2019 寶礦力路跑 全力應援你的挑戰

2019-06-18 09:40 運動筆記 密絲魯肥



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2019 寶礦力路跑即將開報！這次也要用滿滿的寶礦力全力應援你的挑戰！（圖片來源：寶礦力）

在 2018 獲得跑友平均 4.1 分超高評價的寶礦力路跑開始報名啦！

今年的寶礦力路跑，將由滴妹擔任路跑大使，為賽事注入滿滿活力！2019 寶礦力路跑，賽前一樣用熱血沸騰的 NRC 訓練，陪你揮灑汗水，度過充實的夏天。此次賽事除了新增引頸期盼的21公里組別（4 公里／10 公里／21 公里，共三個組別）之外，更熱情推出緊張刺激的「足撞球歡樂體驗」、「寶礦力天堂路」賽後應援派對。從賽前、賽中到賽後，寶礦力全力應援你的挑戰！

2018 寶礦力路跑佳評如潮（圖片來源：運動筆記）

賽事路線

21 公里組（限時 4 小時完成）NEW！本屆新增！

大佳河濱公園蛋形廣場 → 大佳河濱公園防汛河岸自行車道 → 觀山河濱公園（靠河岸）→ 成美左岸河濱公園 → 上南湖大橋進入右岸 → 南湖右岸河濱公園 → 成美右岸河濱公園 → 上麥帥一橋回到左岸 → 關山河濱公園（靠機場側）→ 終點

10 公里組（限時 2 小時完成）

大家河濱公園 → 大佳網球場 → 中山橋 → 承德橋 → 百齡左岸河濱公園 → 上百齡橋進入右岸 → 百齡右岸河濱公園 → 三腳渡碼頭 → 圓山河濱公園 → 上中山橋進入左岸 → 大佳河濱公園自行車道 → 終點

4公里組（限時1小時完成）

大佳河濱公園 → 大佳網球場 → 國道一號橋下（折返）→ 終點

2019寶礦力路跑路線（圖片來源：2019 寶礦力路跑官網）

寶礦力 X NRC 物資應援：超高CP值商品陪你度過揮灑汗水的每一刻

寶礦力路跑以清爽藍白色系的NRC限量聯名商品，設計實用的超高CP值物資，從衣服、毛巾、帆布袋、手機臂包到束口袋，不僅物資豐富，更能陪伴跑友們在往後運動的時刻都有清爽的好心情。

4K 物資示意圖（圖片來源：寶礦力）

10K物資示意圖（圖片來源：寶礦力）

21K物資示意圖（圖片來源：寶礦力）

賽前應援：NRC 課程給你專業的戰力支援

這次的寶礦力路跑，與 NIKE RUN CLUB（簡稱 NRC ）合作，推出八堂課程，由專業教練帶領跑者從跑步姿勢、裝備選擇、配速練習到賽前暖身練習，陪你度過充實的夏日時光。課程報名採取先搶先贏制，可重複報名，額滿為止。機會難得，快點手刀報名，避免向隅！！

NRC 訓練實況（圖片來源：寶礦力臉書粉絲專頁）

NRC 訓練實況（圖片來源：寶礦力臉書粉絲專頁）

路跑應援：超密集水站、多站式拍照玩樂、打卡抽大獎

這是一場保證不渴的超補水賽事！寶礦力路跑不但準備了大量的寶礦力為跑者加油，4K 路線沿途還設置日本風情的拍照牆，讓路跑的樂趣無窮！更棒的是——打卡還能抽大獎呢！保證不渴的寶礦力路跑，誠意十足，不可不報！！

賽後應援：凝聚你我的趣味體驗

還記得去年賽後應援派對的泡泡足球跟風箏嗎？求新求變的寶礦力，今年變出新把戲，等你來挑戰！！這次在賽後應援派對，推出了「足撞球歡樂體驗」跟「寶礦力天堂路」，讓跑者跟親友在趣味有勁的活動中，一起為這個揮灑汗水的美好一日，畫下圓滿的句點。

2019 寶礦力路跑 賽事時間 2019 年 10 月 6 日（星期日）6：30－11：00 起跑地點 台北市大佳河濱公園 報名時間 2019 年 6 月 18 日 12:00 ～ 2019 年 8 月 9 日 23:59 組別 21 公里組 10 公里組 4 公里組 報名費 900 元 700 元 550 元 名額限制 2,000 人 3,000 人 3,000 人 起跑時間 06:30 06:45 07:00 限時完賽 4 小時 2 小時 1 小時 晶片 使用晶片不檢錄 不記名、不檢錄

欲知更多詳請，請參考：2019寶礦力路跑官網、2019寶礦力路跑報名專頁 、寶礦力臉書粉絲專頁

以上文章由 寶礦力 贊助刊出。

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