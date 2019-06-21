報名費全額捐出 三星公益路跑開報

2019-06-21 06:00 運動筆記 皮卡皮丘



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舉重女神郭婞淳 (左3) 、台灣箭后譚雅婷(右2) 帶著星美好獎助學金受益的體育小將們出席活動，中為台灣三星電子總經理李大成、家扶基金會執行長何素秋（圖片來源：三星公益路跑）

三星公益路跑自 2005 年起於台北市府廣場前舉辦，平均每年吸引 20,000 位民眾參加，已成為台灣年度指標性的路跑活動。今年，延續歷屆公益愛心傳統，三星宣布第 15 屆路跑活動將於 10 月 13 日在台北市政府市民廣場前盛大開跑，分別為 3K 休閒組與 9K 競賽組兩種賽程，即日起正式開放報名。

同時，三星預計將路跑報名費全額捐贈予家扶基金會，作為「星美好獎助學金」，持續幫助有才能的孩童發揮天賦、勇敢追夢。台灣三星電子總經理李大成表示：「『星美好獎助學金』自 2017 年起，已幫助超過 450 人次有才能的家扶學童。透過獎助學金的資助，無論是體育、藝術、音樂、戲劇等領域有專才的孩子們都能無後顧之憂一展天賦。今年三星公益路跑挑戰募集 480 萬元善款，期能幫助更多需要的孩子，也為台灣的未來人才加油！」

舉重女神郭婞淳 (右前) 、台灣箭后譚雅婷(左3) 帶著星美好獎助學金受益的體育小將們出席活動（圖片來源：三星公益路跑）

在體壇屢屢打破世界紀錄的郭婞淳，今年將是第三度參與三星公益路跑，郭婞淳表示：「過去受到台灣三星的支援，讓我可以更專注在訓練上。因為有了各界給予的力量，我才能一路突破自己、挑戰你所不能，也希望可以透過一己之力，號召民眾投入公益。這兩年參與路跑，都深深感受到在場跑者的熱情，以及家扶基金會孩子們不放棄自我的堅持，讓我十分感動，希望大家一定要來參加這場最有愛的路跑！」郭婞淳接下來的目標鎖定在九月泰國世錦賽摘金，以利取得奧運參賽資格。

舉重女神郭婞淳 (中）帶著來自台東高中的陳享瑜與卑南國中的陳珮琳兄妹出席活動，哥哥陳享瑜更於今年獲選為國家代表隊，現擔任郭婞淳的陪練員，兄妹都在舉重展現天賦，有了星美好獎助學金的幫助，兩人可以更專注練習，毋須擔心為家裡帶來經濟負擔（圖片來源：運動筆記）

台灣箭后譚雅婷(左) 日前在世錦賽為我國射下東京奧運射箭女子反曲弓滿額三張門票，現場指導瑞源國中的射箭小將彭祥貴，彭祥貴目前擔任學校射箭隊隊長，最大的夢想就是未來能擔任國手為國爭光（圖片來源：運動筆記）

而三星公益路跑主視覺也別有巧思，主辦單位特別邀請「星美好獎助學金」受益學童巫方濟巧手操刀，以「挑戰你所不能」的精神代表－鴕鳥傑瑞及知名台北地標，展現藝術天分。最後，台灣三星也預告路跑現場將規劃更多三星志工投入公益，以親子同樂的活動內容，體現「Run For Children」理念。

鴕鳥傑瑞是這次主題「挑戰你所不能」的精神代表，也將出現在賽衣上（圖片來源：運動筆記）

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