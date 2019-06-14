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練跑心得／越野大玩咖 陽明山縱走

2019-06-14 09:45運動筆記 Jack Kox

何信言老師8月底即將參加法國UTMB(環白朗峰100mile越野賽)，所以來陽明山做個練習，何老師說先從心練起。(不管距離時間，先把心練起來)

這次從清天宮起跑，沿路先上向天池-向天山-面天山-二子坪再上大屯山-沿公路跑下巴拉卡公路，到達小油坑遊客中心-再上七星-東峰下冷水坑遊客中心-擎天崗，在繞後面到金包里古道的路-黑森林-頂山石梯嶺-風櫃嘴，最後沿公路下到楓林橋。全程約33k花費約8小時，整條路段皆可跑，很棒的一條路線check it out！ 

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