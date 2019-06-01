眼睛也要防曬！運動太陽眼鏡怎麼挑？

2019-06-01 06:00 運動筆記 Yingzhen



運動時選擇一副對的運動太陽眼鏡成了夏天運動非常重要的裝備（圖片來源：Bryan 劉光宇）

眼睛長時間接觸太陽會造成什麼影響？

夏天烈日當頭，出門前我們總花一番功夫用防曬乳替身體穿上一層保護衣，但你有想過眼睛也需要保護嗎？正常紫外線 380～390 nm 的不可見光，波長短、所攜帶的能量高，眼睛長時間暴露在太陽下可能造成黃斑部病變、白內障、視網膜病變、角膜炎（光害）等傷害。因此，選擇一副合適的運動太陽眼鏡成了夏日運動非常重要的裝備之一。

今天特別邀請到 ZIV 運動眼鏡行銷 Evonne、鐵人菁英選手謝漢霖，向跑友分享運動眼鏡相關知識與跑者分享挑選運動眼鏡的心得。

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ZIV 運動眼鏡行銷 Evonne 分享太陽眼鏡相關知識（圖片來源：Bryan 劉光宇）

配戴太陽眼鏡好處不可不知

跑步時除了能保護太陽光直射眼睛外，在傍晚時還能避免飛蚊干擾而造成的視線不良。

騎乘自行車時能避免強烈紫外線，還能阻絕路面揚起的沙塵甚至是雨滴進入眼睛，也能減緩長時間騎乘造成的眼睛乾澀問題。

先求帥再求快，配戴太陽眼鏡除了能添增專業感，也不會被攝影師拍到閉眼或是 NG 照片，絕對是獲得帥氣完賽照的重要撇步啊！

該如何挑選適合自己的太陽眼鏡？

挑選太陽眼鏡時應選擇以抗 UV400 為主，可 100% 阻擋不可見光源（紫外線），再者「鏡片顏色」及「防衝撞」功能也十分重要，依照從事的運動類型去挑選適合款式。

跑步：著重穩定度 （戴上原地跳繩看是否晃動）

自行車：需具備防風功能，並建議購買太陽眼鏡時戴著安全帽，測試鏡面與安全帽是否吻合、額頭到眼睛的距離是否合適等。

謝漢霖分享，購買太陽眼鏡時建議戴著安全帽，測試鏡面與安全帽是否吻合、額頭到眼睛的距離是否合適（圖片來源：Bryan劉光宇）

說到鏡片顏色，專為亞洲臉型設計的 ZIV 運動太陽眼鏡主要以抗 UV400 的灰片為底片，並採用科技鍍膜技術，將不同功能的膜層與顏色精細地噴塗在防爆抗 UV 灰鏡片上，讓不同功能集於一鏡（抗紫外線、防撞、防油汙、防潑水及防霧功能等）。

時下的太陽眼鏡有五花八門的顏色，這些顏色又富含什麼功能呢？（圖片來源：Bryan 劉光宇）

跑友們可依不同天氣下配戴不同顏色的鏡片，以增加運動表現，以下又可分為三種顏色：

灰片：最普遍使用的顏色，對各顏色波長吸收均勻為不失真顏色

茶色片：能阻擋有害藍光，增加對比度將光線調亮，讓運動員在高速移動中仍保持視野清晰

綠片：與灰片效果相近，同為不失真顏色，更能提高對比度

TANK 系列採用大鏡面高階雙曲度鏡片，有效提供選手比賽時的清晰視線；而防滑鼻墊與可調整長短鏡腳設計，使整副眼鏡能完美服貼並固定於頭部（圖片來源：Bryan 劉光宇）

依照不同環境，挑選鏡片顏色深淺度

太陽眼鏡鏡片分為 5 種規格：CAT.0、CAT.1、CAT2、CAT.3、CAT.4（排序由淺到深）。歐標規格為 CAT.3 為 8%～18% 的透光率，而 ZIV 運動太陽眼鏡採用使用 12%～15% 的透光率，代表只有 12%～15% 的光線會通過鏡片，所以適合於戶外運動、烈陽下配戴，即使久戴仍擁有最舒服的視野。

有別於競速性運動眼鏡專業感較重，ROCK 系列除了具備太陽眼鏡基本功能，外觀鏡框及鏡面的大膽配色，無論從事戶外運動或日常穿戴都非常合適且亮眼（圖片來源：Bryan 劉光宇）

謝漢霖挑選太陽眼鏡時特別注重鏡片顏色，他偏好淺色鏡片因能避免光線太暗而造成視線不良；另外，運動時身體熱外面環境冷，眼鏡具備「防霧功能」可避免危險也很重要；最後，眼鏡整體的穩定性，能確保運動中不會過度晃動，好的太陽眼鏡能帶給你絕佳的運動體驗。

菁英選手謝漢霖，除了鐵人選手這個身份外，還開起鐵人用品專賣店，提供想投入賽事的民眾訓練平台，甚至是運動裝備販售一手包辦，建立完善一條龍服務。夏日即將到來，擁有豐富鐵人經驗的謝漢霖也與跑友分享關於夏天運動時挑選運動太陽眼鏡的心得！（圖片來源：Bryan 劉光宇）

謝漢霖分享，太陽眼鏡採用變色片能因應不穩定的天候，也可避免進隧道、天色變暗而造成的視線不佳時需要更換不同鏡片，甚至因摘下眼鏡單手控車而造成危險；除此之外，面對不確定的路線（比賽時）選擇具變色片功能的太陽眼鏡，必能給予最佳的視覺回饋，推薦剛入門的新手挑選。

眼睛長時間暴露在強烈的紫外線下將造成不可抹滅的傷害（圖片來源：Bryan劉光宇）

ZIV 專屬貼心設計

除了上述 ZIV 運動眼鏡鏡片的設計優點之外，還有以下貼心配置設計，提供跑友更多參考！

光學內視鏡系統

專為有近視、遠視、散光的愛好運動人士設計，將活動光學內框，驗光配片裝上此眼鏡光學內框後，直接鑲嵌在內側鼻墊，立即與運動鏡框合成一體，光學與運動眼鏡兩者功能合一，再也不須配戴兩副眼鏡運動。建議近視人士驗光配片時，減少近視度數 25 度入片框。（建議近視 600 度以下配戴）

配戴內視鏡時將運動眼鏡一同帶去，才能調整眼距最適合位置；平常也可將內視鏡自行拆下，達到一鏡兩用（圖片來源：Bryan 劉光宇）

可調整鏡腳系統

可調整鏡腳讓配戴者依據各自的臉型調整角度，創造最舒服的配戴狀況，且防滑腳套可提高各類運動進行中時的穩定度。（也可單獨更換鏡腳，搭配不同的顏色）

可調整鏡腳讓使用者依據各自的臉型去調整最佳角度（圖片來源：Bryan 劉光宇）

可換可調整鼻托

獨創一體成型可調整式、永不脫落 TPR 鼻墊，結合可調整式 TPR 鼻墊及鏡腳技術，可依個人不同臉型自由調整，配戴舒適度絕無僅有。

可調整式鼻托能依個人不同鼻型自由調整（圖片來源：Bryan 劉光宇）

防撞 PC 變色片

利用精密高科技防撞 PC 變色鏡片，除具備 100% UVA，UVB 防紫外線功能，且鏡片可在短時間內依陽光強弱改變鏡片深淺，保護眼睛抵擋強光。

如何保養與維護？

夏天將至，許多民眾到海邊遊玩配戴太陽眼鏡，海邊空氣水質鹽分高，建議回家後用清水清洗並用細緻不粗糙的紙巾壓乾再收納，如有灰塵再用眼鏡布擦拭，鏡片常時間處於潮濕狀態會造成脫膜，要特別注意；若是沾染髒污，則用清水清洗，用紙巾輕壓後收妥在眼鏡盒，不要長時間暴露在陽光下！

ZIV 太陽眼鏡外型與功能兼備，給予您不凡的使用體驗（圖片來源：Bryan 劉光宇）

看完了以上配戴太陽眼鏡的重要性與挑選重點後，建議跑友們到實體商店試戴後，再依自身需求選擇最適合的太陽眼鏡，一起在夏日健康、安全的運動吧！

以上文章由 ZIV 贊助刊出。

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