賽事心得／桃園ZEPRO Run路跑 人生第二場10K

2019-06-04 06:00 運動筆記 Gordan Tseng



人生第二場10K，N年前那場10K是跑休閒的，算是這半年跑步的驗收賽跑到快往生，還好有穿護膝跑。

開賽就一團混亂，停車停的比遠的勉強趕上起跑，連熱身都沒有。

跑到最後上壩頂的魔鬼坡真的不行了，只好用走的一開始以為折返點是涼亭，遠遠望見，就是跑不到還好在涼亭之前就折返了