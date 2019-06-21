跑步知識／4個常見的跑者肌力訓練問題

2019-06-21 06:00 運動筆記 余文彥



夏天是打好基礎，強化肌力的好時機。然而跑者對於練肌力，總是充滿疑問？就算是有肌力訓練習慣，可能依然不清楚為什麼要練？本週專欄整理了四個我常遇到的問題，幫助你更了解跑者肌力訓練。

肌力訓練有什麼幫助？

肌力訓練是一種利用外力（自身體重或額外阻力）刺激神經肌肉系統與筋膜結締組織系統的訓練方式，能夠大幅度改善身體素質。肌力訓練的效益不局限於肌肉，以力量訓練（strength training）或阻力訓練（resistance training）來稱呼更為恰當。對於跑者的具體幫助有兩點：

髖鉸鏈（Hip Hinge）動作教學影片

增加動作效率：下圖是耐力訓練與阻力訓練（肌力訓練）分別對耐力型運動表現的效果。不同線段的意義如圖左下方框所示，線段越粗代表影響越大。肌力訓練對動作效率具有非常大的效果，動作效率提高能夠連帶增加跑步效率。

肌力訓練讓體重上升？

我們把肌肉成長變大稱為肌肥大（hypertrophy）。肌肉生成需要營養，需要額外的熱量與蛋白質，我們可以採取以下的策略，控制肌肉成長的幅度：

高負重低反覆的訓練方式

以比較高的負重進行少次數的訓練，例如：6RMx5次x4組（RM：單一重量能重複的最高次數）。這樣的訓練方式適合有足夠訓練經驗的跑者，操作不當可能造成受傷。高負重低反覆的訓練方式可以從神經層面強化肌力，增加肌纖維徵招數量。增加可徵招肌纖維的總量，在馬拉松賽中可以幫忙負擔工作，降低疲勞壓力。

降低低反覆次數，並且限制總訓練量，能夠減少肌肉蛋白質分解，避免產生肌肥大效應。例如：同一肌群總訓練次數不超過30次

發力率比最大肌力重要

發力率（RFD，Rate of Force Development）指的是力量產生的速度。肌肉收縮需要大約1/2秒（0.5秒=500毫秒）的時間達到最大力量，跑步的觸地時間在1/4秒（0.25秒=250毫秒）以內，速度越快觸地時間越短，需要的力量卻越大，因此提升力量產生速度──發力率，比發展最大力量更重要。

下圖是不同訓練方式的發力率表現；橫軸代表時間（ms：毫秒），縱軸代表力量。「實線」代表沒有經過訓練的力量表現，「虛線」代表進行大負重訓練的力量表現（最大力量更大），可以發現兩者在左下角虛線200ms以內的發力率（RFD）幾乎沒有差異。「點線」代表的是進行爆發力訓練的力量表現，RFD明顯優於前兩者。

到了馬拉松訓練週期的中後段，就不會再進行最大肌力的訓練，專注於提升發力率（RFD）。提升發力率需要注意：

深蹲等腿部訓練避免超慢速的訓練方式，保持每個反覆在2.5秒內完成。一旦發現無法保持動作速度，降低負重來維持發力率。

爆發力訓練是提升發力率最好的訓練方式。利用輕量或適中的負重，進行爆發性動作（例如負重蹲跳），增強神經肌肉能力以提升發力率。

跳繩、徒手或低負重彈跳是非常適合跑者的爆發力訓練。

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綜上所言：對於初學者，肌力訓練可以保護你避免受傷。對於有肌力訓練經驗的跑者，以高負重低反覆的訓練方式為主，可以幫助你強化動作效率。跳繩與徒手彈跳是非常適合跑者的爆發力訓練。只要注意一些操作方式，控制訓練量，完全不必擔心增加體重的問題！