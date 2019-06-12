賽事心得／北海道千歲JAL馬 吃坡吃到飽

2019-06-12 09:33 運動筆記 Mint Black



完賽時真的很開心啊！

80%的賽道都長得像這樣。

會報這場北海道的賽事原本幻想著這是一場天氣很涼可以大破PB的馬。而出發前北海道帶廣發出39度的高溫新聞，讓人很擔心，所幸日本氣象廳預報千歲市溫度15-23度，應該是適合跑馬。接下來只要擔心10:20出發的問題了，對台灣人來說這時間起跑真的是不可思議啊！

配合JTB 體育台的住宿報名後，就不太用煩惱，起跑點在旅館旁邊。接下來比賽前只要好好休息，不能像上次東京馬一樣每天逛8小時，嗯，我是這樣計畫的。

5/31星期五我就已經抵達千歲市了，氣溫蠻冷的還下雨，約15度，白天騎旅館免費的腳踏車道千歲市區吃飯，盡量少走路。

6/1 下午2:00準時走路到千歲市的Dynax體育中心領物資，人不多，等一個人就領到了。順便提前體會起跑點與環境，感覺會是個...越野馬阿! Expo都沒開好可惜，還好我有自己帶一些補給，明天早上看看能不能在買到一些能量膠。

6/2 比賽當天。早上7點起床吃飯，休息一下9點才前往會場，沒想到已經有人在起跑點卡位了，後悔自己太晚到起跑點，好擔心過拱門會拖太久。 寄物尺寸為A4信封，我將手機，日幣還有護照放在裡面，其餘更換的衣物等等都放在體育場內，選手們都放的整整齊齊的，真守規矩。

全馬並沒有倒數，就鳴槍了，花了約1分鐘過拱門，比想像中的還快！之後就是按照自己的配速5:40左右起跑，但前5K完全塞住，賽道只有1.5輛車寬，根本無法超車。前面我試著從邊坡超車，但都是泥土林道，有點難施力，要非常注意不讓腳扭到。

預定的配速..當然達不到...因為前22k是爬升坡150m，雖然平緩，但連續常上坡加上林道路面，有些還純沙子，踩踏的力道有些被吃掉。8K後才順利與前後的跑者拉開距離，此時才開始享受這場賽事的風光。22.45K最高點折返後，賽道繼續上上下下直到33k處還有長上坡，此時已經開走了，放棄人生之類的念頭都出來了。

12點過後，有太陽的地方很曬，沒太陽的地方風變得很冷很冷。很少跑山路全馬的我，腳也累了，對於賽道旁天然清澈的溪流只能用眼角瞄，實在是笑不出來。只有看到攝影師時才回神，再怎麼樣都要拍到美美的照片啊！

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撇除賽道的高低坡不說，這真的是一場很值得推薦的賽事。

空氣很好，大多賽道有樹林遮蔭，起跑時間晚可以睡飽飽，補給也是很不錯(跟大型賽事比)，有糯米丸子，檸檬片，蛋糕，冰水，運動飲料，海綿降溫等等，很推薦想跑日本山路馬的跑友來參加，這應該算是入門的日本山路馬。

唯一的缺點應該就是沒有完賽獎牌，完賽只有完賽T與小糕點，賽前物資則是毛巾與號碼布，晶片。