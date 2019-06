跑步知識/拉菲指數 衡量跑者有氧能力的另一項指標

2019-06-13



這次上海Pose Method Lv.2的進修,當中有提到拉菲指數(Ruffier Index)用來衡量有氧狀況,如果用在跑者身上,建議是在週一(排定的休息日當天)進行測試,可用來評估跑者恢復狀況。

IR指數=P1+P2+P3-200/10

P1:保持5min坐姿休息,然後記錄心率。

P2:30秒做30個深蹲(留意動作要正確避免傷害)後,立即記錄此時站姿心率。

P3:1min坐姿休息後記錄心率。

The Ruffier-Dickson is a test to measure aerobic fitness level.To calculate it, the following measurements are made:

- P0: Heart rate right before the exercise begins. It should be near to the resting heart rate.

- P1: Heart rate just after 30 squats made in 45 seconds

- P2: Heart rate after one minute recovery

Two indexes can then be calculated:

- The Dickson-Ruffier index is the ( (P1−70)+2*(P2−P0) ) / 10. A value near to 0 is excellent and near to 10 for a person totally unfit.

- The Ruffier index is (P0 + P1 + P2 - 200) / 10. A value near to 0 is excellent and greater than 15 for a person totally unfit.

Note: for a correct computing a HRM band is necessary. The integrated optical HR is too imprecise due to its latency.

評估標準:<0,非常棒0~5,良好5~10,一般/基本滿意10~15,弱>15,不理想

P.S:(國峰教練的補充說明)1.IR其實是心率變異度(HRV)的概念,如果學員有高階穿戴裝置可以量HRV的手錶(例如Apple Watch或Garmin的高階錶),用同一隻手錶量測,其實可以取代這種做深蹲的量測方式。

2.在訓練營裡統一都是用「30秒做30個深蹲」,連續四個月,每週一休息日做完回報給該組教練。我個人認為只要統一,差別不大。至於做30秒還是45秒,我還是偏好30秒,因為「比較好算」,一秒一個,45秒做30個比較難操作 (比較難統一標準)。

