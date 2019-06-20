賽事心得／早安台北半程馬拉松 第一屆NBRC畢業一鞠躬

2019-06-20 09:50 運動筆記 Sunday



關於NBRC我想說的是...

感謝讓我重溫剛開始接觸跑步的感覺

前言

其實當初看到NBRC在徵選時就覺得這應該競爭激烈

(畢竟是知名品牌和知名教練/Pacer)

自己能上的機率應該不大

沒想到三月很幸運的收到面試的通知信

說也很巧

在面試的當天早上剛好參加了一場森林跑站舉辦的活動

負責的教練就是秉豐教練和甜心

那是我第一次接觸到秉豐教練

第一印象覺得他就是一位講話很風趣的教練

下午的面試...(那時已經腦子進入休眠模式)

面試官包含了教練-秉豐,Edison還有後來同鞋87號XD

結束時... 屎.定.了!

根本不知道自己回答了甚麼

回答很不積極也很無趣

沒想到...

在已經不抱任何期待的最後一天收到了錄取的信

OMG!立馬回覆答應!

開學

很可惜有事沒辦法參加重要始業式和第一堂課

第二堂是我個人的第一堂課

讓我很驚訝的是

NBRC特點之一

在報到時竟然叫出我名字的小幫手-Amber、朵拉、Barbie

NBRC團隊：教練-秉豐，Edison助教部分-謝佳晉、Jerry、真真、夫人。Photo by NBRC

學期中

為期10的課程+2堂周末大團練

每次教練和助教都很認真指導與示範

除了專業的跑步課程安排，還會在訓練時分享許多跑步的經驗

NBRC特點之二

每週的課後作業要確實回報，看到同組隊員都認真地完成功課自己也不敢怠惰了(共同成長的概念)

感謝Barbie仔細的統計與提醒交作業

教練也會針對回報狀況做各別調整

這裡要自首我是位不乖的學生，有幾周都排了賽事

事後狀態無法恢復很好，造成在一些課表無法順利完成

教練SORRY~

訓練筆記

學期末

6/16早安台北城市半程馬拉松

賽前裝備(Photo by Sunday)

說實話

這個期末考從一開始我就充滿了抗拒

因為我是真的很不耐熱!

我的舒適溫度大概是15度以下

15-20還可以接受

超過20以上就進入熱當機模式只差時間早晚了

七點起跑的半馬賽事還真的沒有體驗過

賽前幾天的目標速度練習也跑得不如預期

還夢到比賽睡過頭

賽(曬)前團拍(Photo by NBRC)

懷著忐忑不安的心情到了期末考當天

天氣不意外的是艷陽高照！

暖身時就覺得天呀！也太熱了吧!!!

站上起跑線準備時打算前面就先跟真真列車(破二)穩一波

後半再視情況調整

起跑穩一波(Photo by NBRC)

沒想到人算不如天算

天算不如不要算

豔陽嚇!!!

3K過了補給站還沒出現

原本列車成員開始陸續下車

列車就剩鈺惠姊和我

終於!!!

到了5K第一個補給站出現了!

有如看到沙漠中綠洲一樣

接下來心裡就有底了-硬戰！每5K一個補給站

平常課程就常跟真真列車

所以很熟悉也很安心

決定!跟好跟滿!(畢竟能更偶像一起跑步機會難得呀!)

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真真列車與乘客(Photo by 熱心跑友)

一路上真真很大心的跟我們分享很多跑步的事情

讓我們輕鬆自在度過前半馬 速度也比預期的快一些

經過搖晃南湖大橋後就只剩一半的距離

下橋過後過一個補給站...

歐!竟然!側腹痛出現了!呼吸變沉重了!

一度跟她們說可以先跑

但真真和鈺惠姊還是願意降一點速度配合我

她們還不離不棄說要一起回去!真的很感人!

真真語錄:大口呼吸慢慢吐~

真真列車與乘客(Photo by Sonnet)

補給站休息多點一後側腹痛有改善一些

但還是無法完全恢復

能維持不掉速就很勉強了

最後5K其實一度很想要放棄用走的

但又想到教練都比我認真正在終點等著!不可以放棄!

而且列車都跟這麼久了!不可以放棄!

還是很想要跟真真還有鈺惠姊一起回終點!不可以放棄!

告訴自己再努力撐住吧!你可以的!

真真和鈺惠姊也一直激勵我快到了!快到了!

(Photo by 運動筆記)

終於

在剩下最後五六百公尺的時候

出現了這場比賽的經典場景

如果說真真對我是愛的鼓勵 對於鈺惠姊就是鐵的紀律

語破天驚 一語驚醒夢中人!

'乾!給我跑起來!'(鈺惠姊不好意思我告狀了XD)

哈哈哈!頓時我也醒了!

(Photo by 尋寶網)

最後兩百公尺教練，隊友都在旁邊加油

開出！最後抵達終點

回頭 轉身鞠躬感謝

Pacer-雷米/真真與乘客(Photo by 鈺惠姐)

雖然已經跑過幾場半馬

但...每次總是有新的體驗

第一次跟配速列車跑半馬(真真列車Hen可以!)

第一次這麼炎熱天氣在跑步

第一次側腹痛跑這麼久

第一次跑步還要一直趕蚊子

這場雖然表現不盡理想

但這真的是目前跑過最辛苦也是最印象深刻的一場半馬

恭喜破PB的朋友!!!

沒達目標的朋友也不用氣餒

大家都很棒!

看似不完美的21K

其實包含了不畏艷陽的勇氣與堅持

相信這些在未來遇到困難的時候給予ㄧ份力量!

#突破自我-夏季半馬任務達標

(Photo by Sunday)

結業式

賽事結束慶功宴上

教練、助教感性說話與鼓勵

大家也都分別說自己的心得與感謝(好多文青呀!邊聽邊同感+1)

其中最令人驚喜的莫過於收到教練手寫的溫度(NBRC特點之三)

天呀!這張說比完賽獎狀還值得耶!

雖然感傷

最後在照不停的歡笑之中

恭喜我們畢業了！

(Photo by NBRC)

畢業心得

六月 鳳凰花開的季節

轉眼間從NBRC畢業

其實自己先前也參加過一些跑班

但NBRC氣氛很不一樣

總是充滿了歡樂

大家對於跑步充滿了熱情

教練助教對大家的親切關心也超出我的預料

一週一次週三練習要結束了

一群身穿閃電黃在熱鬧西區奔跑突兀的場景不在

但這不是結束

秉豐教練說:'我們不是網友是一家人!'

相約台北馬再會!

未來馬場一定會再相會的!

(Photo by NBRC)

感謝NBRC團隊(小幫手、攝影師)還準備慶功宴的慶生禮物(感謝生在5月)

感謝教練助教

#萬能陳董_陳秉豐 #愛迪生_黃毓軒#最速獸醫_謝佳晉 #500真_蔡佳真 #傑瑞_郁文 #北市大夫人_許珮芸

感謝真真帶領順利破2完賽!

感謝一同度過這學期的朋友們!

NBRC第一屆 35號 Sunday畢業一鞠躬!

NBRC!GO!GO!GO!

教練手寫的溫度(Photo by Sunday)

(Photo by Sunday)

關於教練團隊

(Photo by NBRC)

其實一開始加入前

早有耳聞秉豐(罐頭)教練和Edison教練

跑友上過罐頭教練跑班都很推薦

也常在網路上關注知道他是一位很認真且很有才華的選手(那年熱血在仁愛路加油的世大運三劍客之一!)

Edison教練是因為邱麗絲 而知道成為最速律師背後的訓練是這位教練的指導

但一直沒有機會接觸到這兩位教練的課程

所以也無法體會到他們的魅力

課程結束後

懂了他們會有許多死忠跑友支持的原因

秉豐教練的特色認真負責,幽默風趣的上課方式讓人很輕鬆學習

Edison教練看起來雖然嚴肅了一點 但就是一個暖男默默地觀察並細心指導所有成員

兩位教練除了規劃專業的跑步課程外

在課後也一直關心大家完成課表的狀況

讓人會有教練都認真了! 自己怎麼可以不認真的體悟

這真的是很令人感動!

推!兩位優質教練!!!

跟上秉豐再創高峰 (Photo by NBRC)

另外這次NBRC的最大收穫之一-真真

對!就是那個百傑，綽號很殺的五百真!

本來就是跑步界的默默追蹤的女神無誤!

前幾堂課都邊跑邊聽真真分享了很多關於跑步的知識和經驗

這次扎實兩小時的相處後

真的成為鐵!粉!了!

除了跑步實力眾所皆知!個性也很好!

難怪男女老少通殺!一路上大家都認識!

她真的是一位很熱愛跑步的人!

她說了一句話讓我印象很深刻...

常聽到有人會問她'怎麼樣可以跑那麼多？'、'怎麼可以練成跑那麼快？'...等對於她跑量和成績達成的疑問

但她的回答在我聽起來答案很簡單卻很單純'就是喜歡跑步這件事!當你喜歡這件事情你就會想要去做!'

真真說:要保持笑容!笑! (Photo by NBRC)

賺到了!真真幫忙拆晶片呀!!!!(Photo by 朵拉)

跑步這件事 真的很有趣

喜歡就是喜歡

每個人喜歡跑步的理由不同

跑步的心境和追求的目標會隨著時間而有所不同

跑步可以很個人 也可以很多人一起

但不管怎麼樣

跑步就是一件單純快樂與值得期待的事情

(Photo by NBRC)