賽事心得／2019長野馬拉松 痛苦都是想像的

「我們無法決定天氣，那就先決定自己努力一點吧」

好吧！！好吧！！知道那麼多的不利因素，那我就賽前練習多努力練習吧，一定可以克服的......吧！！？？

好吧！！好吧！！知道那麼多的不利因素，那我就賽前練習多努力練習吧，一定可以克服的......吧！！？？

好吧！！好吧！！知道那麼多的不利因素，那我就賽前練習多努力練習吧，一定可以克服的......吧！！？？

不要僥倖只妄想遇到日本的都是好天氣！不要僥倖沒有好好的訓練單靠那腎上腺素用力跑！

畢竟這是馬拉松是42.195公里 ，不是42公尺，在1月渣打全馬比賽後也很清楚的知道，自己長距離耐力要更穩定更好，當然速度也要再提升更快才能達到BQ成績 。

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寧願訓練時辛苦也不要比賽時痛苦！！

開啟訓練吧！?開始做個BQ夢?

路跑界所謂的全馬賽後坐月子一個月(減低訓練量與慢跑休息恢復跟用力吃) 我這次當然並～沒～有！就這樣接著開啟了大同猴在僅有約14週時間的12週訓練計劃 。

每個周末叫醒我的不是鬧鐘 而是出去Long run！！

主要訓練的12週周末跑了12個Long Run 一月：17km(全馬後一週微LR) - 25k

二月：21km - 30km - 25km（AED unner) - 33km

三月：34km - 21km（國道半馬配速）34km- 37km- 34km

四月：2hrs: 27.5km - 接著就是倒數約10-14天以用力吃和輕鬆跑為主的調整期

賽前四週突然狀況出奇的好，一次最長巔峰長距離37公里，包含了以賽代訓發票杯12.5k，跑了一個Long(p4:35-40/km) +Tempo(發票杯4:10-15/km)+跑完還可以游刃有餘般的緩跑收操5km

接著連續兩次周末熱天34公里和賽前二週的兩小時課表(27.5公里 p4:22/km）很順利的完成！

自己這次的五個重點：1.慢慢跑才會比較快 2.疲勞但不過勞 3.一起吃肌吧 4.定期保養很重要 5.持續.規律還有意志力

1月13日的渣打馬後開始記錄的距離如下: 一月: 167公里 二月:371公里 三月:507公里 四月:230公里(不含全馬) 這三個月左右跑了約1270公里

有興趣的話再看文末自己規劃的訓練課表

賽前訓練狀況

而我呢！賽前的一次配速跑沒跑好！本來國道半馬預定穩穩跑90分(p4:13-15/km) 但賽前後背肌莫名痛！！跑中又側腹痛與橫膈膜痛來攪局，半馬別說至少90分了，更創了近一年的PW 93分 (個人最差成績）跑完國道半馬後，信心徹底的瓦解！對於長野馬成績真的沒信心！

好友建祥看我掉速拎我回終點

最左邊的好友看我掉速追上後，拎我回終點

但巔峰期身體是負荷最大所以即便一向很注意戴口罩的我還是莫名感冒了...就這樣賽前一周開始，反反覆覆的也換了多家診所的藥，還好賽前一週完成最後的1.6km Strength課表和12km p4:20-25/km，雖然天氣遇到下大雨，但很謝謝真真還有好朋友陪同一起訓練

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出發長野

查詢了天氣５~15度還有可能飄雨，可定是個大破PB的好天氣，但隨著比賽前幾天氣溫又開始逐漸上修溫度來到預估9~20度，心裡開始默默更緊張與不安！

為了緩和賽前所有緊張的心情，還有安撫最近緩跑莫名側腹痛，當然就是先到東京車站利久牛舌高強肚，不小心路過Outlet買個勾勾衣，總之賽前心情努力放鬆外，除了吃！！還是吃！！賽前也特地到長野的善光寺拜拜希望乞求順利完走

搭飛機時，啃麵包；搭新幹線空檔時，啃麵包；在善光寺和逛街時，繼續啃三餐當然除了拉麵還是主要吃拉麵，值得一提的事，從東京轉車時先去吃了利久牛舌，另外，長野車站的Ramen Misoya很好吃，是先炒過的料還有加蛋，再放入拉麵中

賽前裝備檢查與預計補給的時間，僅搭配喝大會的水或運動飲料 1.能量膠：賽前30分鐘（紅色Amino），7km，15km，22km，30km，35km 2.咖啡因：37~38km:32Gi咖啡因和TOP SPEED (讓你最後興奮一下?) 3.BCAA：賽前30分鐘，20km，30km (稍緩解延後一點疲勞!! 但沒有練夠還是一樣的XD) 4.電解質膠:28km (聽說防抽筋?)

賽前一天的進食都會提早，晚上一定大約６點附近一定吃完，接著回家檢查後，準備睡覺！？ 不！！在吃一下麵包或是八寶粥ＸＤＤ 大約９點前睡覺

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賽前當天

該來的還是會來比賽當天，想想自己練了這麼久會會緊張嗎！？

會擔心嗎？

不會啊！.......才怪！

一早的天氣比預期的有點冷，還好不是周六的太陽直曬熱天，我們也嘀咕著這場是個破PB的好日子！起跑前是10-12度偏冷的天氣，似乎風也不像昨天大，忘了帶雨衣的我，還好因為剛才遇到同為台灣來的Fred讓給這次一定要帶個BQ的我

起跑前的內心戲 ！右手輕摸橫膈膜希望他這三小時冷靜一下，還有也摸了肚子的側腹跟他對話：「嘿！這幾天帶你吃好料今天好好乖乖啊！」（猴按：這陣子緩跑偶爾的側腹痛還有上回半馬橫膈膜痛讓我差點DNF的傢伙，得先跟它們和平溝通一下！）

5！4！3！2！1！鳴槍！

起跑至善光寺前

起跑後，前面些許的小下坡後，接著為一段就是一路往善光寺的長緩坡，較陡的為善光寺前的這段100-200公尺，就這樣一路穩定的過了善光寺這第一關，這路段也是整個賽道比較高點處

前面5km 下坡最快穩在配速4:05-4:10/km，上坡也告訴穩在p4:15-4:20/km就好， Lucas和Fred與我三人也隨時確認配速，避免前面興奮過快，也告訴著自己這5km調整好呼吸

7.2km 補給站前面有水站！！ 前面有水站！！ 記得補水！！ 記得能量膠！！三人一樣交叉的提醒著，我也於這個水站吃下了第一包能量膠，人潮還是有點多

16～20公里五輪橋前是個緩上坡，那時候只覺得怎麼用力跑有點掉出p4:15/km，Fred也示意我跟上Lucas我也回說上坡我得緩緩～哈，下坡在提升回p4:10-15/km，從5km過後配速我們盡量在4:10~4:15km配速就好，這個路段也是漸漸往郊區過去，雖然聽到好多人在甘巴爹的，但畢竟專注在自己的體感還有呼吸，所以沒有一直往旁邊人群看

穩住!!穩住!!穩住!! 這樣告訴著自己！

21公里半馬處

時間是1:29:xx 也剛好破了自己久違半馬的PB，這時體感用力7成不到，他們也偶爾轉頭看一下我的狀況，我也回報著說p4:10-15/km心率還可以！肌肉還可以之類的話，讓他們繼續安心穩地的配速，大腿可能減量得宜沒有絲毫沈重，其實直到半馬處都覺得自己有機會sub3…

大約兩周前的感冒直到比賽這天還是喉嚨微恙，時不時的突然咳嗽，穩住了第二道關卡微緩上與大橋

約莫30公里不到

原本涼爽的陰天，白雲從本來的手牽手逐漸慢慢地分手了...溫度雖然僅有15度，但太陽直曬下與後半程引擎過熱冒煙的身體，體感已經衝破25度Ｃ！ 心理只...想(ㄓㄡˋ)著(ㄇㄚˋ) ！哇 (ㄍㄢ) ~好熱！好熱！ 好熱！這時候的我配速也逐漸掉出p4:15/km 而Lucas在此時也因為膀胱快要炸裂，先上個廁所後，再開個p3:50/km配速追上我，大概深怕ㄧ不在我就沒有嘎屌配速了！？還是其實他想練一下間歇！？

35公里

看了錶2:29:XX 雙腳開始因為頭暈疲累感覺十分的重，然後Lucus不斷的報配速提醒掉到4:20/km了！4:25/km了！此刻的我一聽到4:25/km就會記得一定要趕快擺起手！跑更用力大概快速的心理算了一下如果掉出4:25/km別說拿一個BQ了，連PB都很危險的

每到賽事後半段總是心裡常常這樣激勵著自己：

「都已經走這麼遠了就別介意 再多走一段吧」

可惡啊～～～心裡的惡魔卻又冒出頭說：停下來吧！休息一下再跑！已經差點跟Lucas說：我～～～可以休息10秒嗎！10秒就好！ 但還是沒有勇氣喊出來！

但...還好天使也很快出現了說：張宏志！擺手！擺起來！擺手就會抬腳了！此時因為太陽直曬頭有點暈，不是靠什麼肌力再撐～～～而是只有自己的意志力，河堤旁的滿滿油菜花田跟不就無心欣賞啊～～這個大太陽直曬，對於習慣冷天的日本人也越來越多人掉速，看著他們真的都是用生命在跑，還有一幕看到抽筋跌倒的日本人，稍微半爬走的繼續跑著，這時一直體感壓住決不要過快

連同GarminPB班16週與這次14週，足足30週真的要放棄

38公里

嘎屌！撐住！再四公里 ！中正兩圈就到終點了！

於是開始想像著～自己來到最熟悉一圈兩公里的中正紀念堂，真的只要兩圈！只要兩圈！你很棒再跑兩圈就是終點了！拿起了TOP SPEED咖啡因即便知道自己身體開始感到很累晃動，但靠著意志力帶著自己往前推進

15度無雲的太陽直曬，體感已經直衝到25度，但想著這次好多人幫助我，還有賽前鼓勵，賽前幾天好友都也用APP追蹤號碼要一起打氣(雖然有人應該是早上邊睡醒又邊看又邊睡) 這些其實都是我在最後的幾公里的動力，如果要放棄也要到終點在放棄啊！

最後2公里

我知道這時候真的開始氣力放盡，雙腿抬不起來配速掉到4:40-4:50/km ，直到最後200公尺不到，看了大會時間顯示，知道自己即便現在抽筋定竿拉個筋爬得回終點！還是前面突然一個坑洞讓我跌倒個狗吃屎！雖然已無法sub3，但至少帶PB也達到BQ成績！此刻一直心想著波馬的衛斯理女校等我～～

還在邊晃神的我，此時Lucas也回頭叫我Go~Go～Go（然後他噴出去了～～我被開了200m) 哈哈哈 不是啦 其實他示意我跟上，可是我真的頭好暈雙腿好重好重！抵達終點這一瞬間，還是很感動的不可置信！我竟然進步那麼多！

我知道除了累積一定也還有奇蹟！

到達終點時已經氣力放盡的頭暈想倒地，Lucas 和也到接著到達的Fred也攙扶著我，一起記錄一張讓我很深刻的賽事，原來全馬並不會痛苦，但如果你中途放棄一定會感到痛苦，如果你想放棄的話等到終點在放棄吧XD

不辛苦嗎？當然很苦！！

每天下班的第一件事不是吃晚餐而是吃課表，周末起床也不是先吃豐盛的早餐還有睡到飽！而是默默到河濱或中正廟練跑，這段期間沒有無時無刻在說自己多努力多辛苦多累，畢竟BQ如果是讓你垂手可得，那麼你也不會有任何的感動！如果你沒有那麼辛苦過，大概感受不到終點達標的感動吧！

記得GarminPB班校長林駿豪說過：

「無法做到每次很好，那就做到單次最好！」

是的～也許訓練期間都會有狀況不好的，但這次比賽我真的做到最好了！突破了自己！

錶按: 03:02:37 大會: 03:02:59

主要全馬紀錄 2014/12/21 臺北馬 4:47:07 初馬 2016/12/18 臺北馬 03:53:33 意外破四馬 2017/03/19 萬金石 03:42:22 第一次吃課表認真練馬 2018/02/25 高雄馬 3:38:17 好熱GG的馬 2019/01/13 渣打臺北馬 03:14:10 參加嘎米PB班的馬 2019/04/21 長野馬拉松 03:02:37