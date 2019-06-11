賽事心得／台北馬拉松 重新找回自己的瞬間

2019-06-11 09:27 運動筆記 Jenny Liao



2016年人生撞牆低潮期，為了讓自己從陰霾走出來，要求自己運動，於是開始跑步，並給自己一個目標『跑場馬拉松』然後直接報名了2016年台北馬半馬。

當時完全沒有正規的訓練，更不用說有固定按表跑步訓練，更沒想到第一次報名就中籤，當時就一個人直接去參賽，雖成績很爛但還好有順利完賽拿下第一面馬拉松獎牌！

其實當時真的是被回收車一路追著跑，連續被抓3次，前2次是工作人員苦口婆心說「小姐妳跑不完的！上車吧」我焦慮搖搖頭說「我跑得完..」講完就趕快跑走，最後一次是在圓山美術館的橋，那是最後的閘道口，原本是都要被攔下來，前面有個男生被攔下了他又偷跑，這時被工作人員發現攔下，我看工作人員沒注意到我，我用盡全力拼著跑上橋跑過閘道，閘道人員對我大喊：「恭喜妳啊，妳是最後一個啦，我們要關閘道了」我歡天喜地的大喊和旁邊被我驚喜的大喊的跑友激動說：「就快跑完了啊！讓我跑完吧！」跑友表示恭喜！ 之後，就順順把最後幾K跑完！

倒數最後幾公里路!

跑完後工作人員幫我掛上獎牌那瞬間的感動的成就感，使那陣子所有憂鬱情緒煙消雲散，漸漸也就不用再吃鎮定劑控制那不穩定的自己了，揮別了意志消沉魂不守舍的自已，重新振作起來找回自己，好好過著有靈魂的生活。謝謝當時給予我很多鼓勵加油的冒牌生互助會臉書社團的讀友們。

之後，鐵腿一星期，雙腳膝蓋開始出現疼痛，當時只是一股腦耳的想完成做好件事，為了把自己拉回來，沒考慮到身體狀況。沒訓練去跑一定受傷，之後2017年再跑了兩場路跑後就休跑，2018年先是報名參加Garmin希望跑步學堂初階班，連續上了2期初階課程後加入Dream High Running Club 夢想高飛跑步社團突破高飛班，跟著總教練梁哲睿和DHRC教練助教群，跑班的學員同學們持續訓練跑課表。跟著跑班訓練一段時間後，想說2018年12月再拼一次台北馬半馬，結果9月初卻摔倒右膝蓋受傷，休養復健好一陣子後仍參賽，可惜的是沒有達到原本預期的目標，但值得讚許的是比起2016年第一場半馬，進步很多了! 未來持續訓練，挑戰突破自己。

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「真的是開始跑步才真正活過來也活了下來，也不知怎麼就很喜歡跑步這件事了，跑馬拉松是我目前喜歡且讓我生活有目標前進的事 !」

喜歡專注在跑步當下跑完後流汗心情大好的自己。相信0與1的距離是遇見那個持續進步的自己的跑者。更開心因為跑步認識了很多同樣在跑步路上有堅持有夢想的前輩跑友❣️從生活中不斷去探索去尋找那讓自己心跳加速的事情

2016 台北馬半馬21Km 賽事回顧#1 / 文章作者: Jenny Liao / 2019.6.9-10