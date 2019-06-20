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跑步知識／肌肉狀態讓你的姿勢有問題？

2019-06-20 10:07運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館

有時候是不是常常覺得身體感到痠痛、僵硬呢？一般人會認為是姿勢不良造成肌肉不適，但其實追溯源頭，是跟肌肉本身狀態有關係的唷！就讓SuperFIT講給你聽。

首先了解肌肉與骨骼的關係

人體各種運動，其實都是肌肉收縮的成果。肌肉系統和骨骼系統關係密切，它們彼此配合，在日常生活和體育活動中產生各種各樣不同的動作。

肌肉系統和骨骼系統很多時都被合稱為運動系統或肌肉骨骼系統

肌肉系統的主要功用包括以下

  1. 產生活動：透過肌肉收縮，就可以產生各種各樣的動作。

  2. 維持身體姿勢：在任何時刻，肌肉都保持著一定的張力以維持身體的姿勢。

  3. 供能和產熱：肌肉內的能源儲備，分解時就會釋放出能量作肌肉活動之用，同時亦會產生熱能，維持正常的體溫。

再來是肌肉骨骼系統

是一種器官系統，通過為人體提供結構、支撐、穩定、與運動的能力使肌肉骨骼系統得到運用。

造成姿勢不良的原因

在這可以分長兩種骨骼方面與肌肉方面，那我們今天淺談肌肉方面的問題。

主要肌肉狀態會根據日常生活習慣等活動進而影響肌肉狀態，例如長期駝背的人會造成背肌長期保持張力而無力收縮與胸肌長期保持收縮而過度緊繃，由此我們得知肌肉的狀態簡單可以分成3種狀態。1.緊繃　2.正常　3.無力

肌肉最好的狀況是有力且充滿彈性。而影響肌肉狀態的可能性很多，日常生活使用、姿勢等等……

例如，長期坐姿歪一邊造成單側豎椎肌長時間保持收縮另一側長時間保持張力，進而造成單邊過緊繃另一側無力，就會形成平常姿勢會歪向豎椎肌收縮。

我們應該如何改善呢？

  1.  適當的訓練肌力訓練當中會有重複性的延伸收縮肌肉動作，可以幫助肌肉活動以及改善肌肉的無力症狀。

    分享

  2. 按壓與伸展定點按壓緊繃肌肉10秒重複5-10次，可以幫助緊繃肌肉放鬆，力道大約會有酸感不要按壓到疼痛。

結論

身體會感到痠痛都是因為肌肉緊繃與無力的不對稱性而造成的，發生在不同的位置就會造成不同的結果，最好的解決之道還是需要醫師或物理治療師判斷為主唷。

💪更多資料：官方網站：SuperFIT極度塑身Line@諮詢：@pvl2828mYoutube：https://www.youtube.com/user/maxgtoleoleo2Instagram：https://www.instagram.com/superfit_tw/

💪延伸閱讀：拉筋暖身大解密！照著做增肌才能事半功倍8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性呼吸對運動的影響

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