帶小比旅跑台灣／山海圳半程馬拉松 又下雨又出大太陽

2019-06-04 06:00 運動筆記 陳嘉齡



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獎牌借來拍的

昨天早上，我和小比去台灣歷史博物館，參加了台南山海圳半程馬拉松。

因為起跑的時間很早，所以我三點就出門了，而三點小比這孩子還沒有睡，一直在床上玩夾縫中求生存的遊戲，不跟他玩，他就一直鬼叫的吵我，所以我整晚都沒有睡，到車上以後這小朋友就這樣子睡著了，可惡，竟然睡著了。

到了會場之後，感覺回到第一次參加路跑的時候，因為找不到認識的人，我們只好乖乖的在旁邊坐著，等待賽事的開始。

沒多久，終於看到認識的人了，也開心的跟他們打招呼並拍照留念。

大會的開場很熱鬧，而天空也開始飄起毛毛雨，為了怕小比淋雨，所以我就去車上拿雨衣和雨傘，並把它給小比穿上。

當賽事鳴笛聲響起，選手也一一出發，這時候雨又停了，然後又出現大太陽，但因為賽事進行當中，我也顧不了那麼多，只好讓小比穿著雨衣推著他跑，直到第一個補給站，這時候天氣更熱了也變得好悶，因為怕他中暑，我趕緊幫他把雨衣脫下放在一旁，幫他灌完水之後，才繼續前進。

因這次的賽道，是跑在山海圳自行車道，可能河川沒整治的緣故，所以河面上有許多垃圾飄流，加上下雨的緣故，其實路面上有很多坑洞，加上路很小條，所以在跑的時候，我都要很小心，所以並不是那麼好跑。

沿途其實有五味雜陳的味道，不但有七里香的花香，另外還有浪浪之家狗狗和糞便的味道，我的鼻子實在很不舒服。

隨著天氣愈來愈熱，加上一直流汗，我感覺自己好像快脫水一樣，幸好沿途的補給站冰塊準備的很充足，才不至於讓人中暑。

在回程剩3K的時候，天空忽然下起大雨，我又趕緊停在路邊幫小比把雨衣穿上，並撐著雨傘，繼續往終點前進。

到了最後1K，雨又停了，因為懶得再幫小比脫雨衣，想說回去再脫好了，我就很努力的把小比推到終點完成了這場賽事。

回到會場之後，志工說獎牌和毛巾因為準備的不夠，都發完了，我聽到有些錯愕。她們說要拍號碼布，事後才會補寄給我們。拍完照印完成績後，我便走到領餐盒的地方，志工又說發完了，我……好無言啊！

接著，我只好默默地開車離開會場，回家吃媽媽綁的粽子。（我好餓啊😢）

在此恭喜朱盈穎小朱和許進富富哥上凸台。

謝謝沿途加油的跑者。

謝謝辛苦的志工和攝影師為各位跑者服務。

#2019台南山海圳半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#vison熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣