聽完整個就很想放下手邊工作立刻飛出去呀!!!

接著，庭淯講師介紹塞班島越野賽(KONQER)，比賽方式近似最近台灣很夯的「斯巴達挑戰賽」，需要通過各式各樣的器材，有攀爬、匍匐、跳躍、爬繩，模仿忍者實境秀，挑戰自己，征服困難！！

最後，主辦單位竟然請到三重箭歇團的創辦人：崇華教練！教練擔任許多訓練營的總教練，同時也是很有經驗的專業跑者。2016年代表台灣參加塞班馬拉松，獲得男子組第四名的成績。經過教練專業的分析與介紹，塞班島屬於觀光行的馬拉松，參加比賽之餘，結合在地旅遊，是個很棒的行程。除此之外，賽事路線平坦、沿線風景美麗，伴著海風吹拂，十分舒服，很容易就可以突破個人的最佳成績，也適合初學者來挑戰。

 

分享

     今天的分享會，覺得收穫滿滿，就想深入了解美麗的塞班島，不只有峇里島、馬爾地夫才叫渡假聖地，原來在美國也有一個距離台灣如此近的神秘後花園。若看到這篇文章有興趣的朋友，接下來的幾個月觀光局還會在台北、台南舉行說明會。

可以參考下列粉絲專頁：

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