練跑心得／無所畏懼 我跑南橫我驕傲

2019-06-16 17:44 運動筆記 Saga Lin



~跑南橫 我驕傲~

跟大家一起 我無所畏懼

第二十馬 2019南橫霧鹿峽谷超級馬拉松 60KM 組

配速：前30K 2:38:53、後30K 2:40:55

完賽時間 5:19:48

爬坡

901M

均速

5:19分/公里

最低溫度20度；最高溫度32度；平均溫度24度

在賽前一週的3/2(六)我中了人生最嚴重的急性腸胃炎，到週日到亞東醫院急診時體溫只剩下35.6度，醫生告訴我身體應該要好好休息幾天才能恢復。接下來的兩天也非常感謝我女朋友Julie，為了不讓我在工地亂吃午餐，早上特地起床幫我煮粥，還從桃園坐車拿到板橋給我，讓我在這幾天很安心的調養身體。如果沒有愛心午餐，我想體重可能就不只少了四公斤。

腸胃炎真的很痛苦

就這樣到了3/5晚上我跟Arty閒聊時說了，其實壓力很大，拉了這麼多人去南橫結果自己破身體卻撐不住，如果到週四身體沒有好可能我會提前跟大家說我也會當補給車，要殺要剮任由大家處置了。不然這樣去跑對身體來講是很大的傷害，無法達到自己想要的目標不如好好享受這段旅程。

Arty正在認真畫團隊看板

幸好到3/6(三)傍晚身體已幾近痊癒，當然只剩兩天的體力恢復對一場超馬來說是不夠的，所以在補給策略我聽從超馬名將游明樺大哥的建議，避免吃到自己不適應的東西補給全部自己帶，水的部分也自己背避免身體需要水時還要硬撐到水站。所以我總共準備了十幾包GU果膠+7顆鹽錠+500CC水壺腰包一組

個人裝備及補給品

就這樣在賽前一天我們16個人分乘4台車從台北出發，午餐在花蓮市吃”一碗小”，還記得法務長在吃飯時還有問我，前幾天腸胃炎這樣恢復來的及嗎，其實身體是來不及的，但等了一年就只為了這天，跑了就知道。

一碗小

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與一群初馬跑者賽前一天拱門合照

比賽當天早上05:30起床，東摸西摸穿上裝備大約06:20出門前往會場，到了會場就先看看有哪些人有來參加，當然去年總一吉雷米也已經在會場暖身(其實是在顧攤)。

賽前一天與吉雷米合照

我們共12人參賽(45K11人+60K1人)，在賽前拍完合照後就各自暖身在起點等待鳴槍了。

準備出發囉

七點整一到 三、二、一 !!!!!! 鳴槍，有了去年的經驗，今年在一開賽就設定配速要在5:15上下，但想當然爾會有一群暴徒在前一公里不顧一切的往前衝，其中一名跑者是去年百K女總一日本選手”能勢結希”。過了關山國小後的兩個彎道，吉雷米跟前導車遙遙領先，我跟其他幾名跑者在第二集團以較慢的速度緊跟著，在一公里多的時候發現配速比原先快了將近20秒，決定再放慢速度。此時碰到了去年也是前幾名的日本跑者”重松貴志”，與他眼神對到示意點點頭後就決定跟他共跑。就這樣跟重松貴志、林榮平、林德治四個人維持一個5:15配速的集團。從2K到11K隊形是沒有變動過的。直到12K開始賽道狀況不一樣，逐漸展開緩上坡的模式，當然配速列車也會受到影響。速度上採取上坡緩跑，下坡順跑的策略，直到16K時很明顯的重松貴志降速了。此時決定用自己的配速跑出去，跑過鎮西堡80K的林榮平大哥此時也開出來，跟我以同樣的配速持續下去。就這樣從16K到28K我們倆都跑在一塊。

林榮平大哥與我

直到天龍飯店前的補給站林榮平進站補水吃東西我才又開始獨走，此時距離折返點只剩2公里，剛過天龍飯店後馬上就看到吉雷米已經折返過來。心裡想

“天啊，30K不到已經跟他相差1.6K*2=3.2K的距離”，去年完賽時跟吉雷米差了46分鐘，今年給自己的目標是拉近到20分內，但前半段就落後3.2KM在時間上可能會比去年落後更多。在心中盤算的時候，當下的總二戴佑瑞(最後總一並打破大會紀錄)，也緊接著後面迎著我而來，但在視線範圍內的是他身後的折返點，我心裡想，我跟總二只差500M，或許回頭可以追上。但人算不如天算，過了折返點後的我就再也沒看到戴佑瑞了…….@@

折返點 30KM 時間

2:38:53

過了折返點後31-35KM除了對向跑者之外幾乎是一路獨走，直到35KM許浚豪大哥出現後才開始有人一起。

唯有強大的心靈才能面對無窮盡的賽道

但接下來的幾公里我與豪哥相互追逐，彼此之間都用 4:00-4:15的配速不斷變換領先位置，一直到45K被豪哥海放後氣力放盡，這段小插曲讓我記取經驗，除非是剩下幾公里不然別這樣跑，體力耗盡的下場就是撞牆期的到來，45-47KM短短三公里跑了將近二十一分鐘。這過程中名次也被林榮平超越掉到總五，當氣力放盡時還好有神隊友的可樂跟肌樂，讓我在很短的時間內恢復。

後方黃色跑者為許浚豪大哥

體力耗盡時可樂是最佳補給

賽道上最重要的移動補給隊友9M&Vita

另一對補給隊友Nicky&Joy

在此時陸陸續續碰到Jane、Sophia、Steven、Tj，並與TJ在10.5K的時候以五分初的速度緩和跑了1K，節奏感恢復之後開始往前追趕失去的時間。隨後又碰到了Arty跟Vincent，在經過最後一個水站的時候看到總四林榮平在遙遠的前方，還記得那是一條將近一公里的緩爬坡，看的到卻追不到。跑到盡頭時回頭看才覺得快到終點前的這段緩爬坡真是要命阿。

最後兩公里以5:10的速度穩定回去，在經過關山國小外面圍牆的時候，我邊跑邊吼叫，因為已經到了

進到終點時當然要擺一個很帥的姿勢進站。但實在是太累~~進站後三秒鐘我就倒地跪著，喘了將近一分鐘才回神站起來。

再累也要突破自己

終於進站

中間一段道路坍塌只能跑泥巴路

總五兩年了

完賽時間 5:19:48 總排名第五，打破了自己去年5:46的成績，雖然名次一樣但時間贏了去年的自己，在帳篷區休息時跟總一戴佑瑞跟周青合照一下。

國內越野第一名將周青

男總一戴佑瑞

能跟兩位台灣現今的超馬神人同台較勁感覺真的不賴，當然也跑去跟吉雷米寒暄了一下，才知道今年的他因為身體疲累跟手表的影響，成績比去年慢了八分鐘，明年他還會再來打破60K紀錄的。

揪跑團初試啼聲

接下來的時間在拱門前等待其他同伴完賽，把南橫當初馬的TJ、Arty、Sophia、Robinson、Steven、Jean，第一次跑山地馬的Vincent哥，還有我家小姑娘 Julie，先後抵達終點。

初馬、初超馬就女總十了

恭喜初次參賽的Sophia，能以新人之姿，初馬、初超馬就拿下女子組總十，讓她的跑馬生涯更增添許多色彩

我家小姑娘

我家小姑娘第一次跑超馬就來了風景優美的南橫，雖然跑得很辛苦，但這都是只超越自己心境的過程。陪你走的這段路知道妳很累，但我們都要一起努力，在將來可是還有很長一段路要走。

將來要走的路不只馬場而已

慢跑生活其實很單純，一個人可以跑、一群人更可以瘋，想要挑戰自己就一起揪跑，只要莫忘初心，在遠在高的山都會被我們征服的 !!

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#與總二哥許浚豪36公里到45公里的四分速廝殺給股四頭肌留下深刻印象