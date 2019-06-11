賽事心得／太平山雲端漫步 跑在雲霧飄渺間

2019-06-11 09:38 運動筆記 簡琮樺



時間是凌晨1點半！劃破深夜寂靜的鬧鈴聲催促著我不能再賴床了，等等就要在集合點搭已經訂好來回接送的九人座專車，前往台北車站東三門，轉乘太平山馬拉松的接駁專車到賽事起跑點了。到這裡睡意全消，更誇大一些些來說，雞皮疙瘩也跟著立起來了，一個靈巧的轉身，瞬間離開熱呼呼的被窩，以飛奔的姿態迅速完成盥洗、著裝，等待著其他同行的4位團友的到來，在約定的時間內搭上賓士九人座接送車，往台北車站出發，此刻是既期待又怕受傷害的心情看著車窗外的流逝街景。

由於時間太早沒早餐店開門，所幸芊芸在全家便利店買了麵包讓大伙們充飢，而我也再喝上一瓶白蘭氏鷄精當賽前的營養品，讓我可以在賽前得到更多的跑動能量，其實在每次的練跑跟比賽前喝一瓶白蘭氏鷄精已經是我再習慣不已的補給方式了，因為我知道它能帶給我源源不絕的精力去應付每一次的比賽。

就這樣讓我在往太平山的接駁車上又沉沉的睡了125分鐘果然還是要有我最信任的補給品白蘭氏鷄精，在每次參加馬拉松賽事的前後做我最給力的後盾。

7：00前10秒的倒數開始了，這是每次我參加馬拉松賽事內心戲最多最長的一段時間，而實際上它只有短短的10秒鐘而已，而當槍響的那一刻起，身體裡的惡魔就掌控了主導權。

它絕不容許我有一絲絲的負面想法，門都沒有！除非是腳斷了不能再跑。

它也不會讓我任何鬆懈的機會，總是在開跑後一路提供我所需的能量，以最高的效率往終點奔跑著。

它唯一會耍賤的方式就是，每當到35Km左右的跑動距離時，它就會收回一半的能量，此時我只能靠著超乎常人的意志力去對抗被收回一半能量的疲憊身體，它想用最後的7公里擊垮我，然後期待在終點拱門看著我狼狽的進場。

好加在！每當此時白蘭氏鷄精都能及時的填補這被抽回的一半能量，讓我每每都能笑著進終點，而今天這場雲霧飄渺的太平山馬拉松也不意外的達成目標。

回到終點後趕緊做收操伸展動作，等待著同行的團友們進終點，最後大家都順利平安的完成太平山雲端漫步馬拉松，也都跑出能讓自己滿意的成績，真是很棒的一次團體報名參賽經驗，而大家也都在賽後恢復的過程中，再喝一瓶白蘭氏鷄精，可以迅速的補充跑全馬後所流失的大量能量，消除運動後的疲勞。

太平山維基百科

太平山隸屬台灣宜蘭縣大同鄉太平村（其實該地區分屬大同鄉與南澳鄉，戶政上隸屬大同鄉），標高1950公尺，自日治時期開始，便與阿里山、八仙山並稱台灣三大重要林場，主要的樹種為鐵杉、台灣扁柏、紅檜等珍貴林木。數十年的林業，使得山下的林業轉運貿易中心羅東鎮興起，奠定今日繁榮基礎。

1982年，太平山禁伐，太平山林業走入歷史。次年，太平山國家森林遊樂區成立，太平山由原本的林場轉型為休閒遊憩場所。

太平山位於宜蘭縣大同鄉，標高1950公尺，由於蘭陽平原三面環山、一面向海，來自太平洋的水氣匯集於此，相對濕度往往高達90%以上，終年雲霧環繞，每逢寒流，時常由於低溫加上水氣豐富而降雪。

太平山區內的翠峰湖是太平山的著名景點之一，海拔1840公尺、面積25公頃，為全台灣最大的高山湖泊。