賽事心得／用照片記錄不可思議的東京馬

2019-06-01 06:00 運動筆記 蕭霈祺



已經很久沒有跑全馬，上一場全馬是2017的台南星光馬會想報名2019的東馬，很簡單的理由就是藉由跑步的名義可以出國走走再說日本馬拉松都辦得不錯又加上有六大馬的名號加持聽說中籤率低但還是抱持著抽抽看的心態，還是在截止前最後幾小時才請小幫手送出資料，沒想到居然真的中籤中籤當下很興奮，不過想到要開始練跑就有一點後悔覺得沒事幹嗎想不開報全馬，全馬一定要花時間下去練習最起碼月跑量絕對要提升尤其對我這種跑不快的人來說，吃課表可能也吃不大下，只能先把跑量慢慢加上來再說雖然這跑量對一般有規律在跑步的人來講可能不高甚至說是很少但對於我這種隨性跑的人來說，月跑量要100甚至是150以上真的需要一點堅持中籤公布時間是9/25，打算從10月開始慢慢加點跑量到賽前的最後兩個月，告訴自己再怎麼量少也要有150才可以

▼近期的跑量統計

知道自己不勤快，如果要自主訓練長距離應該很容易放水流因此報名了兩場賽事剛好可以當練習且補給也有人準備好整個很方便

▼預估渣打大約220能完賽，沒想到居然可以在210內，破了2017太魯閣半馬的PB ▼從沒參加過高雄的賽事，剛好這場在生日前夕還能趁機到高雄走走 高雄馬不像台北很多賽事都跑河濱，會經過一些景點可以邊跑步邊看看周遭蠻好的

終於到了令人期待的三月份3/1一大早從松山機場出發，大約一點抵達羽田機場

▼雖然還沒到2020東奧，但一出大門就看到了這大大立牆，二話不說先拍一張

出了機場先到池袋，把行李放在住宿的飯店內，隨意在mos吃個東西就前往在台場的expo

▼這一次的EXPO在戶外 ▼進場前不免俗一定要和拱門拍張照(就像跑前要再起點拍照的概念是相同)；戴著口罩是因為日本那陣子流感有點嚴重 ▼這邊是要領取物資的地方只有選手才可以進去，記得要攜帶護照及印好的表格 ▼手環千萬不要拔下來，比賽當天進場前需要掃描 ▼拿到物資了(整個流程算蠻順暢10分鐘左右)，不過在群組上有看到其他人前一天去領，因為下雨天比較久 ▼塗鴉牆上大家踴躍簽到，才第二天但已被大家寫滿滿 ▼我盡量找個小空間也寫上我的目標〝 台灣鳳凰祺SUB5 〞 ▼裡面賣很多衣服，不過有些尺寸也沒了，所以如果真的有想要再expo買東西的人會建議第一天就到 ▼裡面有試衣間可以試穿合不合身，結完帳大家滿載而歸笑開懷

▼跟看板拍照，寫上自己的目標 ▼很喜歡跟翅膀的造型拍照 ▼物資內的手冊裡有自己的號碼及名字，另外選手也有送張東京一日券 ▼台場的獨角獸鋼彈，在夜晚透過燈光看起來當然比白天有氛圍 ▼摩天輪也是台場的重要元素 ▼領物資完到陳甫介紹的印度咖哩店好好開吃一番 ▼五色咖哩搭配一個大餅可以吃得很飽

隔一天3/2走吃喝路線，準備儲存好能量為了迎接隔一天的賽事

▼來到東京必跟雷門拍個照，恰巧這地點是隔天東馬會經過的路線大約15k處 ▼第二次在淺草求籤抽到吉就是很開心 ▼沙沙小智找到這間位於淺草旁的好吃鰻魚店，因店面只有10幾個位子只能在店門外排隊，等一陣子才進到裡面榻榻米繼續候著 ▼蒲燒鰻魚定食 3500日幣，鮮嫩鰻魚沾著醬汁的確下飯 ▼日本2-3月是梅花開的季節，吃飽飯後來到羽根木公園走走 ▼滿滿的梅花

▼公園裡大家自備墊子坐著野餐 ▼還有各種攤販賣著看起來好吃的小吃，要不是才剛吃完鰻魚飯一定會買個幾樣嚐嚐 ▼來日本就是要到神社参拜，當天很幸運的看到日本傳統婚禮 ▼後面即是明治神宫 ▼日本最大的木製鳥居 ▼來到新宿HARBS下午茶一下，要排隊的店真的不是蓋的，蛋糕十分綿密一下子就吃下肚 ▼吃到一半突然發現我的手環不知哪時候斷了，內心想進場只是看一下而已只要手環還在手上就好所以無大礙 ▼這時候還不知道斷掉的地方就是明天進場需要掃條碼的地方 ▼下午茶後就在附近逛下街，晚餐吃個烏龍麵就回飯店休息

3/3東京馬當天

▼因為大家的寄物區不大一樣，所以先在車站來張合照 ▼這次東京行能跟米漿和陳甫一起太開心了 ▼大家依自己的區域準備進場寄物去 ▼進場需要掃描手環發現掃不過，因為斷掉處剛好是有條碼的地方 ▼當下超傻眼的心想怎麼辦護照也不在身上，腦中頓時出現很多小劇場。後來工作人員叫我去資訊站詢問，問了後叫我到gate3(我本來是在gate1) ▼還好到那邊只要看號碼布跟晶片就好不需要護照，再重新給個新手環 ▼弄好手環假聰明沒走原路回去，想說繞捷徑結果有些地方被管制，無法從橋走階梯下到下面多繞了一陣子

慶幸真的提早兩小時到會場，誰也不曉的會有什麼突發狀況產生，好在這一次的手環事件順利解決

▼後來重新回到GATE1時遇到了沙沙，遇到認識的朋友整個比較安心，接著一起通過掃碼處進到會場內 ▼通過安檢門檢查寄物包內有無不合規的物品 ▼進到裡面後有些人開始排廁所或準備寄物 ▼有地方可以拿橘子、BCAA及能量飲

接著準備找到自己的寄物車寄物去這次起跑前其實有在掙扎，想說到底該不該帶手機跑步呢 ?如果帶著就能沿路拍一下路邊的補給及加油團等，後來想想本來速度沒多快，帶著手機放腰包內拿來拿去拍照有點不便，若一直拿手上也手痠，決定乾脆好好跑如果真要找照片沿途也會有很多攝影師

▼超大型寄物車，雖然選手多但因為工作人員也多，所以不會出現我們認知寄物會混亂的情況

寄物後準備到自己的起跑區集合，這時候大約還有一小時才起跑，雨又一直下只能在原地動一動暖暖身體雖然距離起跑點不是很近但整個聽得頗清楚，也能聽到現場的一些演出9點10分準時起跑，我在G區通過起點處大約經過了10分鐘，比預想中的還要快本以為可能要20甚至30分

▼起跑前大家身上大都會穿著雨衣禦寒，開跑後有人將雨衣脫掉，但大部分的人還是先穿著畢竟真的太冷 ▼出發後不久終於看到老蘇 不知道是因為天氣冷的關係還是緊張，明明出門前沒喝水也上過廁所但出發不久就開始有點尿意的產生 所以跑沒多久看有廁所在路邊想說去上一下，可是又看到至少1、20人在等想說算了還是先忍一下看到下一個再去 等到下一個再看一樣人多，要不然廁所在還要走進去幾百公尺的地方，想想倒也不是那麼急乾脆忍一下 *記得日本不能隨意在路旁或是覺得沒人就隨處小便，廣播的時候還有中文播放；如需要上廁所真的一定要排隊無法找個陰暗處就地解決

▼這是在10公里的時候，雨衣差不多在這後不久就扔掉；其實在5K有跑進30分內時，就想說那就以這個為小目標看能跑多少 ▼沿途中很多攝影師，所以當初沒帶手機的選擇是正確的 ▼ 來到15K雷門處，這時候笑得出來代表狀態還算不錯 ▼看到了老蘇開心揮下手 ▼前一天到淺草時就想到時怎樣才能跟大燈籠拍到照，覺得人多加上交管不知能站哪可能很難拍，但最後居然有合照到雖然只有下半身XD ▼來個小愛心 ▼來個大愛心，有種苦中作樂的感覺 ▼去程在這座橋上看到對向友人都折返了(實力都在3個半內的)，我依然慢慢龜速前進中

▼雨一直下仍然澆不息一群瘋狂的跑者們 ▼終於來到30K銀座的地方，這時候不誇張整個戰鬥力大大下降 ▼這邊看到老蘇還跟他說我不想跑了，跟在15公里淺草遇到時截然不同的反應

都說要練長距離終於知道為什麼，過了30公里後真的跑得很厭世，整個人就是很疲憊腳感覺就不是自己的，其實內心很多小劇場想說用走的就好了，但又想想前面已經跑2/3了，就算跑不快也不能停還是硬著頭皮給他撐下去

東馬這回天氣實在很不好，之前有去富士山跑步的經驗，那時候還特別戴上手套結果沒跑多久就熱了想說這次就不戴要不然到時要找地方放很麻煩，殊不知不戴的後果就是整路手都是冰的很凍，凍到能量膠都撕不太開

▼冥想跑法 ▼在台灣想說出國跑馬很難得還特別到光南買紋身貼紙，貼在鎖骨及手背上

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終於到了40公里；去程跑這條的時候最為崩潰，大約是32-41處想說不是快到了，但跑了很久才前進一公里 ▼這邊應該是距離終點300公尺左右，不誇張手凍到無法把國旗攤開

▼快要抵達終點，雖然距離終點不到幾百公尺有聽說如果很早就舉國旗手會很痠，如果拿上拿下也不好看所以拿到國旗先披在身後 ▼大國旗的好處就是可以當披風，天氣冷蠻適合的 ▼看到終點供門準備舉起國旗，這時候開始要露出微笑 ▼大家本來表情都有點猙獰，一看快到終點立馬轉換表情 ▼很像玩威利在哪裡的遊戲，在密密麻麻的人群中找到自己 ▼回到終點的感覺真是好 ▼辛苦那麼久終於可以好好停下腳步了 ▼跑完有發一個鋁箔材質的大披風，在拿到自己的寄物包前暫時可以擋個風 ▼跑完遇到小智，來張合照 ▼跑完一樣冷颼颼，在路邊拍個照穿個外套後就趕緊去搭地鐵 ▼3/8allsports照片可以開始查看，猶豫了一陣子還是決定購買一整組21600日幣 ▼完賽的物資 ▼回到池袋車站後因為又下著雨不方便，剛好車站旁有松屋就先吃個午飯 ▼跑完步的當天就一定要跟大伙來個慶功宴 ▼謝謝專屬攝影師跑來跑去；東馬吉祥物是小熊，在我到EXPO時已經賣完了還好沙沙他們有多買願意割愛 ▼這是今年在東馬完賽的成績，對於這成績自己很滿意算是大破PB，快了大約一個半小時 ▼這是前年參加全馬時的記錄 ▼起跑時間日本比台灣早一個小時，當地時間為9:19

其實這回完全沒預料會有這樣子的成績，這完賽時間對跑快的人來講可能連慢跑都不算但對於我來說真的是滿滿不可思議及感動，進終點當下不誇張真的會想落淚內心OS原來我也可以在四個半內完賽，原來只要願意努力我也可以達成會這麼說不誇張，我的速度在朋友眼中就是那種吊車尾跑得慢會被關門那種人自己之前富士山被關門過，對於這次東馬還是有點緊張雖然練習的過程當中覺得應該是不至於被關，最慢六小時內一定可以回來不過也不敢抱太大期望，能五小時內就滿足跑步真的沒有捷徑只能慢慢累積，雖然我跑得不快但我為了這場賽事花了時間下去練習謝謝2019東馬給我一個美好的回憶東京馬拉松真的是一場很棒的賽事交通管制的超好，沿路一直聽到綿延不絕甘巴爹的加油聲要特別感謝在賽道上熱情打氣的工作人員、啦啦隊、圍觀民眾及台灣的跑友們還有平常一起練習的朋友們希望大家能一起健康快樂的跑著祝大家今年都能抽中2020的名額

▼名模團，周三跑中和到板橋河濱段 ▼夢想班，週四在師大附中練習(5-8月休息) ▼SUB3，平常二四在大同高中練跑