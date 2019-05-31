路跑／9月第五屆tigerrun報名開跑 送出百張機票

2019-05-31 17:02 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



分享 facebook 全台唯一低成本航空台灣虎航(Tigerair Taiwan)，繼2018年於臺北市立動物園舉辦的虎妝路跑後，今年9月28日(六)假大佳河濱公園，將於傍晚時段熱烈開跑，並以全新題，結合日、韓、泰、菲、澳異國元素，帶給跑友們彷如置身嘉年華的全新體驗，廣邀各國跑友共襄開趴！會場也打造異國派對氛圍，推出燈花造景佈置、各國在地特色表演，更提供每人70元美食兌換券品嘗異國美食。而活動重頭戲除了每年少不了的100張來回機票大放送外，完賽者，即有機會獲得面額最高3000元的機票折價券，好康贈品加碼不加價，前五百名早鳥更有超高CP、超實用的BottegaVerde意柏嘉沐浴旅行組，好禮多到報名就回本，這麼好康的活動就在tigerrun5!

台灣虎航多年以來帶著大家遨遊各國，因此本屆「虎趴路跑」更是要把你想去的地方，全部都結合進活動裡！參加禮就包含活動紀念衫、限定行李吊牌、登機證造型號碼布。而去年好評的完賽獎牌，今年更升級為「虎將造型旋轉獎牌」設計，絕對值得跑者收藏，另主辦單位也毫不手軟加碼送70元的美食兌換券給每位參加者！就是要讓你跑完後留在會場跟著台灣虎航「動次動次」，一起開趴、享受現場異國美食，搭配精采異國表演，讓參加者身心都獲得「大滿足」！

本屆「虎趴路跑」的重頭戲，也是每年台灣虎航路跑的最大亮點，「還沒跑就回本，人人都有獎的機票折價券」與「現場百張機票大Fun送」！今年的機票折價券從去年最高2,000元，大躍進至3,000元！而現場100張台灣虎航指定航點來回免費機票依然要「抽好、抽滿」，就是要抽到讓你還要還要、High翻天！

2019年下半年CP值最高的主題路跑:tigerrun5 虎趴路跑，9月28日於台北市大佳河濱公園盛大開趴，分為8.5公里挑戰組(限額2000人)及4公里歡樂組(限額3,500人)，6月3日(一)中午12:00準時開放報名，更多資訊請上(https://ppt.cc/fvfBvx)查詢，報名就是回本活動即將引爆！更多好康、活動資訊請關注台灣虎航之虎趴路跑粉絲專頁，台灣虎航邀請您9月28日一起開「趴」！