賽事心得／不跑步就等死 癌後第一跑

2017年4月，跑完人生第一次半馬以後，覺得應該已經可以跟我的人生交代，掛掉的時候墓碑上可以刻著:此人遊過日月潭+爬玉山(3次)+單車環島+跑半馬，應該在天堂走路也可以很有風，會獲得一堆崇拜的眼神，所以可以安心的頹廢過日子了。

然後，我就懷了第二胎，生完小孩又是隔了一年的事了。

沒想到，2018年11月3日，我竟然又參加了遠東馬拉松，但只是最初階的九公里組，成績也是很普通的1小時又22分鐘，完全不怎麼樣。

只是，在參賽前的一個月，我才因為甲狀腺癌，做完甲狀腺全切除加淋巴廓清手術，術後一個月、賽前強度最高的運動就僅是十八尖山走一圈，能完賽、還趕在關門前抵達，我真心覺得我、超、棒。

去年生完第二胎後，安排做「全身健康檢查」，原本以為可能只有體重超重之類完全自己很羞恥的問題，沒想到頸部超音波掃到甲狀腺有鈣化，院方緊急幫我掛號，當天立刻排門診，下周做穿刺。然後，就是用注射器用長針刺入你的頸部，抽吸細胞組織化驗。（以下示意圖，請不要逼我邊被穿插，還要自拍阿）

看報告當天，自己騎車機車前往，想著沒事沒事的，但心裡仍緊張的砰砰跳，醫生宣讀報告時，憂心看著我「你一個人來，有人陪你嗎？」大概擔心我承受不了結果，會呼天搶地、哭到暈倒之類的，但我就只是冷靜地拿出紙和筆，告訴醫師「沒關係啦，我從頭到尾都自己一個人來醫院啊，嗯，所以應該是惡性腫瘤吧，接下來我要怎麼做呢？」（認真記錄）

走出診間，我傳訊告訴我老公「檢查結果是惡性」，他小心翼翼地打電話來「妳還好嗎？」我仍然冷靜回答「嗯，反正沒那麼快死，就照步驟來吧。」

人家都說紅顏薄命，看來我果然是美女，現在連上天都幫我認證了呢。

然後，就是每天繼續忙著，忙著、忙著，這樣就不會想太多。八月底，幫老大過六歲生日，也幫老二辦收涎，我找了魔術師、攝影師、找了全家人，心裡想著「這也許是我最後能幫小弟弟小妹妹做的事了，以後要記得媽媽喔！」

人家都說癌症患者會掉髮，為免掉的太難看，我乾脆自己把它剪短，還選了跟老大一樣的髮型，淡淡哀傷地想著這樣小妹妹長大以後，看到我的照片，會覺得她跟媽媽原來很像呢。

我也找了朋友吳導，拜託他幫我拍幾張大頭照「這樣如果發生什麼事，至少靈堂上選出來的照片比較美阿！如果選我癡肥的照片，我一定會想跳起來砍人的！」他驚慌失措望著我，感覺眼淚快要流出來「嗚嗚，我可以拒絕嗎？我比較想拍露背阿、露腿之類的照片，這個任務太困難了。」

住院隔天早上八點不到，我就默默的（自己走去）開刀了。電視上都演，病人在病床上被推著去開刀，然後家人在旁流著眼淚握著手，一路緊緊跟隨著，等推去手術房關門一剎那，還會呼喊對方名字之類的。

可是，我真的是自己推著點滴瓶，走進手術室。根本跟電視演的不一樣啊。上了手術台，醫生說「等下深呼吸，三、二、一」然後我就睡著了。

再醒來，我的脖子有條引流管，傷口被用神奇強力膠黏著，不太能說話，吃了止痛劑所以感覺還好，因為甲狀腺和喉返神經緊靠在一起，很後悔開刀前沒有去瘋狂徹夜K歌，也很擔心以後我的聲音如果因此變沙啞更性感，大家要我改行當歌星怎麼辦？

甲狀腺全切除了，從此一直到掛掉前，我每天都要吃一顆甲狀腺素，不然會因為身體無法新陳代謝而疲憊萬分，最讓我驚恐的是，因為無法新陳代謝，有人因此變胖十多公斤啊！以後我不能靠臉吃飯怎麼辦？(喂!!你確定這是目前最應該擔心的事嗎?)

如果人生沒目標，似乎也沒什麼動力好努力；參加遠東馬拉松九公里組這件事，就是在這樣的狀況下出現的。

我本來以為自己可以跟大多數美女一樣嬌弱的在家裡唉聲嘆氣，惹人憐愛，可是產後發福的我，根本就已經被美女族群踢除了啊！（~~話說，你根本就從來都沒在裡面好嗎？）所以這個策略會失敗也是理所當然的。

每次都威逼交加讓我硬著頭皮參加路跑的楊卡蹦，一點都不憐惜我的邊抖腳邊搖頭跟我說「你要用這種理由繼續墮落下去，讓自己變真的病人嗎?來跑馬拉松吧！」

我承認我腦波真的很弱，馬上就答應了。

可是，我從懷孕到生產到開刀完，我都沒練跑啊，而且生完小孩還胖了七公斤，我真的跑得完嗎？

上次人生第一次跑半馬，約我的楊卡蹦突然跟我說因為肚子痛無法參加。這次遠東馬拉松，都已經起跑前5分鐘，他打電話來跟我說「啊啊~~~睡過頭了！你先跑喔~~」我完全覺得他根本是故意的。

好吧好吧，反正一個人跑步，就只好先把策略擬好。

出發時，先擠到前排、跟著厲害的人先起跑，就算之後落後，總是有其他人比你更後面；過程中，不管怎麼樣都別讓腳步停下來，就算跑再慢也不可以改成用走的，一旦放棄了，之後要重新再起跑只會更難。

話雖如此，不過其實當一群人開始起跑時，我就已經默默後悔，想說「啊不然放棄好了。」當我試圖假裝體弱退出隊伍落跑回家時，就看到之前被逼著幫我拍癌後紀念照的吳導突然現身在路旁，跟我揮手「來！笑一個！」原來，他知道我要來跑步後，特地早起幫我拍照，(害)我只能(假裝)活力充沛，朝他鏡頭甜美的微笑，心裡默默地(罵)想「嗚嗚~~幹嘛這時候出現啦~~」

正向樂觀不斷鼓勵自己也很重要，跑完一公里時，要想「哇，你超強的啦，你已經跑一公里了耶！」等到超過一半時，要想「你好棒！已經過一半了！」

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最神奇的是，想放棄時前頭突然出現穿著「Run or Die」橘黃Tshirt的跑者，這也太可怕了吧，怎麼樣都要選Run啊！又過了大概三公里，覺得好累時，這名跑者又出現在我前方，我當然繼續選Run啊！然後心裡想著，這人是有多弱，不斷被我追上，害我不敢停下來。

還有，還有，我很擔心吳導又突然出現在跑道上，我會被拍到用走的或是頹廢的模樣，只好不斷跑下去；就在我不斷跟自己聊天碎念的情況下，莫名其妙我就完賽了。

(吳導：其實我在起點拍完照後就回家繼續睡覺了~~~~)

等我悠閒地拍完照後，剛完賽的楊卡蹦才出現，「你跑好快啊!!!看起來一點都不像癌症剛開完刀!」

我得意的甩了甩頭髮，一方面是覺得自己真的很強，一方面是想「哼~我才不會告訴你，其實我跑的是9公里，你跑的是21公里。」

甲狀腺手術的傷口，看來就像個微微發紅的上揚微笑曲線。人生很美妙呢，既然不會那麼快掛，就別放棄好好活啊。

罹癌後的九公里，完賽。我相信我可以挑戰更多，我也相信，明天會更美好。我的新微笑曲線，我們一起加油！