賽事心得／芎林文林閣路跑 被放鳥之人生半馬初體驗

所以說，人真的不能鐵齒，絕對不要亂說「我下次再也不要....」之類的話。

2017年2月，我一個（把練身體當興趣的）瘋狂朋友「楊咔蹦」突然LINE我「要不要跑馬拉松？」我經過好幾天裝死已讀不回後，他竟然沒放棄，繼續盯我「喂！你這樣放棄人生好嗎？」我只好狠下心答應「好啦好啦…」決定報名參加21公里「芎林文林閣」半馬賽事。

結果，賽前只練跑三次，每次都只有跑一小時六公里，然後就覺得自己不行了。還有一次，被「楊咔蹦」逼著去南寮跑步，但因為我東摸西摸太晚出門跑步，雖然如此，還是莫名其妙也從頭前溪橋下跑到南寮，如果不是遇到步道施工，只好無奈折返，不然我絕對繼續跑下去。（楊咔蹦：「最好是。你明明大大鬆一口氣」）

「那個 …我覺得我完蛋了耶。」（我心虛）

「很早就跟你說要練跑了呀！不然妳就放棄好了啦，反正人生就這樣放棄也沒有關係啊！」（楊咔蹦輕蔑不理）

結果，比賽當天，號稱體能100分的楊咔蹦給我因為流感臥病在床，突然，我就自己去跑21公里了！（楊咔蹦！你這樣對嗎！）

衝著要證明給楊咔蹦看我做得到，前晚我根本緊張得沒睡好，提早一個小時就到會場，賽事過程中，我告訴自己「不要放棄，怎麼都不要放棄跑下去！」

賽程中，有好幾段上坡山路，許多看起來超專業的跑者都放棄直接用走的，我想起楊咔蹦告訴我的「上坡路也不能停下來用走的，慢慢跑，就像腳踏原地也沒關係，只要願意向前，就永遠比走路還要快！」果然上坡路段追上許多人。

跑半馬前不久在公司讀書會，和同仁分享看了一本「20小時學會一件事」，書中幾個小秘訣「把困難的大事，分解成容易達成的小事項」「再怎麼痛苦，都要撐過20小時」「在每個小步驟中，找到樂趣，不要想我還要多久才達到，要想：我已經做到多少了！」

這20小時，我把它當作21公里來實踐，我把平常訓練（真敢講？，明明就臨時抱佛腳）的6公里，想像成「我只要完成3次6公里再加1公里，我就可以完成了耶！」

（←被同事糾正：喂！6公里的3次加1公里只有19公里好嗎？你根本數學算錯）

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每完成一次六公里，我就念自己的名字，稱讚自己「你超棒的！」當跑山路跑到想罵髒話時，就告訴自己「keep going，不要放棄！不要放棄！」我想像著，我順利完成半馬挑戰後，可以告訴我的同事「這20小時學會一件事」不是理論，是真的可以實踐的實戰方法！然後逼自己一定要成功。

我也謹記楊咔蹦（根本背後靈陪跑的概念）提醒我的「每個補給站都要喝水、吃東西，才不會抽筋或體力透支！」果然，我一直跑到終點，都沒有出現口乾舌燥或癱軟感。這跟人生不也相像嗎？人生挑戰太漫長，要隨時幫自己加油打氣，緩一下才能走更遠：「龜兔賽跑」的故事也一直浮現在我腦海中，我沒有能力當跑得飛快的兔子，但我可以當穩穩跑到終點完賽的烏龜！

最後，我花了2小時52分跑完了21K，比我自己預期的成績整整早了半小時。

楊咔蹦：「你竟然跑完了！我以為你會放棄耶！」

我：「啊我就抱著，『跑完這次終於有交代，下次就不用跑的心態』鼓勵自己不要放棄啊！」

楊咔蹦：「這次沒跟你一起跑，所以不算，過幾天我再幫你報一場，下次我就不會缺席了」

我：「…..」（已讀不回）