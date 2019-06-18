帶小比旅跑台灣／為愛飛翔公益路跑 為弱勢兒童盡一份力量

2019-06-18 09:46 運動筆記 陳嘉齡



昨天早上去參加一個非常冷門的賽事，就是蘆州青商為愛飛翔的路跑活動。主辦邀請我去參加一起為弱勢兒童盡一份力量，只要有一個人參加，他們就會捐出100元給鷺江國中弱勢家庭兒童。二話不說，我就答應了。

因為同一天的賽事很多，又加上是短距離，所以這場賽事的人數約幾百人而已。一早，因為沒到過這裡，我延著google 地圖尋找賽事地點，沒想到我竟然迷路了，花了近五分鐘的時間，才搞懂地圖的指示，根本是亂報，難怪一直找不到位置停好車，進入會場，因為沒有認識的跑友，所以就一直待在舞台旁等候賽事的開始。

沒多久，我遇到了同是天使兒的媽媽，她也帶著她的兒子來參加路跑，大家很高興的話家常並拍照留念。接著，很多不認識的跑友，因為看我帶著小比來參加賽事很佩服我，然後大家也愉快的拍照。其實她們是不認識我的，真是特別的經驗😂

沒多久終於等到七點起跑，起跑的時間似乎有些晚，太陽公公早已高掛在天上，氣溫也開始升高。

今天我們跑的路線是微風運河，這裡是新北市許多人運動休閒的地方，沿途會經過關渡及八里，是個跑步騎單車的好地方。

早上一路上騎單車及自主訓練的人很多，所以在跑的時候，必須很小心的閃過他們，因天氣炎熱，我只想趕緊跑完完成賽事，所以一路上，我一直很認真的跑走。而經過的車友及跑友也都會互相加油。

主辦很貼心，不到1K就設一個水站，加上機巡很頻繁，每經過一個跑者，便會向他們詢問是否要水，所以跑者不會有缺水的問題，這是很值得稱讚的一點。

因為，天氣炎熱，所以也有很多人有中暑的現象，機巡也會貼心的載他們回去會場，在這裡真的很謝謝機巡人員熱心的付出。

跑了好久，好不容易快到終點，那最後一公里也是最磨人的，因為沿途沒有遮蔽物，太陽一直直曬，我只能一路狂奔，回到終點完成了這場賽事。

領完完賽禮後，我也開車返回高雄，完成了這星期的賽事。再次感謝主辦的邀請，讓我參加這次的賽事。謝謝辛苦的志工和攝影師，為各位跑者服務。謝謝合照及沿途加油的跑者。

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