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路跑／近千名選手與鄒族美女跑上阿里山雲端 品嚐烤山豬餐

2019-06-17 20:05聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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由活動咖主辦的「2019 永豐銀行 阿里山雲端路跑」活動，日前因受梅雨與路況影響延期至本月16日(日)舉辦，仍吸引近千名來自海內外支持的跑友共同跑上阿里山雲端，活動在16日(日)上午6時由活動咖執行長劉榮昌及活動代言人鄒族姑娘若妍等人一起為賽事鳴槍起跑，同時也讓跑友們驚呼阿里山最美賽道盡收眼底！

活動咖執行長劉榮昌表示：「特別感謝嘉義縣政府及相關單位的支持與協助讓活動順利圓滿，活動咖持續第三年舉辦阿里山雲端路跑為推廣阿里山觀光之美，宣導愛護森林的全民環保運動，結合鄒族原住民文化特色，以阿里山豐富的自然與人文風光為特色，今年更提升賽事品質申請AIMS賽道認證，邀請海內外喜愛路跑運動的跑友們一同跑上雲端欣賞阿里山日出、雲海、森林、鐵道及原住民文化底蘊，也特別感謝支持阿里山雲端路跑的跑友們不因活動延期而放棄跑上雲端」。

活動現場許多跑友讚許，全台唯一能暢跑在阿里山最美賽道只有這場，同時還能漫步徜徉雲霧繚繞的山頭，大口吸著森林的芬多精，看著朝陽日出絕景，一場路跑，卻能帶給跑者多重享受，全台只有阿里山雲端路跑才能辦得到，非常值得推薦的一場優質賽事。

21K半馬組男子總冠軍來自肯亞選手THOMAS MATHEKA MULI以大會成...
21K半馬組男子總冠軍來自肯亞選手THOMAS MATHEKA MULI以大會成績01:26:57稱王，女子總冠軍楊睿慈以大會成績01:41:40稱后。（圖片由活動咖提供）
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除體驗路跑賽事與高山美景之外，主辦單位也邀請鄒族原住民樂團在現場帶來精彩的演出，完賽後也供應熱騰騰道地阿里山烤山豬肉及竹筒飯風味餐，讓所有跑友們品嚐美味的原民文化饗宴，活動在樂團演唱聲及跑友們牽手共舞歡樂氛圍下圓滿落幕，期待明年與大家相約在阿里山雲端，再次體驗阿里山芬多精與壯麗視野美景的最強高山賽事。

活動咖特別舉辦賽後徵文抽獎活動，獎項包括市值近新台幣3萬元的2019大阪馬拉松參賽名額(含參賽權及住宿四天三夜旅宿)及諸多跑者實用好禮，無論是跑者還是陪同親友，只要親臨現場參與此場賽事都可參加徵文抽獎，期待透過參與者的不同視角，讓更多人知曉阿里山雲端路跑賽事的特色，這項賽後徵文活動也獲得許多跑友支持分享，笑稱跑完最美的阿里山雲端路跑還送你到日本跑大阪馬真的很大心！有興趣參加阿里山雲端路跑賽後徵文活動者請參閱活動咖網站

跑友完賽後品嚐熱騰騰道地阿里山烤山豬肉及竹筒飯風味餐體驗原民文化饗宴（圖片由活動...
跑友完賽後品嚐熱騰騰道地阿里山烤山豬肉及竹筒飯風味餐體驗原民文化饗宴（圖片由活動咖提供）
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阿里山路跑鄒族原住民大阪
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