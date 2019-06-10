賽事心得／長野馬拉松達成BQ 痛苦都是想像的

2019-06-10 10:03 運動筆記 Morris Chang



「紀錄不是可以追求的東西，而是努力後自然而然產生的」 - 關家良一

賽道最後進入了南長野棒球場，距離終點已經不到300公尺。大約28公里開始太陽露臉直曬，終點前處於頭暈時而恍惚狀態下的我，勉強眼睛睜大終點前的計時大看板，顯示著 3:02:5x 有點那麼不真實，原來努力了這麼久我真的辦到了!！

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意志力最終還是帶我到終點了（B402 Lucas表示：還在那邊給我散步厚） 照片：All Sport

報名長野馬的原因

1. 前進波馬：好友有機會以BQ成績參加2020波士頓馬拉松，一起去也比較好玩有伴。(BQ: Boston Qualify 即波士頓馬拉松的「成績門檻限制」，才有機會參加此場馬拉松)

第一次看到波馬獨角獸🦄️獎牌是R2R波馬女神王小茹帶回的。照片:台北R2R

2. 氣候適中：早上八點半開賽大約是10~15 度內，再怎樣熱還是比此時台灣溫度舒服吧！？

3. 賽道平坦：路線全程最低點和最高點海拔差小於 45 公尺，所以容易破PB！？

4. 賽事時間：每年波馬報名時間為九月中，這期間較近的AIMS認證賽事，除了四月長野馬就是八月底的北海道馬，但是八月底比賽，台灣是大熱天訓練一定會大打折扣的！

哎呀，主因一定是第一點，不然一月才剛跑完渣打馬的我，接著又再跑全馬～可是很虐心的😨🤢，也是知道自己渣打馬很難一次直接進步到3小時05分內（我的BQ資格）這麼多！所以這場是最後的波馬資格保衛賽啊！

好友 (左二) Lucas 2018大阪馬2:49:11 與 (左三) 映全 2019國道馬 2:59:19

GarminPB班的目標賽事1月台北渣打馬，僅跑出預設的低低標3小時14分。照片:Garmin

不過！！報名後仔細看前輩心得文後，才知道這時的日本是個詭譎多變的季節，這場賽事有遇過大雪與下大雨，當然這時候即便日本也常是天氣很熱！！

但是「跑者本來就沒有選擇天氣的權利，只能自己好好努力」，不是嗎？這場賽道狀況呢！？也是報名後才認真研究，前面五公里緩坡，二十公里五輪大橋，三十公里後也不是平路，還有口耳相傳的河堤的一擊必殺大逆風，讓跑者體會什麼是叫做懷疑人生！！看你還敢不敢沒練就來跑！！

前一天到善光寺順便巡田水看一下賽道的最高點...還真的很平...很平...

有幾個路段實際是看不出來的微上下很緩坡，後半段有經過國道還有河堤橋是需要上下小坡

「我們無法決定天氣，那就決定自己努力一點吧！」

好吧！！知道那麼多的不利因素，那我就賽前練習多努力練習吧，一定可以克服的......吧！！？？

不要僥倖只妄想遇到日本的都是好天氣！不要僥倖沒有好好的訓練，想單靠那腎上腺素用力跑！畢竟這是馬拉松是42.195公里 （高速公路基隆跑到林口），不是42公尺！

開啟訓練吧！

路跑界所謂的全馬賽後坐月子1～2個月（即減低訓練量與休息恢復跟用力吃），我這次當然並～沒～有！原本1月渣打馬的目標設定至少時間在3小時10分內，但僅跑出3小時14分的低低標！當時其實心情是很低潮沮喪的，還好接著是公司北京開會兼尾牙聚會可以散心一下，而剩下週期也很短，也沒有太多時間讓我好好沉澱，僅一周後接著就緊湊的開啟大同猴約12週BQ訓練計劃。

但是想著...我只有約12週時間，而且幾乎是得用上個週期的半馬速度...來跑這次全馬的距離！！其實內心很害怕達不到的😩🙈！！有跑步的人就知道那個難度了...

來到北京長城散心漂浮一下

Hello 我是守護大同高中晚班的大同猴🐒

賽前訓練狀況

這次時間實在很趕，因此規劃好課表後也是傾聽自己身體反饋中ㄧ邊修正的，也謹記著這次五個要點：1.慢慢跑才會比較快 2.疲勞但不過勞 3.一起吃肌吧 4.定期保養很重要 5.持續.規律還有意志力

最差狀況

1.賽前安排一次國道半馬的用馬拉松配速跑，但是沒跑好！本來預定穩穩體感順跑可以90分鐘就好（p4:13～15/km) ，但賽前兩天莫名後背肌痛。比賽中又側腹痛與橫膈膜痛來攪局，別說什麼目標了，更創了近一年的PW 93分鐘 (個人最差成績），信心徹底的瓦解！對於長野馬成績真的沒信心！不～是真的很沒信心！

原本這場會DNF的好在遇到好友建祥，掉速的我給他拎我回終點。照片:All Sport

2.大約從強化期（Build）開始，即便慢跑p6:00~6:30/km側腹痛常發生，有時接糾結痛只能用半跑走的狀況才緩和，讓我摸不著頭緒；而在巔峰期（Peak）期間，身體是達到負荷最大，這期間很注意戴口罩的我，還是莫名感冒了...就這樣賽前也換了多家診所的藥，還是反覆的狀況，好在原本賽前的大咳嗽，變成偶爾咳一下。（猴按：足足從４月初直到約５月中旬感冒才好～）

每次全馬賽前儀式似乎是吃感冒藥...還好這次提早一周到可以趕快調整。

最好狀況

1.巔峰期(Peak)最長距離37公里：以賽代訓（Long+Tempo）跑課表！一早起床天未亮4點就到中正紀念堂報到！！先跑了約20公里Long（p4:40～p4:45/km)，接著時間差不多趕到旁邊總統府>，6點起跑的發票杯，鳴槍後，就告訴自己今天是來跑課表一定不能爆衝太快，穩住配速Tempo (p4:15/km左右)，最後跑完還可以游刃有餘的收操緩跑5公里，結束這個恐怖的長課。

感謝James的拍照，發票杯最後的順力跑出了Ｌ+T課表。照片:James

2.賽前二週的兩小時L+T課表：在漸熱的天氣（27.5公里 p4:22/km）大約7成力順利完成，這才讓我真的覺得有機會長野馬跑進BQ 3小時05分的可能性。

最後一次好熱長課2小時(27.5公里) 感謝遇到的R2R景美路上競技的大家加油。

L+T的課表雖然真的好累，但跑好會很有成就感

比跑課表又更有意義的

AED Runner：一直自己跑課表身心還是會疲乏，因此抽空安排也是DVTT跑團 AED Runner身份的我，背著AED守護賽道中的跑者；

軟骨氣活動：除了安排跑步活動外，更是每次教你一些不一樣的技能；

幫忙配速跑課表：這期間抽空與菜菜老師晨跑活動，與初挑戰女子馬或是希望破二的同學配速跑長課，這些活動也是默默給我更有動力，所以一定抽空參加。

高雄馬以賽代訓LSD 25km 守護跑者，此次與蘇育德醫師負責完賽時間2小時15分的跑者，照片的(下右二)潘醫師也是BQ跑者。照片:運動筆記，DVTT

菜菜老師晨跑活動，破二列車配速練跑。照片:菜菜老師

跑步與不一樣的技能學習，每次單元都很有趣 哈哈。照片:軟骨氣

每個周末叫醒我的不是鬧鐘，而是出去Long Run！！

全馬就是屬於長跑，長跑就是常常要長跑，避免不了的就是Long Run，以前也常耳提面命的跟跑全馬的朋友說：如果你無法一週跑超過42公里，那你又怎樣的有自信心一個早上跑超過42公里的距離呢？

全馬真的～真的～真的～是一個值得尊敬的距離啊！趕快跪～跪～跪Orz！所以，寧願訓練時辛苦一點也不要比賽時痛苦！真的不是在開玩笑的！🙈🙈

主要訓練的12週，每個周末循序漸進扎扎實實的跑了12個Long Run

一月：17km（全馬後一週微LR）- 25k

二月：21km - 30km - 25km（AED runner) - 33km

三月：34km - 21km（國道半馬配速）34km- 37km - 34km

四月：2hrs: 27.5km - 接著就是倒數約10～14天努力吃飽與輕鬆跑為主的賽前減量期。

12周跑12個Long真的很累呀

這段期間感謝最常一起跑的8BQ河濱團與認識的萌少女跑跑班的朋友。

這三個月左右跑了約1,270公里，包含了前一個周期在GarminPB班的距離，超過2,500公里連自己都覺得驚嚇！

1月13日的渣打馬後開始記錄的距離如下:

一月：167公里 二月：371公里 三月：507公里 四月：230公里 (不含全馬)

連同GarminPB班16週與這次14週，足足至少30週時間，距離超過2,500公里。圖片:馬拉松世界

出發長野

賽前查詢了天氣大概是5~15度還有可能飄雨，肯定是個大破PB的好天氣，但隨著比賽接近溫度又上修來到預估10~20度，心裡開始更緊張與不安...

而因為紅眼班機一早到日本肚子很餓（雖然搭廉航時啃了麵包），從機場轉車長野時，先到東京車站內吃了利久牛舌（感謝波馬女神王小茹提供～哈）趕快安撫這陣子側腹痛的肚子，另外，長野車站的Ramen Misoya是先炒過的料還有加蛋，再放入拉麵中，真的很特別又好吃。

全馬賽前一周是最輕鬆的除了吃還是吃XD

提前到日本的兩天真的很用力吃，搭飛機時，啃麵包；搭新幹線空檔時，啃麵包；在善光寺和逛街時，還是繼續抽空啃麵包XD，三餐當然除了拉麵還是吃拉麵為主，也為了緩和賽前所有緊張的心情，也不小心路過輕井澤Outlet買個勾勾衣，還有到長野的善光寺拜拜希望乞求順利完跑達BQ。

善光寺前拜拜後來個漂浮照放鬆一下

賽前把補給裝備排排站再次檢查確認

賽前裝備檢查與預計補給的時間，僅搭配喝大會的水或運動飲料

1.32Gi能量膠：賽前30分鐘（紅色Amino），7km，15km，22km，30km，35km

2.32Gi咖啡因和TOP SPEED：30km，38km (讓最後興奮衝一個！)

3.BCAA：賽前30分鐘，20km，30km（稍緩解延後一點疲勞!! 但沒有練夠還是一樣的XD）

4.32Gi電解質膠: 28km（聽說防抽筋？）

賽前一天的三餐進食都會提早，晚餐也一定大約6點吃完，接著回家再次檢查裝備後，就準備睡覺！？ 不！！再吃一下麵包或是八寶粥XD，大約9點前睡覺也要記得多喝水（讓筋膜保持彈性！）

睡前一樣吃飽！這樣才好...上路啊，畢竟42.195公里😨😨

比賽當天：出門跑個Long而已

賽前收到大家滿滿祝福加油打氣

「量夠了，上場就別想太多了，都是多餘的」

「穩穩跑 我們在台灣幫你加油」

「享受比賽 加油🤜🤛」 ( 可是講的這個人好像沒有享受過...XD 哈哈

「加油 加油 幫你集氣」

想著這12週時間辛苦跑了12個Long，三個月跑了距離超過1200公里，今天也只是出門跑個Long，只是有點長還有點快呢...

>>距離有點長...大約42.195公里 😐😐

>>配速有點快...大約上個週期半馬配速 (p4:15～4:18/km) 🙈🙈

想想自己練了這麼久會緊張嗎！？ 不會啊！

才怪！......

真的很感謝大家很溫暖的加油打氣

很緊張的我感謝大家加油外，還收到瑋琳姐的天外飛來一筆加油，讓我爆笑的緩和情緒

一早的天氣比預期的有點冷約10～12度，似乎風也不像昨天大，還好不是前天周六那一早就是太陽直曬熱天，我們也嘀咕著這場是個破PB的好日子！而忘了帶雨衣的我微發抖，還好剛才遇到同為台灣來的Fred，讓給這次一定要帶個BQ的我。

長野馬拉松不愧是IAAF銅標認證賽事，規模雖然與東京馬和大阪馬動輒三萬人相比少了許多，僅有一萬人左右的中型賽事，但場地規劃很好 (畢竟也辦了21屆了XD) 我們三人先到了規劃的跑者暖身區緩跑暖身，現在心情一樣很緊張，是一場我得全力以赴不能出狀況的賽事啊！！是比PB更重要的BQ (抖~~)

依照成績的號碼，一萬多人賽事排第1005編號 ；暖身的棒球場

起跑前的內心戲是...

右手輕摸橫膈膜希望他這三小時冷靜一下，還有也摸了肚子的側腹跟它對話：「嘿！這幾天帶你吃好料，今天好好乖乖啊！」

也習慣拍了拍雙腳小腿肚~告訴它：等等放輕鬆一起加油了！長野馬拉松編號1005跑者 張宏志準備好了！給瑞哥Gary也一再叮嚀的「慢！提！穩！放！」也是有記得

5！4！3！2！1！鳴槍！

起跑至善光寺前

起跑後，前面些許的小下坡後，接著為一路5公里上坡不用錢的的路段，較陡的為善光寺前的200～300公尺，就這樣一路穩定的過了這第一關，這路段也是整個賽道比較高點處。>前面5公里下坡最快穩在配速p4:05～4:10/km，上坡稍慢在p4:15～4:20/km就好，我們三人也隨時確認配速，避免前面興奮過快，我也告訴著自己趕快調整好呼吸。

感謝Lucas和Fred穩穩帶我穩住順利過第一個大魔王。圖片:All Sport

5公里過後

這一區段也是跑者最容易興奮過快配速的前半段，我們提升速度在目標馬拉松配速在p4:10～4:15/km左右而已，稍微不小心過快就提醒配速壓回，預計一直保持著這配速至少到20公里的五輪橋左右，當然速度很快的日本跑者前面一路咻～咻～咻的刷卡我們。

這路段也是逐漸跑往郊區的路線，但還是蠻多在甘巴爹 很熱情自發性的日本民眾，但我沒有特別給予回應（畢竟比起大阪馬櫻花妹少了許多～誤～），是很專注在自己的體感順暢度還有呼吸節奏。

穩住!!穩住!!穩住!! 是這樣吿訴著自己！

配速手環提醒著要前面要 慢！慢！一定要穩住！！還有38公里就想像自己來到中正紀念堂。

21公里半馬處

一直保持體感順暢的7成力巡航跑著，經過半馬處顯示時間是1:29:5x 左右，破了自己期許半馬成績的PB90分鐘，雖然很感動但畢竟全馬的重點是30公里之後，而他們也偶爾轉頭看一下我的狀況，我也回報著說p4:10～15/km心率還可以！肌肉還可以之類的話，讓他們繼續安穩地的配速，大腿也可能這次提前減量得宜沒有絲毫沈重，其實直到半馬處都覺得自己有機會Sub3

大約兩周前的感冒直到比賽這天還是喉嚨微恙，雖然偶爾的突然咳嗽，但呼吸還算順暢，就這樣穩住了第二道關卡微緩上坡的五輪大橋區段。 先看到補給站的一樣會提醒著：前面有水站！！ 前面有水站！！ 記得補水！！ 記得能量膠！！我也於這個水站吃下了第二包能量膠。

五輪大橋附近Lucas帶前面，Fred在後3~5步距離壓陣。圖片:All Sport

約莫30公里不到

原本涼爽的陰天，白雲從本來的手牽手逐漸慢慢地分手了...溫度雖然僅有15度，但這可是無雲的太陽直曬且後半馬身體引擎過熱下~體感開始母湯了！已經身體冒煙衝破25度C！ 心理只...想(ㄓㄡˋ)著(ㄇㄚˋ) ！哇 (ㄍㄢ) ~好熱！好熱！ 好熱！

心想著:見好就收見不好就收，見好熱要趕快收XD 跑越慢越熱啊~~

這時候的我配速也逐漸掉出p4:15/km，而Sub249的Lucas在此時也因為膀胱快要炸裂，先上個廁所一分鐘後，再開個p3:50/km配速追上我，大概深怕ㄧ不在我就沒有嘎屌配速了！？還是因為速度太慢！其實他想跑一下間歇！？（猴子問號🐒❗️❓）

我與Fred(藍衣)在前面，（影片後30秒白色跑衣）Lucas故意尿急廁所後追上，才可以趁機跑個間歇p3:50/km （猴子問號🐒❗️❓） 影片:長野馬官方

35公里

經過大會35公里處與時間顯示著 2:29:xx ，開始掉速的我也讓Lucus不斷的回頭看我在不在！還有報配速的頻率更高了！

「Lucas: 420了！420了！~ 425了！425了！」

「Lucas: 掉速了！」（其實是想要說，你還給我在那邊散步啊！）

數學沒很好的我也快速的心算一下，如果掉出p4:25/km 別說拿一個BQ了，連PB都很危險的！所以此刻的我一聽到p4:25/km 會記得一定要趕快擺起手！跑起來！

從這裡開始Lucas的回頭率真的很高，也是讓我覺得我真的要多努力才不會被抓到很費力XDD，因為曬得頭暈關係雙腳也十分的沉重抬不起，以為配速掉到5分速，看了一下錶還在p4:25/km 不敢置信～感動啊😭😭

天氣很熱 Lucas回頭一直說掉配速了XD， 後來Fred稍緩體感順跑。影片:長野馬官方

每到賽事後半段總是心裡常常這樣激勵著自己

「都已經走這麼遠了，就別介意再多走一段吧」

可惡啊～～～心裡的惡魔此時卻又冒出頭說：停下來吧！休息一下再跑！已經差點跟Lucas說：我～～～可以休息10秒嗎！10秒就好！ 但還是沒有勇氣喊出來！

（不過經過水站有偷偷掉速５秒休息，事後知道還是被他發現...）

但...還好天使也很快出現了說：張宏志！擺手！擺起來！擺手就會抬腳了！頭有點暈，不是靠什麼肌力再撐～～～而是只有自己的意志力。

河堤旁的滿滿油菜花田和櫻花，根本無心欣賞啊～～這個大太陽直曬，對於習慣天冷的日本人也越來越多人掉速，看著他們真的都是用生命在跑，還有一幕看到抽筋跌倒的日本人，還半爬走的繼續跑著，這時我也覺得身體處於失控邊緣，再快可能暈倒！但再慢也就沒有BQ！

(此時也看著那個，在28公里中拿了包大罐Amino能量膠的Lucas，都沒放棄沒丟掉能量膠了，我也要有這種堅持的精神（猴子問號🐒❗️❓）)

滿滿油菜花田配上大太陽根本無心欣賞啊！照片:All Sport

38公里

嘎屌！撐住！再四公里 ！中正兩圈就到終點了！

38公里就想像與大家共跑的中正廟，時間會比較快一點！？(一旁的國宇也3小時01分達BQ了) 照片:台北R2R

於是開始想像著～自己來到最熟悉一圈兩公里的中正紀念堂，真的只要兩圈！只要兩圈！你很棒，再跑兩圈就是終點了！

身體很疲憊但這是想著這次好多人幫助我還有賽前鼓勵我，或是用線上App追蹤打氣（雖然有人應該是早上邊睡醒又邊看又邊睡），比我更相信自己的大家，這些其實都是我在最後幾公里給我動力的來源，如果要放棄也要到終點在放棄啊！

真心感謝大家的線上應援或是賽前加油。

最後2公里

這時候已經幾乎氣力放盡，雙腿抬不起來配速掉到p4:40～4:50/km，一直到最後進入棒球場200公尺不到，看了大會時間顯示，知道自己即便現在抽筋定竿再拉個筋爬回終點！還是前面突然一個窟辣讓我跌倒個狗吃屎！雖然已無法Sub3，但至少帶PB也達到BQ成績！

還在邊彌留晃神的我，此時Lucas也回頭叫我Go~Go～Go（然後Lucas帶著他還在手中的能量膠噴出去了～～我被開了200m（猴子問號🐒❗️❓）) 哈哈哈 ，不是啦 其實他示意我跟上，可是我真的頭好暈雙腿好重好重！

從28公里拿在手中的能量膠也不放棄的Lucas 與 #到了叫我 真的是快睡著的我😪😪。照片:All Sport

抵達終點這瞬間，已沒力癱軟頭暈想倒地，Lucas 和也接著到終點的Fred也攙扶著我，很感動也覺得不可置信！我竟然進步那麼多！我知道除了累積一定也是有奇蹟！

跑完當下體會到原來剛才的痛苦都是想像的！

撐住一定可以過去的！

完賽時太陽更大了，感謝你們讓我撐住了

記得GarminPB班校長林駿豪說過：無法做到每次很好，那就做到單次最好！」

也許訓練期間都會有狀況不好的，但這次比賽努力做到最好了！

謝謝那個繼續再努力12週進步了12分鐘～努力撐住不放棄的自己😊

波馬的門檻設計真的很是「很恰到的累啊🤢😨🥵」！～常聽到的那句「波馬不是給天賦異稟的人跑的，而是給努力的人跑的」

錶按時間: 03:02:37

大會時間: 03:02:59

不管下次全馬有沒有Sub3，至少心情是輕鬆的，附上與哥哥和姪女的飄浮解脫照XDD

也是在全馬賽後坐月子的記錄證XDD 他是熱騰騰的一個月後才寄來台灣，也讓我知道不能再拖稿了

在長野車站拍了張留下最後給予滿滿回憶的長野

By 猴🐒