賽事心得／嘉義超半程啤酒馬拉松 差1名就能上台

2019-06-20 09:37 運動筆記 侯袖媛



盡了全力，破了自己的Pb，無緣的凸台。我獲得了阿湞頒發的榮譽苦瓜獎！

從報名了這場啤酒馬後，這一個月以來又能開始恢復之前的跑步習慣，甚至是更密集，阿湞一直說這場比賽我有機會上凸台哦～

一開始根本沒把他的話當一回事，總是覺得他說的輕鬆容易，然後後來我的跑步退步了很多也不知道有沒有辦法練起來，五月來臨，因為空閒下來，我們在平日阿湞下班後，大約以一星期三次的頻率找回我自己的跑步習慣。

這一個月來，大部分的時間在台南體育場練跑，從起初太久沒跑跑起來覺得笨重呼吸也不順的情況到後來找回自己的跑步節奏甚至是再更進步一些，從這過程中再感受因跑步認識一樣熱愛跑步阿伯們的喜悅、因跑步聚集一大群人約跑二寮熱鬧聚集的歡樂、因跑步雖然當下可能跑得很累但跑完後獲得的小小安定與成就，這些滿足都再度找回那熱忱與一點信心。

甚至這次在賽前，阿湞還安排了我第一次的間歇訓練，一開始說好的5分半，他教練開跑時就帶4分半，他總是這樣，覺得我可以就偷偷加強加碼。我原本興高采烈的想體驗新的訓練方式，跑完後才領悟了這想死的心情啊！

隨著比賽接近，賽前一週頻率再增加，相信只有累積且要維持這樣的跑步節奏，堅信只有累積沒有奇蹟，直到前一天才敢休息，跟著阿湞的訓練還有阿伯的誇獎⋯也慢慢地增加信心，阿湞做了很多賽前分析，也在最後次練跑要我帶心率帶，檢視我的心律連同以往的記錄一起做比較，阿湞說25K跑2個半小時內就有機會，也與我討論過很多作戰策略，原本心想應該還可以達到，就在前一晚阿湞發現今年路線與以往不同，沒有爬坡都是平路，所以時間要再更短才有機會，於是我壓力又開始排山倒海而來⋯⋯在睡前，只能好好安撫自己盡全力就好！

開跑當天，因為到達的時間比較晚，一陣匆忙最後跑到會場當暖身再即時寄物，於5:58分拉著阿湞的手趕緊穿越人群來到了起跑線前，在人群中間6點整開跑了。

剛越過起跑線出發時，因為人數眾多卡在人群間，感覺速度慢慢的，但是我一開始就告訴自己不要看速度，就跟著阿湞的帶領走下去就對了！隨著人潮漸漸散開後我們開始跑開來，已是平常練速度的感覺，10K前阿湞對我說今天狀況不錯哦！還說著半馬有機會破2，我說：希望維持囉⋯⋯這天天氣與氣象預測不同不是雨天，是相似前幾天烤箱般艷陽高照的悶熱天氣，在前面12K前大部分路段是太陽直射，不時可以聽見前後跑者嚷嚷著太熱，以為自己很耐熱的我也有點吃不消，然後阿湞體貼的要我跑在他的影子內，這滿身大汗的男子陪著我跑邊幫我用自己的影子為我遮陽，真的很貼心很讓人感動，雖然有時候我得跑的快一點點跟上我斜前方的他的影子，而也漸漸地超越一些跑者。

過了11K後的路徑進入一片樹蔭，阿湞說要趁沒太陽說加快速度，但那時後開始有一些疲憊感也覺得速度快不起來了，我告訴自己先別說不行跟著跑就對了，後來氣溫還是逐漸上升，我還是盡量跟著阿湞的腳步，記得某一個補給站我立刻找了水桶立即拿水瓢往身上澆下冷水降溫，不小心弄濕了鞋子，我當下告訴阿湞後的回覆是「你現在只要想著趕快跑回終點，鞋子濕掉這件事情就把它忘記」⋯⋯⋯（我其實也只是想分享嘛⋯⋯）

後來約13K後從鄉間道路轉出來跑在高鐵大道時，那時後自己感覺速度慢下來了，好像有點點力不從心，阿湞冷冷的說「就剩一半了，不要放棄！」他好像看得出我的疲累感受到我的慢速，對著我說了兩次加油，高鐵大道上筆直的公路向前望遠方是兩座高高起伏的橋，再後面是連綿群山映襯的背景，寬廣的四線道，讓我想起台東比二鐵活水湖外的道路風景，我讓思緒放空，盯著左邊的指示綠底白字的路標麻魚寮Mayuliao，然後通過一個又一個，15、16、17、18到20K那一段都是吃力煎熬的，靠著自己的內心喊話，要自己跟著什麼都不要想告訴自己可以的，再用倒數公里數的方法8、7⋯⋯，快到20K時，阿湞說「等等20K要再拉快步頻，衝個2.5K休息一站最後再2.5K就結束了」「你現在什麼都不要想，只想跑到終點就對了」「把前面的人當作目標，試著去超越他」那時不免生氣的說你不覺得我現在就很喘了嗎！他說拉起來再喘一下下就習慣了，還是妳要這樣就好，沈默了好久⋯帶著不甘心放棄的心情，我說我跟跟看！於是約20K時拉快步頻我要自己什麼都不想跟好，總是會結束的，後來漸漸感覺比較順心能跟上，慢慢超越了眼前的目標，那時候也很專注，想著就快到了，只是最後1K左右停了一個紅綠燈有稍微打壞自己燃燒的節奏，阿湞最後一段叮嚀我維持速度不要再拉快了，覺得遙遠的1K帶著炙熱的身體燃燒的腳底，終於邁向了終點線，2:25，成功在2個半小時內完賽，覺得好開心完成了目標（雖然跑平路應該還要再更快才是），也是破了自己的紀錄。

回到終點腳底很燙腳有些軟，身體沒有想昏厥倒地，心情也沒有過程中以為到終點會累得哭的感覺，只是真的很想癱坐在地上再灌下大口大口的水，坐在塑膠椅上恢復冷靜，貼心的阿湞還帶了冰敷袋立刻讓我冰敷膝蓋，早上出門瞄到一包粉紅色袋子也沒有多問，沒想到是他準備的冰敷袋，還一起放寄物！真心覺得周詳完備！

抱著忐忑的心情去列印成績單，心裡想著應該還OK，從工作人員手中交過來的成績單，與阿湞對看，將空白背面轉向正面時深吸了口氣，[分組第六］當下有點失落，阿湞研究了一下取名人數，他說很有機會！跑完步的開心合照～

休息一陣子了，取完賽禮、喝點啤酒飲料、拉拉筋、發發呆、上完廁所出來後剛好就要頒到女生分組我的組別名次，原本是要在終點等其他人回來的阿湞立刻帶著我往頒獎台走去，我問他你有確定嗎？他說前面有公布成績了可以去確認一下，然後他拿著手機攝影邊跟著我走到前面，其實，那時候我們的心情應該都是一樣的，就是我分組成績可以上凸台領獎，緊張興奮地心情穿過看榜單的人群抬頭找著女丁組的名次，眼睛由上至下再由下往上深怕遺漏了還是看錯了，然後，沒有找到侯袖媛的名字⋯⋯轉頭看著阿湞說沒有我耶⋯⋯

我們這組取了4名，我距離第四名還差了7分鐘，也沒什麼好說的了，實力還是有落差，自己還要再努力，只是不免沮喪失落，因為這次賽前真的有認真準備，也告訴自己不能偷懶，還有稍微忌口、端午節前夕也只敢吃兩顆阿嬤包的美味粽子、賽前接近兩週不喝酒⋯因為有阿伯阿湞的鼓勵也讓我有了信心，甚至已經幻想著自己上台領獎要跟家人分享的畫面與心情⋯雖然很可惜，不過我真心盡力了這是第一場我從不進補給站的賽事，都是靠阿湞拿水、運動飲料、只有一口香蕉，再加上我們自己帶的兩條能量果膠與半顆鹽糖，幾乎不停也不敢太鬆懈，想著要發揮這陣子的訓練成果，也算是驗收，一直要自己好好跑盡力跟總會迎向終點⋯即使沒能拿下獎盃，但⋯以後也會有機會，阿湞說我練不夠我也要接受事實，不過⋯他還是有摸摸頭說我很棒！

這是期待上台領獎再失落的過程。

想分享一下國際啤酒馬拉松真的是場不錯的賽事，因為報名可依自己的需求是否需要活動跑衣等物品，像我們沒有跑衣報名費才300，而且最長25K不用跑要死不活的全馬，補給站距離也很近，然後還有熱情的民眾加油團，這場的加油團非常用心，還有啦啦隊，然後最讓人喜愛的應該就是跑完啤酒無限暢飲（當然要早一點回來啦！還算蠻夠喝的），想討戰自己的跑者，這場的高手也是不少，一定要再更進一步才有得名的機會（對自己說⋯），辦的抽獎活動公開透明，唱名三次不到直接棄權，紀念衣、電鍋、晶華鑽石的項鍊、HTC手機，只是在舞台下守候不走的我們還是全數貢估。

最後想要呼籲跑友們，珍惜並感受每一場賽事，跑過第一個補給站時，我看見滿地亂丟的紙杯，即使活動單位沒有準備垃圾桶，也希望你自己拿著水杯跑等看到垃圾桶再丟，冰袋及任何補給品也是一樣，並不會因為拿著而讓你跑比較慢，請友善環境，否則沒有人想要自己家門外有任何路跑活動，積少成多，遍地的垃圾讓人很困擾。還有，在自己喘氣節奏身體狀況許可下，好好的謝謝並回應那些熱烈的加油民眾，願意在七早八早的大熱天下對著毫不相干的人大喊著加油，這群人是多麼的可愛，如果有幾個像林龍龍大哥那樣和他們互動的跑者，那是一種溫馨有趣的回饋，希望大家在追求成績、速度還是突破自己之餘，也可以做一位溫暖的跑者。

謝謝這段時間一起跑步的家人朋友以及在體育場說著我驕傲但實際上很喜歡看見我出現的阿伯們（沒領獎還有點擔心不知道怎麼跟阿伯交代。

跟這些人一起跑步是一件歡樂的事情！我喜歡因為跑步聚集一群人在一起的樣子。

最最謝謝這段時間一直陪著我練跑、為我安排訓練課表（其實也是照感覺行事）、看歷年路線與成績擬定策略、比賽中時時檢視我的狀態及盯著我的心律數據甚至為我遮蔽陽光照射哪怕只是降低一點點的體感溫度、賽後立刻領寄物拿出冰敷袋讓我舒緩膝蓋的不適、相信我一定可以上台領獎即使失利還是安慰誇獎我很棒⋯的阿湞，謝謝你，大家都說你是魔鬼教練，但從這過程中我明白，你是清楚我的實力到哪裡再給我高一點的目標，因為你知道以我的能力是可以辦得到的，你是最了解我這位選手也最貼近我的教練，謝謝你，即使我有時因為太累鬧了脾氣你也不跟我計較，一起鼓勵我也鞭策我⋯謝謝你，有你在，雖然累的時候是種壓力但更多時候，是一股安心的力量。

總是隨時注意我的狀況的阿湞

有時會擔心一昧追求成績會失去跑步的樂趣，但期許自己能夠挑戰自己又不失熱情。

後來有去查詢了成績，自己實際成績是分組第五，如再取一名就是我就可以上台了⋯

沒關係！謝謝每一次就有所體會也盡心的自己。