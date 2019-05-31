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賽事心得／老拓盃馬拉松 沙灘‧音樂‧角色扮演

2019-05-31 10:01運動筆記 阿忠

跑過半馬、全馬、超馬各種比賽……其中最難準備的應該要屬「變裝馬」。這真的是很特別的比賽，要特別花錢租服裝，還要特別勇敢，要不怕丟臉很有恥力，而且一身花樣，自然特別難跑，又熱又重。天氣還得特別好，不像人皮是防水的，道具服要有足夠的光線效果才會好；但最特別的，是要特別有緣，才能想出變裝的主題。

應該是唯一一張正常的照片

濱神跑步班的女同學玉如，一年多以前就記畫要扮演小矮人與白雪公主；而她們想要一個男生反串白雪公主。而且，竟然說第一個就想到擁有美顏、美肌、美德，外號美國隊長的阿忠……我完全沒有變裝的嗜好，但感覺應該會很好玩（我跑過帥、也跑過快、但還沒跑過美侖美奐），也就接受邀請，決定參加5月26日的老拓盃沙灘音樂馬拉松，一起變裝跑。

我好像有點正

比賽日天氣很不穩定，令人非常擔心。如果下大雨，跑起來會很沒有fu，租的道具服感覺就浪費了，想到就阿雜。出發路上還下著滂沱大雨，幸運地是下了快速道路到達會場，天氣還不錯。

比賽舞台搭建在台南安平知名海灘秋茂園的觀夕平台旁。這場比賽的主辦單位是台南知名的老拓音樂餐廳，老拓在台南歷史悠久，栽培了許多優秀歌手；特別地是今天比賽後現場將立刻舉辦露天演唱會。抵達會場後，大家就光天化日在會場棚子內換裝，帶來很大的笑果，主持人、攝影師、路人都笑翻了，引起很大騷動。

完成度還滿高的

今天剛剛好我們有七小矮人，本來翠蘭姐的老公向老師要扮演壞皇后，只是上禮拜試穿服裝後，感到很害羞作罷。每個小矮人都很有個性，有個性跟裝扮都很瘋反而有點像濟公禪師的橘矮人、氣質優雅聖誕風的紅矮人、跑太快變節的咖啡矮人、很怕熱綠矮人、紫色韓風矮人、腳受傷跑不動粉紅矮人、跟志工很熟人緣好藍矮人。

真的是跑到公主病發「不跑了」，但有可愛的小男孩服侍我

開跑後，因為沒有壓力，所以我們在十公里組的最後方出發，變裝跑果然吸引了很多跑友要求合照，歡樂氣氛跟平常比賽非常不同。雖然氣候炎熱，但比賽每兩公里就有一個補給站，吃得非常豐富，滷味、大腸、豆花、水果、雞蛋糕應有盡有。而且路線的規劃也很有用心，涵蓋了海濱自行車道等可以飽覽安平四草一代風光，還有一處漂亮的草原秘境。因此每個人雖然都熱得衣衫不整，但還是玩得很開心。

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臉上真摯笑容的瞬間，是最開心的永恆回憶（感謝Philo Chou拍攝）

比賽結束後，大家鋪上野餐墊，欣賞表演，同時等待頒獎（大家似乎都很篤定白雪公主會得獎似的）。但老拓音樂餐廳歌手的表演馬上讓我們忘了比賽，投入到動聽的音樂及勁歌熱舞中。第一組表演結束後，大家跑步完又嗨完更餓了，就拿著園遊券去現場眾多美食攤位買東西，但同時進入了頒獎階段。

驚人的事情發生了，白學公主第一名並不稀奇，厲害地是大家全部上了凸台。算是意外的收穫，而第二名我感覺很眼熟，原來是一位非常厲害專門變裝跑的跑友小潘，常常可以在比賽看到她。

大家又拿到獎座跟獎金，買了好多實用的跑步用品。滿載而歸。本來還在想比賽完去哪裡聚餐，但很少有路跑像這樣，在現場就吃飽且沒多花一塊錢，而且還欣賞了一場精采的演唱會。

上半年所有的比賽，就在此畫下完美的句點～大家都開始期待明年比賽要扮什麼，不過可以肯定的是，我絕對不要再扮女生了！一頭長髮真的是很辛苦！

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