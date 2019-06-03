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日體大測驗賽 謝千鶴、曹純玉五千雙破全國

2019-06-03 09:35運動筆記 Yingzhen

第 271 回日體大長距離競技會於本週末兩天（6/1、6/2）登場，本次賽事有五位國內中長跑好手出賽，於日本體育大學健志台陸上競技場的測驗賽中，挑戰個人成績。國內兩位頂尖長跑女將謝千鶴與曹純玉昨日（6/1）傍晚在「日體大長距離競技會」 5000m 出賽，兩人不只跑出個人最佳，更雙雙打破許玉芳老師高懸十年的 16 分 25 秒 21 全國紀錄！

圖片來源：第271回日本体育大学長距離競技会

其中謝千鶴跑出 16 分 10 秒 20 （原個人最佳： 16 分 30 秒 20 ），突破個人成績 20 秒，躍升國內女子五千公尺歷代第一傑。賽後她在臉書分享喜悅：「感謝贊助商給予的支持讓我能擁有資源能一直在長跑這方面訓練，謝謝我的家人、好友的鼓勵及支持，今天有這成就，不是自己的功勞，要謝謝一群在我背後陪著我的大家。謝謝你們，這份榮耀與大家共享。謝謝日體大」

「不死鳥」謝千鶴今年初剛寫下個人全馬最佳，如今再創一全國紀錄。（ 圖片來源：謝千鶴

全國馬拉松紀錄保持人曹純玉上星期才在「 2019 台灣國際田徑邀請賽」五千公尺以 16 分 49 秒 69 拿下亞軍，昨日一舉跑出 16 分 15 秒 13 （原個人最佳： 16 分 38 秒 50 ），也為國內五千公尺歷代第二傑。曹純玉在粉絲專頁分享在賽前為自己設下「高標破全國、均標破 PB 、低標破去年自己在這一場的成績」的目標；「過程中一直告訴自己、再放鬆一點，再加上音樂旋律，整個讓我好熱血啊！而今天」賽中也不斷提醒自己放鬆一點，配速方面也很穩，甚至好幾圈秒數都超標；賽後也興奮與日本實業團好手們合影。

分享

「馬拉松寶貝」曹純玉賽後亮出比賽成績紙本。（ 圖片來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao

純玉表示：「2017 年全運會後， 5000 公尺就再也沒有跑出我該有的成績，而這次，一次讓我突破很多，從 16分 38 秒進步到 16 分 15 秒，讓我更加的期待，接下來所要進入的馬拉松訓練。」期望她持續精進、朝 2020 東京奧運前進；而兩位國內頂尖的長跑女將面對六月夏日，還能大幅刷新個人最佳並締造紀錄，若又更好的比賽條件，想必還能有所突破，也令人期待下半年國內女子長跑的發展。

而上週末李奇儒在田徑公開賽拿下五千及三千障礙雙金後，這週末首度前往日體大測驗賽挑戰五千公尺。他賽前以中強度訓練解除疲勞並維持跑感，最後不負眾望跑出分組第一 14 分 42 秒 27 並打破 PB （原個人最佳： 14 分 45 秒 95 ），追平官原順保持的台北市紀錄 14 分 42 秒 27，同登歷代 15 傑；另外「最速古人」陳囿任也寫下個人最佳成績 16 分 00 秒 20 ，距 15 分台僅差 0.2 秒，相當可惜。

李奇儒賽前暖身照。（ 圖片來源：逐日奇譚—李奇儒

儘管到長跑強國日本，李奇儒仍積極領跑。（ 圖片來源：逐日奇譚—李奇儒

最後李奇儒表示自己將把重心和目標放於 10 月的全國運動會，也期望自己在速度方面上有所提升，未來能在三千公尺障礙打破全國紀錄（現為歷代第三）。

 271 日體大長距離競技會—五千公尺
選手單位成績備註
謝千鶴台湾仁武16:10.20NR
曹純玉和諧長跑倶樂部16:15.13NR
丁政豪和諧長跑倶樂部18:33.67
陳囿任和諧長跑倶樂部16:00.20PB
李奇儒和諧長跑倶樂部14:42.27PB

資料來源：臺灣長跑競技網社團

*更多田徑資訊，盡在運動筆記*

田徑全運會許玉芳

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