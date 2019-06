賽事心得/普吉島馬拉松 滿滿的感謝

一早起來晨跑莫名就跑了一隻馬然後還有獎牌耶!!!(很好意思說==+)

話說從頭........

本來只是在計劃端午連假該來個小旅遊的,手賤查了一下居然時間對的上泰國普吉島的Laguna Mathron!!後來種種不安定因素下本來想pass這場的…也不知道是腦波弱還是強,Anyway就給他報名報下去啦:)

甘..好像透漏年齡惹XD

誰知事情一波三折的…光是曼谷到普吉島的班機就變動了三次!!然後還狂delay...原本的pasta party都錯過了也就算了……連領物資的expo都趕不上啊!!!(國劇甩頭)))好在跨國友人 Sam哥的神救助,先是給我主辦單位的聯繫方式然後又介紹了正好在當地的另一位友Mohan先生幫忙代領物資!!(其實賽前就已經麻煩Sam很多了~好多小事情多虧了Sam先生讓我少走很多冤枉路);總之真的真的太謝謝這些拔刀相助又不求回報的朋友!讓我最感動的是,在我跟Mohan及Sam說千百個謝謝後他們的回答都是“不用客氣,換做是你也會為我們或其它人做一樣的事”;當下真的心頭暖洋洋的!跑步真的讓我一再遇到好多暖心的人和事!!

下飛機後飛奔待巴士然後姐姐拖著行李箱跟著我邊躲雨邊快走...千辛萬苦阿終於拿到最重要的物資了!!(建議大家不要搭計程車!!超坑人的啊!!可以搭巴士,雖然到目的地要走一段不過便宜1/5的價錢阿各位!!!!!

★★★PLUS!!一定要謝謝我最最最親愛的姊姊!!!先是被我半強迫半拜託的拖來泰國,還要兼職翻譯/經濟人/伴遊/地陪/錢包…等功能,到普吉島時還拖著我們那將近16KG的行李箱走了超遠的路!!一路上只跟我說“顧好妳的腳就好妳明天要跑步!”我上輩子一定是拯救了銀河系才能有這麼好的姊姊啊!!!

我的一萬分姊姊:) 我要愛她生生世世~

曬裝備之路跑在跑~動魂要有!!

報名這場還有個主要的原因~ 看到右下角的圖案嗎? 是台灣國旗耶!! 可以帶著自己國家的國旗跑步~超酷的啊!!!!

又,因為住宿地離起跑點有點距離,在兩姊妹的搭訕下(又是親愛的姊姊出頭幫我開口的XD)跟兩名馬來西亞大哥(也有可能人家比我年輕啦…)一起共乘去會場,在飯店門口又撿了兩位當地人跑者一起搭車,重點是到了會場當地跑者哥居然就直接把錢付掉然後一個霸氣的伸手阻擋我要遞錢給他的手!!

很有緣分的馬來西亞大哥們:)

霸氣掏錢泰國當地小哥哥(真的很好意思...人家怎麼看都是小鮮肉好嘛!!)

在車上大家明明都不認識也都來自不同的國家,居然也能用英文聊到笑得東倒西歪:

泰國小哥哥:What's your best time in Mathron?

我:Well~I just run for fun~

泰國小哥哥:42K for fun??!!!!(然後全車一起大笑)))

總之開跑後就開始狂風暴雨…尤其是5K後進去山區(?)真的一陣凄風苦雨啊……衣服就不用說了…鞋襪全濕然後我的腳就起水泡了QQ一跑就痛真心覺得滿清十大酷刑可能就是這樣吧(亂說!)繞進海邊前的那段……地面坑坑巴巴的根本泰式奶茶坑洞,折返點過後開始用倒數的來安慰自己“剩18K!!''剩15K~'''再10K就解脫了!!”“剩5K就能回飯店睡覺了!!!!!'“甘這3K也太長了!!!”

約3K處的一個廟宇...雖然天很暗還是硬要拍一下XD

路面濕到一個不行

邊閃邊拍所以很晃..不好意思阿(這根本越野賽規格了好嗎QQ)(才不是!!)

跑到海邊囉~

折返的大家...加油啊!!!(诶诶诶好像我才最該加油QQ))

攝影師的雨衣'非常'OVER!!超可愛的!!!!!

風真的很大很大...看頭髮飄成那樣就知道啦!!!

帽子超可愛的~(繼續國民外交!!!)

超熱情的志工們!!每個都是削鳳梨高手來的!!!(喔喔還有剖椰子!!!!!!!)

超威的補給阿!!一顆顆活生生的椰子耶!!!!不過我跑太慢了....啥都沒喝到我難過QQ

這乳膏我沒用~不過看很多跑者都擦得很開心.不知道好不好用??

這是橡膠樹.輪胎的原料.跑過好多一大片一大片的橡膠樹林~覺得還蠻美的:)

20K時還笑得出來...再兩2K就只想哭了...

約剩10K處居然又遇到一開始一起搭車的馬來西亞大哥之一,原來大哥也是腳痛…兩個人有一搭沒一搭的聊天好像時間過的比較快~不過約剩8K處大哥去上廁所後就分道揚鏢啦~Anyway踩著腳底被水泡脹的皺皮擠壓著水泡就這樣居然也讓我走完了……(淚奔))

再次相遇的馬來西亞大哥~一起吃應該是色素的清冰冰棒~超好吃的!!(轉圈灑花)

終點居然還有免費的泰式按摩伺候>

再次感謝姊姊居然來終點迎接我~~(開心轉圈撒花再轉圈再灑花)))也謝謝所有賽道上遇到的每一個友善的加油與微笑:)謝謝老天沒讓艷陽曬乾我們(只有被雨噴的亂七八糟這樣).謝謝賽道上所有的工作人員~(鞠躬))))

更謝謝所有幫我加油打氣的跑團朋友們!!謝謝動魂帥到炸的跑衣跟帽子!!

突然想到...如果沒有其他台灣跑者跑這場的話那我可以稱呼自己是2019LAGUNA MATHRON台灣女總一嗎??!!

哇哈哈哈哈哈哈哈哈哈(超級不要臉))