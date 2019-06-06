賽事心得／第三屆中油接力路跑 凝聚隊友團結心

2019-06-06 09:40 運動筆記 Po



2019 第三屆中油接力路跑大賽，地點在桃園市煉油廠內舉行，這次來自各界好手來參賽，來爭取冠軍大獎盃。此次主辦單位由桃園市體育運動志工協會，桃園市民間運動社團路跑接力邀請賽分別有菁英組，5 位選手各跑 8 Km，4 男 1 女，還有挑戰組，3 男 2 女，及企業組十人 10 位選手各跑 4 Km，路跑接力最主要目地，讓大家一起團結一棒接一棒，接力路跑象徵團隊精神，一起穿同樣衣服而相聚來跑步。

當天選手進場時間為：5 點 30 分至 6 點 30 分(進入管制點請出示 E 化電子停車證)識別 汽車、機車。相同 6 點 30 分以後辯證將交還門口警衛辯證，需要配合警衛辦理。請大家遵守園區規範，不抽菸、不攜帶燃火禁品按照大會安排路線進行，勿路邊亂停車輛。

期待今年拿下冠軍為團隊爭取榮耀嗎？團結你的隊友來喊聲，讓彼此更凝聚團結心一起加油。如果覺得比賽常孤軍奮戰，您一定要那就要來場接力賽。

比賽前需要先熱身

每周固定訓練跑，哥跑量不多，就輕鬆跑跑操場及運動公園。並於跑完後搭配白蘭氏鷄精，能幫助舒緩運動後疲勞。讓哥天天有活力。對運動補給充滿活力，尤其針對消除運動後疲勞，提升活力，準備開始起跑。讓身體的運轉迅速進入狀況。補充營養流失，幫助恢復元氣精神。

超級大獎盃 等您抱回去

第一棒準備起跑

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用盡全力，完成該棒次任務，再堅持一下！繼續用力尋找身體裡最後的能量

為在終點等待你的是全隊隊友，這是喜歡跑步的原因，個透過折磨自己來讓自己不斷成長，不斷超越自己的一項運動

補給不錯喔

天氣熱就是要吃消暑西瓜

目標是維持自己節奏配速，感謝有白蘭氏鷄精，讓哥體力充沛健康滿滿，感恩最好的補給，快速恢復體力，別忘了來罐白蘭氏鷄精，幫助你賽前儲備能量，

賽後快速代謝乳酸、可以舒緩運動疲勞喔!

感謝辛苦志工及攝影大哥大姊，

這種感動，只有跑馬拉松的人懂，原來志工熱情加油，

最清楚跑馬者的需求， 最了解跑馬者的心聲，馬拉松一直上演著溫暖感動的故事，人，真的是最美的風景!!!香蕉哥只有默默支持 只有握拳感恩

真心謝謝您們辛苦了! 加油! 給自己目標與動力---下一場在裡！來找回你最初的速度感！

希望 2020 中油接力賽更好的參賽體驗

照片感謝 : 尋寶網 桃園市體育運動志工協會