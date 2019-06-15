知識／呼吸對運動的影響

2019-06-15 06:00 運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館



你是否在運動時會忽略每一口重要的呼吸，做到最後讓自己上氣不接下氣，而不對的呼吸方式可是對運動有很大的影響。正確的呼吸才能讓運動過程更順暢、更有感，進而達到更好的效益唷！在帶大家了解呼吸的方式之前，SuperFIT先來告訴大家呼吸的重要性吧！

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👉我們先來了解呼吸的目的：

提供身體組織代謝必需的氧，同時將組織代謝的二氧化碳，經由肺部的肺泡排出體外，這種氣體進出另個意義， 是讓身體維持或調節酸鹼平衡，使組織免於過酸或過鹼的情形。 站在運動生理學立場，呼吸更重要地，也具有相當大的 散熱功能 ，激烈運動之時，大量的體熱透過呼吸管道排出體外，協助身體進行降溫工作。

👉運動的呼吸反應：運動時的喘氣，可能是人類對運動感受最深的反應。通常人每分鐘的呼吸量(換氣量)在20-30升時開始，需要用嘴巴呼吸，才能滿足獲得氧氣的需求。

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👉錯誤呼吸對運動的影響：呼吸對運動及健身鍛煉起到的影響很大，無論你是做有氧運動，還是無氧訓練，當你養成了正確的呼吸習慣，對你的健身效果、運動效率都將提高作用。

👉節奏不對：有時候錯誤的呼吸節奏會無法讓我們的健身效果得以進步，同時身體也會出現不良反應，比如頭暈、缺氧、體力不支等，不正確的呼吸節奏，也會影響到你的訓練效果。

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👉姿勢不良：姿勢不良容易導致骨盆變形及背部傷害，加上缺乏運動下肢肌肉退化、心肺功能下降，身陷肥胖與心血管疾病等慢性病危機，如果長時間維持同一姿勢，人體氧氣呼吸減少造成頭腦昏沉，身體出現缺氧問題，慢慢的成為「慢性缺氧症候群」。

👉方式不對：憋住氣、呼吸太急促、呼吸太深、呼吸太淺都會影響運動表現。

以下呼吸方式讓運動效果事半功倍

👉🏻自由調節式呼吸法：在進行小強度訓練時，呼吸常採用自由調節式（以自身感覺舒服的方式呼吸）。提踵、慢跑、騎車時一般都採用此呼吸法。

👉🏻同步式呼吸法：肌肉收縮時瞬間閉氣並快速呼氣，肌肉伸展時慢吸氣，比如：做頸後寬推、仰卧推舉、仰卧飛鳥等動作時可以採用。

👉🏻非同步式呼吸：多次動作一次呼吸。連續做幾次動作後，呼吸一次，再連續做幾次動作後，再呼吸一次，以此循環。比如做俯卧撐、仰卧起坐、引體向上等動作時可採用。

👉🏻吸三呼二呼吸法：這種呼吸節奏簡單來說就是3比2的呼吸節奏，吸氣3次，呼氣2次。它適用於跑步以及多數有氧運動，掌握運動過程中呼吸節奏的好壞，是和健身效果相輔相成的。合理的運用呼吸，找到契合運動本身的呼吸節奏。可以讓人體機能運轉起來，從而讓你的運動表現更加出色唷！

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