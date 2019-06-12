跑步知識／前十字韌帶重建 術後復健指南

2019-06-12 09:37 運動筆記 安德復*復健醫療團隊



圖片製作/文案編輯：林怡辰

圖片內容校正：林妍汝 物理治療師

開刀後膝蓋會腫多久❓

膝蓋彎不了伸不直是正常的嗎❓

多久走路和上下樓梯才會回復正常❓

什麼時候才能跑步❓

前十字韌帶斷裂是臨床上十分常見的運動傷害，

許多患者選擇接受重建手術來修復它，

但對於後續的康復過程仍懷有很多疑問。

因此我們希望藉由這系列的圖表告訴您：

前十字韌帶術後的復原進程 各階段復健目標 物理治療如何協助你追趕跑跳碰

希望能幫助大家建立前十字韌帶術後復健的概念喔~

(個人狀況仍有差異，有疑問還是建議您諮詢醫師和治療師)