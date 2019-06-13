賽事心得／北海道千歲馬拉松 放下，重新出發

2019-06-13 06:00 運動筆記 Erik Tai



“還是掉了...”

眼看女總一集團在前方山坡上逐漸消失，附近只剩一兩位跟我一樣掉隊的跑者，低頭集中注意力面對眼前的上坡，也為下一波挑戰做好準備...

自從3公里左右遇到女總一藤澤小姐，就打算跟著她穩定每公里4’00”-4’05”配速至少在全是上坡的前半段賽道. 只是人算不如天算，上上下下的泥土路讓最近狀況不是太好的雙腳早早就開始緊繃。加上不知為何這次好幾位日本跑者都堅持不想被超越，就算本身掉速，左檔右檔就是不讓我超前...經過幾波的折騰。還不到20公里就掉隊了，在這遍寧靜的森林裡開始一個人獨推... 一段如跑馬燈般跟自己的對話...

話說一個賽季只跑幾場全馬目標賽事的我怎麼會選擇這麼硬的賽事當目標賽事，這就要回到今年的三月，甚至再往前推到2016年...

朝思夢想的東京馬拉松

初衷 東京馬拉松

回朔到2016前，一開始我是跑半馬為主。有一天心血來潮報名抽2016東京馬拉松也當然沒抽到，因此硬是報了鹿兒島馬拉松當生日初馬，從此開始了跑馬人生。

接著每年的目標都跟東馬有關係：

2016-17賽季目標為東馬半菁英Run as One資格，全馬2小時55分內，練了一賽季好不容易達標後東馬公布上修到2小時45分內...

2017-2018賽季目標還是Run as One資格，終於柏林馬拉松跑到2小時43分，也順利的報名了2019東馬。

2018-2019賽季目標則是在東京馬拉松破PB，跑進2小時40分

2019東京馬拉松

2018-2019賽季理應是一個開花結果，挑戰多年夢想的賽季. 但其實一切不是那麼順利...

這個賽季身體狀況不是太好，訓練狀況時好時壞。加上要在家庭工作之間不斷找到平衡，對心理的挑戰真的很大...

2018年底的目標賽事紐約馬拉松最終跑出了2小時45分，雖然沒有破PB，但在公認難跑的賽道有這樣的表現，錦上添花也創了台灣選手紐約馬紀錄，這幫自己打了一劑強心針：雖然沒有過去亮眼的訓練記錄，但一切累積都在，依然一點ㄧ低的成長中。

2019東馬11週的訓練週期著重於讓身體習慣每公里3’45”-3’50”的目標馬拉松配速，理想狀況是希望能讓身體覺得這樣的配速是舒服的，起碼要覺得是in control。整個訓練週期狀況依然不是太好，但大都有吃完課表，最後三週逐漸上軌道，賽前一週慣例16公里體感馬拉松配速跑，在大風雨下還是能穩穩跑到目標配速甚至最後還可以加速，開始相信訂的目標並不是好高騖遠，是做得到的！

一切就緒後，只剩站上起跑線了。

全家提早幾天就到達東京，每天稍稍的晨跑抓感覺，一點點觀光，適當的超捕，照慣例花了很多時間興奮的在EXPO跟NIKE買紀念商品。

慣例的EXPO全家福照

用超過15000公里換來的手環

雖然氣象預報指出又會是下雨濕冷的天氣，小小擔心但沒太大影響。賽前一天決定跟表妹吃午餐，然後帶小朋友去水族館，好好放鬆舒緩過度興奮的心情。

誰也沒有預料到接下來即將發生的事...

在飯店走著準備跟表妹碰面，轉過走廊，眼前的世界忽然旋轉了起來，一點也不誇張，真的在旋轉...

一開始以為只是頭暈，沒有想太多，冒著冷汗，勉強集中注意力晃著走路，以及跟老婆表妹吃飯聊天。

起初像喝醉酒一樣左晃右晃的走，下午跟老婆女兒在水族館時變得越來越嚴重，幾乎走不了，而且開始一直吐... 折騰了一下午，在表妹幫忙下晚上去看醫生。

賽前一天倒在水族館的椅子上

醫生的英文並不是很好，透過表妹電話翻譯解釋症狀，醫生判斷是Vertigo，突發性眩暈，原因不明，通常發生前會有類似感冒的症狀，嚴重度跟恢復時間因人而異，有人幾小時就好的，也有人好幾個禮拜...

聽到這個消息，其實已經快崩潰了。抱著最後希望，伸出右手帶著東京馬拉松跟半菁英Run as one的手環，擠出力氣，堅決地望著醫生說: 'Can I run tomorrow?'

這位年輕的醫生沈著的微點了頭，就要我去外面等。

躺在診所的椅子，眼淚還是不爭氣的流了出來。因為女兒在身邊，忍住不是嚎啕大哭，轉過頭眼淚不斷流出來，一輩子難忘深刻的眼淚...

後來知道醫生要我出來等是他幫我準備打針，顯然他感受到我的決心也支持，並為我明天早上能站上起跑線做最大的努力。 折騰了一晚，能做的都做了，只能期待隔天早上起床時奇蹟出現。

早上醒來，一開始不太敢睜開眼，最後鼓起勇氣張開雙眼，翻轉的天花板給了我答案：奇蹟並沒有發生...

三年來的夢想，超過15000公里的付出

一次歸零...

再次出發

回台灣後，又過了一個禮拜才可以正常走路和正常活動，跑步相對的影響比較大，大約過了一個多月後才比較正常不會感覺晃動...

這段期間內，失望，絕望，有時候甚至怨天尤人不想跑步。但是我並沒有放棄，不斷尋找賽事，一開始是找有沒有賽事讓我有機會再次跑進2小時45分，並再次得到2020東馬Run as One參賽資格。結果所有賽事不是來不及報名，就是不被認可...

最後漸漸變成只是想找一場賽事讓我2018-19賽季再拼一下，真的不甘心就這樣結束....

最後選擇了6/2北海道千歲馬拉松，雖然明知道不好跑，但時間最適合，給我5/5 wings for life後近一個月的時間恢復，另外也可以帶全家人順便去玩，同時體驗傳說中的森林馬。

這次東馬突發的眩暈對訓練影響很大，訓練狀況一直拉不上來，尤其高強度，速度拉不上去。與其說是身理狀況不佳，或許心理影響更大，害怕強度帶來的刺激再次觸發天旋地轉的夢魘。

說是歸零，但還好持續的累積還在，wings for life雖然意外稍微扭到腳踝沒有達到目標里程，但成績還算及格。

WFLWR 每年很重要的一場賽事

WFLWR參賽的好夥伴們

但賽後大病一場休了一陣子，接著舒跑杯左腳大抽筋更雪上加霜。千歲馬的訓練有點更偏向於試著找回感覺，或者可以說是找回自己...

2019千歲馬拉松

提前幾天出發到北海道，除了老婆女兒外，岳父岳母也一起來，非常期待的Family trip。一開始我們先開車在富良野玩，可惜稍微來早了，很多花都還沒開，但開車轉轉到處走走吃吃喝喝還是很舒服。

富良野的花還在種...

期待已久的Family Trip

肝醣超補一定不會少

賽前一天改住札幌開始準備千歲馬，入住之前先到千歲領物資。千歲馬拉松的賽事起終點在千歲Dynax運動中心，青葉公園一帶，停車不是很方便。還好這個賽事屬於地方賽事，沒有expo，加上全馬10:20才開跑，很多人都當天才領物資。第一次遇到領物資完全不用排隊就領到了物資。因為只有我一個人！

賽前一天，空無一人的會場

千歲馬拉松是一個很特別的賽事，上上下下的賽道全程都在樹林裡，其中三十幾公里都是泥土跟碎石頭路，只有不到十公里的柏油路，一個森林浴吃到飽的概念...

另外這個賽事只提供A4紙袋大小貴重物品寄物，更換衣物自行放在運動館裡。賽事也沒有完賽獎牌，只有T-shirt，成績也只有公布上位前50名，但賽後會列印完賽證明，特別但其實CP值不太高。

千歲馬拉松，上上下下的森林路線，半馬應該相對的好跑很多

天氣預報賽事當天是20度上下大太陽，有點熱但在森林裡應該還好。

由於賽事會場停車不方便，盤算獨自坐JR去千葉車站再坐大會接駁車去會場，跑完一樣方式回札幌，採取獨自去去就回，影響家人行程的最少的方式。

領完物資，全家前往附近的千歲水族館，全日本最大的淡水魚水族館。這個水族館雖然不大，但有很多沒看過的淡水魚，可以體驗摸魚，魚餵食，水族館甚至有部分可以直接看到河裡，很值得去走走。

三個月前，一樣賽前的下午，一樣水族館的場景，這次我是健康的抱著女兒介紹不知名的淡水魚，很奇妙的感覺，有點恐懼，有點感慨，但感恩的心遠遠勝過其他情感，看著女兒頑皮的跑來跑去，心情頓時輕鬆很多。

千歲馬拉松，我來了！

千歲水族館，這次不是躺著的

賽事當天

這次在札幌我們住在Hotel Mystays Sapporo的親子大套房，女兒可以隨意玩耍很方便. 我早上溜出去比賽幾乎完全不會被發現，1樓還有知名露營品牌Snowpeaks的餐廳Farm to Table，不錯的一間飯店。

Hotel Mystays Sapporo的親子大套房

Snowpeaks的餐廳Farm to Table，一個在城市中露營的概念

早上七點多就出發去札幌車站坐車到千歲，外面天氣萬里無雲，早上還是稍涼，但相信下午應該會變得很熱。從札幌到千歲JR約40分鐘，到達千歲車站後，排接駁車的選手很多，但大會規劃很好，每五分鐘一班車，很快就坐上車8:30就到達會場。

全馬賽事10:20才開始，到處悠閒晃晃，寄物，熱身。10點到達起跑點準備。起跑區整個是在森林裡，而且是碎石子路。熱身時也是跑在碎石子路上，跑起來真的不太習慣，但是環境很新奇，沒有多想，擠到最前面的起跑區等待。

10:20大會鳴槍，因為在森林裡，沒有太多群眾加油的聲音，只有上千人在森林裡奔馳跑鞋踩在碎石頭上的聲音，很特別的氛圍。

大會只提供貴重物品寄物，其他自行放在體育館裡

很多人在起終點附近露營，有趣的場景

原本賽前目標是跑進2小時45分，起跑後在碎石頭路上跑起來有點吃力，速度也拉不起來，決定前半程上坡路段先稍微放慢在每公里4’00”-4’05”左右配速，較多下坡的下半路段再拉回來。跑了一兩公里後，賽道從碎石頭路變成泥土路而且開始爬坡。

五月舒跑杯大腿拉到還沒有完全恢復，面對泥土地的上坡有點吃力，速度稍微掉了一些，馬上被女總一集團從後面抓到。集團是以穩定的4’00”-4’05”配速前進，跟我前半馬目標一致。加上手錶GPS在森林裡很漂，這種狀況自己跑不如一起跑，立馬決定至少要跟到半馬以後。

這次跟著集團對我來說並不輕鬆，不是配速的問題，而是節奏...

上上下下的路線，狹窄不平坦的賽道，集團的其他跑者不知道是不想被超過或者是卡位的關係，會刻意擋我讓我沒辦法跟很緊。其中幾位跑者就算本身掉速了，還是左擋右擋的不讓我超過... 換來的是15公里左右水站後的上坡，我就脫離集團，開始獨推...

脫離集團後，面對的是一段無止盡的上坡，一直要到22.5公里折返點後才換下坡。好不容易撐過折返點開始下坡，但是下坡路段也沒有想像中的好跑，原因是賽道是不平又有彎區的泥土地，速度沒有辦法像預期中拉回來。

三十幾公里後來到唯一約十公里不是泥土地的賽道，這時候歷經上下坡跟不習慣泥土地的考驗，雙腳已經很僵硬了，而且迎接選手的又是上坡，加上這時候是正中午十二點多。面對22度的大太陽，只能靠意志力。

“快到了快到了，你可以的” 不斷重複的跟自己對話...

一路上經過好幾位女總一集團掉速的跑者，好奇最後能跟她一起完賽的跑者到底能有幾位？

過40公里處，已經處於意志力模式，旁邊也開始有加油的群眾，加油的聲音真的幫助很大。約41公里處，ㄧ度被大太陽曬到失神了一兩秒。

被加油的聲音拉回來，開始拉回配速做最後加速，最後400公尺進入手刀模式，甚至閉上了眼睛。剩一百公尺當身體處於放棄放慢腳步的臨界點，忽然感覺到老婆跟女兒在賽道旁邊幫我加油，明知是幻覺，全身細胞還是活絡了起來，咬緊牙關衝過終點。

過終點已經站不穩了，勉強站好後，深深對賽道ㄧ鞠躬. 千歲馬拉松，謝謝你給我這個機會，這段旅程。

大會成績2:54:26

總34名

不是特別亮眼的成績，甚至是近幾年目標賽事成績最差的一場。

過去一年的不順，練習狀況總不如預期的失落，眩暈造成的陰影恐懼，害怕盡力跑又會換來天旋地轉的夢靨。一縷一縷的思緒，像跑馬燈似的掃過，最後換來的不是決堤的眼淚，而是淺淺發自內心的微笑: 我還有家人的支持，一顆勇敢跳動的心臟，因而感覺滿足，感覺輕鬆。

放下了...終於可以重新出發！

如果害怕前進，要怎麼能重新出發呢？

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日本ALL SPORTS照片真的太貴了，唯一一張請別人拍的完賽照片

成績證明，總成績34名，分22名。

第一名的選手跑出2:23的成績，真的是怪物。女總一藤澤小姐最後跑出2:49的成績，超威的。

例行賽後慶功宴

後記

千歲馬森林的賽道除了路面不好跑，一開始跑起來真的很舒服，但是說真的，一樣的森林場景而且毫無加油的群眾，跑了十幾公里就有點覺得膩。如果有台灣跑友想體驗千歲馬森林浴賽道，建議報名半馬就好，森林浴21公里就綽綽有餘，而且半馬路線是全程緩下坡，應該好跑很多。

這段時間狀況很多，很感謝表妹在日本的幫忙，許多跑友對我的鼓勵，還有一直支持體諒我的家人。

東京馬拉松仍然是我最重要的目標之一，雖然失去了Run as One資格，2020參賽只能憑運氣了，但是賽道永遠都在，總有一天我會再來的！