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路跑／2019柏林馬拉松「台灣精品代表隊」 強力募集隊員

2019-06-21 15:43聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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台灣精品即將籌組最搶鏡的「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，期待透過代表隊跑者無限的創意與熱情，聚焦來自全世界4萬名跑者的目光，讓世界看到我國引以為傲的台灣精品！

去年柏林馬拉松現場充滿來自臺灣的驚喜，台灣精品代表隊跑者以創意所設計出電競產品、電鍋、珍奶等10個顯著臺灣元素的造型服裝跑完全程，獨特有趣的造型引起關注，各國媒體爭相報導，成功將臺灣特色推向國際。今年，在經濟部國際貿易局的大力支持下，外貿協會將延續創意變裝主題，擴大募集創意跑者群，組成最搶鏡的「2019柏林馬拉松台灣精品代表隊」，在全世界鏡頭的焦點前展現臺灣的驕傲！

如果你有夢想征服世界六大馬拉松賽事、具有讓世界看見臺灣的熱忱、懷有聚焦媒體鏡頭夢想的創意跑者，千萬不要錯過報名機會，此次徵選除了一般民眾可以參加，更新增台灣精品獲獎企業員工名額，今年將選出16位最能傳遞台灣精品創意的跑者，組成創意最強的「台灣精品代表隊」，驚豔世界的最速賽道。只要18歲以上之我國籍國民，且近3年內曾於六小時內完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，獲選跑者將由主辦單位提供柏林馬拉松參賽資格及部分行程費用補助。

因故無法參加選拔或前往的跑者也毋須遺憾！主辦單位很貼心地在賽前舉辦一系列跑者訓練營，將邀請馬拉松好手同時也是台灣精品獲獎企業的江晏慶教練，針對跑者最需要的跑步技能實地加強訓練並傳承柏林馬征戰經驗，所有喜歡馬拉松的跑者皆可免費報名參加，即使不能親身前往柏林參賽，也可以一起在其他賽道上為臺灣而跑！

今年度的「台灣精品代表隊」出征人數再度超過歷年紀錄，主辦單位表示：「源源不斷的吸睛創意，才是臺灣精品品牌成功的秘訣，今年希望吸引更多熱情且具有創意的跑者，在柏林馬拉松賽事中，用代表台灣精品的創意變裝搶鏡，讓創新驚艷全世界！」

徵選活動從即日起至7月14日(日) 晚上23:59止，相關活動辦法及報名方式請上活動官網

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