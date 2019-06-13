田中馬中籤名單公布 二水馬拉松接力開報

2019-06-13 09:32 運動筆記 賽事報



2019田中馬拉松將於11月10日熱鬧登場（圖片來源：台灣米倉田中馬拉松）

「五星級的天堂賽事」台灣米倉田中馬拉松即將在 11 月 10 日登場，因豐富的補給、夾道歡迎的鄉親與美不勝收的農村景色，歷年來在運動筆記網站的評價皆有 4.5 分以上的水準，被評選為國內十大優質賽事之首，藉由賽事成功打造出田中的城鎮品牌，每年吸引數萬名跑者爭相搶報，只為一睹田中馬的風采。

去年藝人方文琳在田中馬獻出人生的初半馬（圖片來源：台灣米倉田中馬拉松）

田中馬賽事具有濃厚的台灣在地特色，不只吸引國內跑者，也廣受海外選手歡迎，去年總共吸引 18 個國家，近千名的海外跑者參與，嚴然是台灣馬拉松的代表。今年田中馬加強與海外旅行社合作，建立海外跑旅報名平台，包含中國、香港、日本、東南亞等地區，吸引 35 個國家地區超過 1,000 名海外選手登記報名，預估海外人數將再次提升，創造大幅的運動經濟動能。

為朝向國際化邁進，田中馬從 2016 年起改採抽籤的方式。今年從 6 月 1 日上午 10 點開放登記到 6 月 10 日中午 12 點截止，總共吸引超過 36,000 人登記報名，爭取全馬、半馬及健跑組各 4,000 名總共 12,000 名的抽籤名額，整體中籤率為 33.35%，依舊為國內最難中籤的馬拉松賽事。

在抽籤的部分，田中馬與 iRunner 報名平台合作，採最公平的抽籤機制，先抽出團體報名表，再乘以團體與個人報名比率，得出將從全馬、半馬、健跑個人報名表中抽出之人數，以達到每個人的中籤機率趨近相同，因此不管採團體報名或個人報名，中籤機率並無太大差異，個人/團體登記比率為 38.26%，個人/團體中籤比率為 38.13%。

田中馬於今日 (6/12) 上午11點進行電腦抽籤，並在中午12點公佈中籤的正取選手編號公布於報名網站，同時提供抽籤結果查詢、發送抽籤結果之電子郵件與繳費通知單。

正取選手須於三天內（6月15日晚上12點前）持繳費代碼至四大超商繳費，未於規定時間內繳交報名費者，視同未報名成功，將由候補抽籤名單遞補，候補名單將於 6/17 中午12點抽出。

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烤乳豬已經成為田中馬的基本配備（圖片來源：台灣米倉田中馬拉松）

田中馬跑者跑過奔流的八堡圳（圖片來源：台灣米倉田中馬拉松）

田中觀光商圈理事長鄭宗政表示，感謝跑者們踴躍報名 2019田中馬拉松，用雙腳支持台灣的智耕農，歡迎大家的到來。

沒有中籤的跑者也別灰心，有「小田中馬」之稱的二水跑水馬拉松，目前正在報名當中，緊鄰田中鎮的二水鄉，同樣擁有美麗的鄉村景致，還有獨特的跑水民俗特色，適合全家大小一起來跑水同樂！

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