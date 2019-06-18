田中馬拉松系列活動 畢業生路跑歡樂起跑

2019-06-18 09:24 運動筆記 Run For TAIWAN



由舒康運動協會（田中馬拉松工作團隊）及田中鎮三潭國小共同舉辦的「運動ｉ台灣-2019畢業生路跑」，今（17日）於三潭國小歡樂起跑，以「Run To Future」作為活動主題，邀請田中鎮內包含國小及幼兒園 5 校共 500 多位學童一起共襄盛舉，藉由活動健康學童的身心靈，鼓勵學童勇敢迎向未來，往下個階段邁進。

分享 facebook

「運動ｉ台灣-2019畢業生路跑」在田中三潭國小盛大起跑（圖片來源：筆記實業）

參賽學校以田中鎮的國小與幼兒園為主，有三潭國小、田中國小、東和國小及新民國小，幼兒園則包含田中國小附幼及向上心幼兒園，共 5 所學校，國小畢業生挑戰 5 公里，在校生及幼兒園學童為 2.5 公里。從學校開始扎根，培養運動的幼苗，期勉學童保持運動習慣，強身健體。

三潭國小田徑隊開心完成比賽（圖片來源：筆記實業）

作為田中馬拉松系列活動之一，畢業生路跑活動規劃完全不馬虎，不僅提供號碼布、晶片計時、專業教練帶暖身操、醫護團隊，另有完賽證書、紀念獎牌，及在地廠商維力食品、一品名煎餅贊助完賽餐點，儼然就像一場高規格的馬拉松賽事。賽道沿途行經八堡圳沿岸及彰化高鐵特區，在歡樂的跑步氣氛中，孩子們玩得不亦樂乎，奮力奔馳，為自己留下難忘的回憶！

一品名煎餅印有畢業快樂、鵬程萬里字樣，給予畢業生滿滿的祝福（圖片來源：筆記實業）

身為畢業生路跑的主辦學校，三潭國小校長蕭明輝表示，三潭國小緊鄰美麗的八堡圳，也是田中馬拉松每年必經的景點。學校發展新課綱結合社區的特色，將畢業馬拉松列入每個學生畢業前必須完成的項目。希望透過「小田中馬」的訓練，培養學生活潑健康的身心，並能更加的了解家鄉、喜歡家鄉。

選手沿途行經八堡圳沿岸，景緻優美（圖片來源：筆記實業）

田中馬拉松創辦人、田中觀光商圈協會理事長鄭宗政提到，田中馬不只是一天的賽事，而是一系列的帶狀活動，除了田中馬拉松外，協會平時也結合體育署的運動熱區，舉辦相關活動，例如：媽趣路跑、爸趣路跑、跑步夏令營及畢業生路跑等，就是希望帶動田中運動風氣。對於今天的活動鄭宗政表示，期望明年能夠擴大舉辦，邀請田中所有學校，包含國高中一同加入，成為全國最大的畢業生路跑，行銷田中鎮，打造友善運動城鎮。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊