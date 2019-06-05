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賽事心得／桃園Zepro Run路跑 山路大考驗

2019-06-05 06:00運動筆記 周鶴樺

1月中報名後，剛開始還有照著節奏自我訓練，但也許是天氣的關係，4，5月加起來只跑了不到30公里， 對首次的山路試煉也愈來愈沒信心，既然如此，那就當作來練體力好了！😇

很早就出門抵達會場，避開車潮也能稍做調整，吃早餐的同時也準備熱身，只希望完賽成績不要太離譜！場地還算完善，動線也OK，讓首次參加這個跑友普遍好評的品牌活動，多了一點好感！😊😊

隨著時間往下走，人潮慢慢聚集，天色也慢慢亮了！現在的氣溫約20度，降雨機率10%，希望能平安順利完賽！

6點準時鳴槍起跑，沿著水庫大壩下方停車場開始往壩頂進攻，開賽速度還不錯；繞過整個後池來到賞楓公園(好漢坡)，馬上就開始懷疑人生；速度也從開賽的4'40左右迅速掉至5'10！！這樣是要怎樣追平國道馬的成績啦！！😭😭

好不容易上到壩頂之後，就開始就是無止盡的陡上坡，讓很久沒有讓肌肉產生乳酸的我，就在今天全部生好生滿！雖然還是有緩下坡能稍喘口氣，但對整條賽事路線來說，都還是處於爬高的狀態！！🥵🥵從起點的海拔145公尺，一路爬升到最高點的345公尺，對只是跑身體健康的我來說，真的比推747主艙還累啊！！😱😱

雖然有著無止境的上坡下坡來考驗人生，但還好有足量的芬多精及沿途補給讓我覺得還是充滿希望；只是每個補給點距離約3K，跟一般的路跑或河濱公園的2.5K來說，其實差異不大。但對山路所耗費的體力來說，多的那500公尺，真的差很多啊~~😫😫

不知道過了多久，終於~來到了折返點，時間也來到了1:13:20，看來要追上國道馬的成績，除非是國內總一的選手附身才有可能了！😂😂持續拖著沉重的步伐，看著距離指標牌慢慢從13K..14K...到18K..19K，終於有要完賽的感覺了，真的好想哭啊！指標21K，拜託你快點出現好嗎?

踏過起點拱門的晶片感應墊，終於完成了這場地獄試煉的路跑！這回半馬路跑，路線真的不輕鬆，也真的很有感(我是說乳酸😂)，刻骨銘心的感覺，跟去年我的初全馬有異曲同工之妙！

你問我下回要再跑山路嗎？我只能說，哈哈～～😰😰

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半馬組(21公里)路線說明(起點)石門水庫南苑停車場 → 坪林收費站 → 環後池橋 → 發電廠 → 賞楓公園 → 壩頂公園 → 管理中心 → 苗圃 → 承恩路口 → 東尼咖啡 → 水漾石門(折返) → 東尼咖啡 → 承恩路口 → 苗圃 → 管理中心 → 壩頂公園 → 賞楓公園 → 發電廠 → 石門水庫南苑停車場(終點)

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