親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記驚心動魄之黃金五、六稜分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！
NBA2019選秀第7順位- Coby White2019選秀第6順位- Jarrett Culver

跑步知識／4個常見的跑者肌力訓練問題

2019-06-21 06:00運動筆記 余文彥

夏天是打好基礎，強化肌力的好時機。然而跑者對於練肌力，總是充滿疑問？就算是有肌力訓練習慣，可能依然不清楚為什麼要練？本週專欄整理了四個我常遇到的問題，幫助你更了解跑者肌力訓練。

肌力訓練有什麼幫助？

肌力訓練是一種利用外力（自身體重或額外阻力）刺激神經肌肉系統與筋膜結締組織系統的訓練方式，能夠大幅度改善身體素質。肌力訓練的效益不局限於肌肉，以力量訓練（strength training）或阻力訓練（resistance training）來稱呼更為恰當。對於跑者的具體幫助有兩點：

  • 避免運動傷害：對於初學者、有運動傷害經歷的跑者，肌力訓練特別重要。初學者適合從徒手訓練開始，學習動作控制。在專欄文章《讓身體變「更聰明」（2）姿勢怎樣算正確？脊椎說的算》介紹「找到脊椎中立位置」、「髖鉸鏈」是非常重要的兩個練習，學習如何維持好的姿勢以及控制髖關節，對跑者特別重要。

髖鉸鏈（Hip Hinge）動作教學影片

  • 增加動作效率：下圖是耐力訓練與阻力訓練（肌力訓練）分別對耐力型運動表現的效果。不同線段的意義如圖左下方框所示，線段越粗代表影響越大。肌力訓練對動作效率具有非常大的效果，動作效率提高能夠連帶增加跑步效率。

肌力訓練讓體重上升？

我們把肌肉成長變大稱為肌肥大（hypertrophy）。肌肉生成需要營養，需要額外的熱量與蛋白質，我們可以採取以下的策略，控制肌肉成長的幅度：

  • 阻斷肌肥大生理適應的傳遞路徑：肌肥大的關鍵生理適應是mTOR訊號傳遞路徑。肌力訓練活化mTOR路徑；而耐力訓練活化訊號傳遞路徑AMPK，它不只會刺激粒腺體增加，也會抑制mTOR路徑。避免肌肉過度肥大的簡單方法：「在肌力訓練後，進行輕鬆的耐力訓練，抑制mTOR活化程度。」必須注意耐力訓練必須很輕鬆，避免過度訓練。

  • 肌力訓練後不要吃BCAA：支鏈氨基酸（BCAA）能夠活化mTOR路徑。如果目標不是肌肥大，肌力訓練後不要攝取BCAA。

  • 不要用低負重高反覆的方式訓練：在上週的專欄《鍛鍊你的肌耐力：「循環式訓練」》提到：「低重量高反覆訓練缺點是只強化特定區域的肌肉耐力，很難讓效果轉化到跑步。」另一個缺點是容易造成肌肥大效應，因此不適合跑者。

  • 肌力訓練對於跑者是一種保護：特別是對於跑量大的跑者，由於訓練量大，蛋白質平衡反而容易成負值，不需要擔心肌肥大狀況，肌力訓練反而能夠幫助身體保留肌肉量，避免肌肉過度分解。

高負重低反覆的訓練方式

以比較高的負重進行少次數的訓練，例如：6RMx5次x4組（RM：單一重量能重複的最高次數）。這樣的訓練方式適合有足夠訓練經驗的跑者，操作不當可能造成受傷。高負重低反覆的訓練方式可以從神經層面強化肌力，增加肌纖維徵招數量。增加可徵招肌纖維的總量，在馬拉松賽中可以幫忙負擔工作，降低疲勞壓力。

降低低反覆次數，並且限制總訓練量，能夠減少肌肉蛋白質分解，避免產生肌肥大效應。例如：同一肌群總訓練次數不超過30次

發力率比最大肌力重要

發力率（RFD，Rate of Force Development）指的是力量產生的速度。肌肉收縮需要大約1/2秒（0.5秒=500毫秒）的時間達到最大力量，跑步的觸地時間在1/4秒（0.25秒=250毫秒）以內，速度越快觸地時間越短，需要的力量卻越大，因此提升力量產生速度──發力率，比發展最大力量更重要。

下圖是不同訓練方式的發力率表現；橫軸代表時間（ms：毫秒），縱軸代表力量。「實線」代表沒有經過訓練的力量表現，「虛線」代表進行大負重訓練的力量表現（最大力量更大），可以發現兩者在左下角虛線200ms以內的發力率（RFD）幾乎沒有差異。「點線」代表的是進行爆發力訓練的力量表現，RFD明顯優於前兩者。

到了馬拉松訓練週期的中後段，就不會再進行最大肌力的訓練，專注於提升發力率（RFD）。提升發力率需要注意：

  • 深蹲等腿部訓練避免超慢速的訓練方式，保持每個反覆在2.5秒內完成。一旦發現無法保持動作速度，降低負重來維持發力率。

  • 爆發力訓練是提升發力率最好的訓練方式。利用輕量或適中的負重，進行爆發性動作（例如負重蹲跳），增強神經肌肉能力以提升發力率。

  • 跳繩、徒手或低負重彈跳是非常適合跑者的爆發力訓練。

分享

綜上所言：對於初學者，肌力訓練可以保護你避免受傷。對於有肌力訓練經驗的跑者，以高負重低反覆的訓練方式為主，可以幫助你強化動作效率。跳繩與徒手彈跳是非常適合跑者的爆發力訓練。只要注意一些操作方式，控制訓練量，完全不必擔心增加體重的問題！

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

報名費全額捐出 三星公益路跑開報

2019-06-21 06:00

賽事心得／不跑步就等死 癌後第一跑

2019-06-21 06:00

氣爆「羊角姊妹」備戰澳洲馬拉松

2019-06-20 23:03

高雄氣爆癱瘓「羊角姐妹」 前進澳洲黃金海岸馬拉松

2019-06-20 18:57

跑步知識／肌肉狀態讓你的姿勢有問題？

2019-06-20 10:07

賽事心得／早安台北半程馬拉松 第一屆NBRC畢業一鞠躬

2019-06-20 09:50

賽事心得／嘉義超半程啤酒馬拉松 差1名就能上台

2019-06-20 09:37

三星路跑／兩大天后同台 目標東奧奪牌

2019-06-19 23:40

三星路跑／今起開放報名 號召全民「挑戰你所不能」

2019-06-19 17:40

三星路跑／盼成體壇「星人才」 陳享瑜成郭婞淳陪練員

2019-06-19 16:54

路跑圖輯／早安台北半程馬邀請賽 豔陽真的太曬了

2019-06-19 14:28

練跑心得／雲林縣馬拉松協會 久違的秘境團訓

2019-06-18 10:01

賽事心得／阿里山雲端路跑 與鄒族美女共同跑、品嚐道地烤山豬

2019-06-18 09:51

帶小比旅跑台灣／為愛飛翔公益路跑 為弱勢兒童盡一份力量

2019-06-18 09:46

2019 寶礦力路跑 全力應援你的挑戰

2019-06-18 09:40

田中馬拉松系列活動 畢業生路跑歡樂起跑

2019-06-18 09:24

彰縣5校聯合路跑 500畢業生奔未來

2019-06-17 23:37

「田中馬」人情味 帶動地方經濟

2019-06-17 23:33

【即時短評】民間路跑成風氣 政府應有積極作為

2019-06-17 19:35

跑步小品／用雙腳看風景

2019-06-17 09:26

練跑心得／無所畏懼 我跑南橫我驕傲

2019-06-16 17:44

移工路跑賽侯友宜憶當年 差點在菲遭槍擊喪命

2019-06-16 15:51

最速男楊俊瀚、陳傑響應 800人為海開跑

2019-06-16 14:40

六堆客庄馬拉松報名啟動 鼓勵跑者客家元素扮裝參賽

2019-06-15 06:00

知識／呼吸對運動的影響

2019-06-15 06:00

太魯閣馬拉松11月2日開跑 即日起報名

2019-06-14 22:41

路跑／Hakka Power六堆客庄馬拉松 李永得宣布挑戰全馬

2019-06-14 15:21
看更多

熱門文章

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／惡搞致敬昔日舊將 勇士新主場廁所藏玄機

2019-06-20 16:55

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

NBA／霍福特恐離開波士頓 傳湖人、快艇感興趣

2019-06-20 17:22

NBA／選秀如何淘寶？勇士亟需季後賽贏家

2019-06-20 16:58

NBA／有望首輪中選 日球員八村壘：不可思議

2019-06-20 18:20

NBA／當初該促隊留奈許 諾維茨基：確實後悔了

2019-06-20 16:53

NBA／積極遊說羅素 唐斯：高中就想一起打球

2019-06-20 15:30

NBA／不要厄文了？ 沒杜蘭特籃網恐打消念頭

2019-06-20 17:58

NBA／爵士生涯暫告終 魯比歐感性告別鹽湖城

2019-06-20 18:16

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

體操亞錦賽／李智凱全能摘金牌 台灣史上首面

2019-06-20 22:15

NBA／公鹿交易清薪資空間 為花大錢留人做準備

2019-06-20 15:15

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

NBA／金塊穆雷挺同胞 選秀狀元提議巴瑞特

2019-06-20 13:35

黑馬新秀轟動全美 莫朗特衝進榜眼大熱門

2019-06-20 12:00

火箭的拚冠之路 該留下保羅還是哈登？

2019-06-21 07:00

MLB／沙胖奪第250勝：與偶像並列意義重大

2019-06-20 11:07

NBA／湖人迷充滿期待 季票再度秒殺

2019-06-20 16:16

MLB／履行一美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56

瓊斯盃／攜手完成換血 帕克：陳盈駿處處是驚奇

2019-06-20 17:16

MLB／楚奧特滿貫砲不過癮 兩轟7打點收拾藍鳥

2019-06-20 12:04

NBA／巴瑞特扮記者提問 威廉森四兩撥千金回應

2019-06-20 14:40

日職／王柏融首扛四番打擊熄火 火腿敲4轟止敗

2019-06-20 21:00

NBA／ 選秀狀元熱門 威廉森準備好扛起球隊

2019-06-21 00:26

準選秀狀元威廉森 聯盟將迎接下一個詹皇？

2019-06-20 12:30

爵士提升後場戰力 灰熊全面啟動重建

2019-06-21 07:00

中職／彭政閔拚兩千安M2 洪一中：用腳打也有

2019-06-20 23:09

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

MLB／打斷鼻樑顛倒勇 國民薛則黑眼飆10K奪勝

2019-06-20 11:11

NBA╱湖人選秀日只能看戲 考慮購買二輪籤

2019-06-20 16:04

NBA／新球季MVP賠率 安戴托昆波獨占鰲頭

2019-06-20 15:04

網球／澳洲壞小子批約克維奇 送愛心動作不舒服

2019-06-20 17:05

中職／至少140人選秀破紀錄 高中生也寫新高

2019-06-20 17:29

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

NBA／加拿大勢力抬頭 首輪選秀估4人中選

2019-06-20 16:31

中職／第5隊誘因 選秀人數破百

2019-06-21 00:21

中職／桃園「煙火秀」勝出 猿最快25日封王

2019-06-21 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top