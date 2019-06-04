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賽事心得／桃園ZEPRO Run路跑 人生第二場10K

2019-06-04 06:00運動筆記 Gordan Tseng

人生第二場10K，N年前那場10K是跑休閒的，算是這半年跑步的驗收賽跑到快往生，還好有穿護膝跑。

開賽就一團混亂，停車停的比遠的勉強趕上起跑，連熱身都沒有。

跑到最後上壩頂的魔鬼坡真的不行了，只好用走的一開始以為折返點是涼亭，遠遠望見，就是跑不到還好在涼亭之前就折返了

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