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路跑／SEIKO第九屆城市路跑賽報名啟動 探索城市之美

2019-06-05 15:30聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

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2019 Seiko Super Runner城市路跑賽即將在9月8日(日)於總統府前廣場活力開跑！主辦單位SEIKO以旗下運動錶款系列Seiko Prospex精神概念「盡情探索」作為此屆主軸，特意設立12.5K「精準潛將組」與3K「盡情探索組」，並新增限量200組的「9人跑團挑戰組」，邀請跑者一同挑戰每個精彩時刻。報名時間於6月6日(四)上午9時正式開跑，滿額為止。另外，每年深受跑者喜愛的SEIKO X ASICS精準訓練營，與往年不同，今年訓練營三站訓練營分別選在台北大直橋、貓空國手之道以及金山海灘移地訓練，過程也會安排跑者們攜手淨灘，為海洋生態盡一份力。

精準訓練營移地訓練，結合淨灘一同響應愛海洋

一如以往，SEIKO除了舉辦賽前「精準訓練營」外，一改先前在田徑場訓練，本次訓練營在8月10、17、24日帶領跑者探索各地之美，分別於台北大直橋、貓空國手之道以及金山海灘進行課程，內容包括跑步姿勢、爆發力、彈跳力、體能、核心肌群等訓練，跑者們透過訓練同時，還能盡收北台灣各地美景，透過路跑，享受與大自然共處的時光。

這次精準訓練營由亞瑟士專屬教練團為跑者、配速員量身打造課程，更安排配速員帶領跑者相互訓練，期待跑者們在Seiko Super Runner城市路跑賽當天都能突破個人最佳。不光如此，8月24日(六)於金山海灘的訓練，教練團也會帶著跑者們一起淨灘，維護台灣最美的北海岸，SEIKO共同保護海洋生態。

相約報名享好康，精美贈品送給你

2019 Seiko Super Runner城市路跑賽將於6月6日(四)上午9時受理報名，至7月17日(三)下午5時截止，滿額為止。在12.5K賽事中主辦單位新增200組「跑團挑戰組」名額，湊滿9人報名即可獲贈團報專屬的12.5K團報專屬布旗，別具意義。

城市路跑賽系列好禮送給你，凡成功報名賽事的跑者皆能拿到限量紀念賽衣。於網路上，跑者只要在指定時間內完成報名，皆能參加由SEIKO、ASICS提供的精美獎品抽獎活動。賽事當天，完賽後更能獲得精緻完賽獎牌、毛巾等好禮，透過城市路跑賽，一起與SEIKO盡情探索，一同發掘城市之美！

賽事報名資訊：

報名時間：2019年6月6日上午9時至2019年7月17日下午5時止

報名組別：3K盡情探索組（限額4000人）、12.5K精準潛將組（限額6200人）、12.5K跑團挑戰組（限額200組、每組9人）

一律採用網路報名

精準訓練營報名資訊：

報名時間：2019年6月21日上午10時至2019年7月5日晚間11時59分止

報名人數：100人，滿額為止

報名方式：報名期間跑者請至Seiko Super Runner城市路跑賽官方粉絲團，置頂文章下方完成指定任務，並Hashtag #SeikoSuperRunner以及#SEIKO盡情探索就有機會成為訓練營的一員唷!

Seiko Super Runner 城市路跑賽詳情請洽：

官方網站

官方粉絲團

2018年比賽畫面。 主辦單位提供
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2018年比賽畫面。 主辦單位提供
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