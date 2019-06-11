帶小比旅跑台灣／嘉義啤酒馬拉松 榮幸受邀代言

2019-06-11 09:33 運動筆記 陳嘉齡



昨天我們去參加了嘉義啤酒超半程馬拉松。託蔡協成總會長的福，很榮幸受邀代言這場賽事。

也非常謝謝各位跑友，那麼熱烈的報名，讓我不勝感激。這次的賽事若有不周延的地方也請大家多多見諒並提出建議，相信下次嘉義體育總會聽取建議後，會把賽事辦的更好，再次謝謝大家的參與。賽事的前一天，我們便提早入住了主辦所提供的樂億飯店，在此非常感謝。小比前一天因興奮過度，而一直不肯睡，直到清晨五點時，他仍是毫無睡意，一直鬼叫，我只好拖著疲憊的身體，下樓和從北部特地來參加賽事的朋友們會合。

這次我所認識的眾多跑友，也因我的關係，特別報名這場賽事特地前來參加，在這裡真的很謝謝您們。一大早，在會場遇到了很多認識的跑友，大家一一合照留念，並互相加油打氣。

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本次賽事也很榮幸邀請到監察院長張博雅，及嘉義市長黃敏惠，嘉義縣長翁章梁一起來為各位選手鳴槍。因賽事前幾天，我的胃一直很不舒服又加上睡眠不足，所以狀況不是很好。所以一起跑時，我的胃就隱隱作痛，就幸好，我的閨蜜莎拉和好友曹碩芸也一同參加，沿路我們一直換手推小比，我們才得已順利完成賽事，真的很謝謝她們。

賽道風景很棒，可惜沿途沒什麼遮蔽物，加上溫度高，所以我們一直在補給站潑水洗臉，補給站除了第一站沒冰塊以外，其餘也供應充足。

另2.5K左右都設置補給點，補給也很棒，有很多東西，更有烏魚子供跑友食用。而我因為胃痛的關係，也只能看而已，根本就吃不下，實在是太可惜了。每個補給站更有精彩的啦啦啦表演，為各跑友提振士氣。

在10K最後一個補給站，更有啤酒車讓各跑友消暑，但可能因時間的關係，啤酒車提早開回會場為回到會場的跑者服務，所以很多25K的跑者並沒有喝到，在這裡給大家致上歉意，真的很抱歉，沒有讓你們喝到啤酒。

回到會場後，更有喝啤酒吃肉粽比賽，大家玩的不亦樂乎。因本人報的是第七組，參與的人數有10人，有男有女所以競爭激烈，而我也因為最後一口肉粽差了別人幾十秒，所以變成第二名，在此也恭喜各組第一名的跑友們…最後，我也在飯店稍作休息之後，才開車返家完成了這場賽事。

再次感謝辛苦的蔡協成會長，及嘉義體育總會工作人員在賽前賽後為大家奔波服務。謝謝辛苦的志工和啦啦隊為各位跑者服務。謝謝攝影師安格斯 岩武柏醇 陳俊瑋及各平台攝影師，在烈日下為各位跑者拍攝相片。謝謝來參加的跑友及一起拍照的跑友，很高興遇見您們。#18歲禁止飲酒#開車不喝酒喝酒不開車#2019嘉義啤酒超半程馬拉松#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康